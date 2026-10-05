Nobel Ödülü Kazananlar Para Alıyor mu? 2026 Ödül Miktarı Belli Oldu

Nobel Vakfı, 2026'da her bir Nobel ödülünün para miktarını 12 milyon İsveç kronu olarak belirledi. Bu tutar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 5 Ekim kuruyla yaklaşık 58 milyon TL ediyor.

Bir ödülü birden fazla kişi kazanırsa para aralarında paylaştırılıyor. Bugün (5 Ekim) açıklanan 2026 Nobel Tıp Ödülü buna iyi bir örnek. Optogenetik alanındaki keşifleriyle ödülü Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel paylaştı.

Basın bültenine göre 12 milyon kron üç bilim insanı arasında eşit bölünecek. Yani her biri 4 milyon kron, yaklaşık 19,4 milyon TL alacak. Kazananlar paranın yanı sıra bir altın madalya ve diploma da alıyor.

Tabii Nobel Ödülü'nün prestiji, ödülle aldığınız miktardan çok daha önemli!