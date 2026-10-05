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Nobel Ödülü Kazananlar Para Alıyor mu? 2026 Ödül Miktarı Belli Oldu

Nobel Ödülü Kazananlar Para Alıyor mu? 2026 Ödül Miktarı Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 13:37
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2026 Nobel ödülleri bugün açıklanmaya başladı. Peki bu prestijli ödülü kazananlar madalya ve diplomayla mı yetiniyor, yoksa para da alıyor mu?

Cevap evet. Üstelik miktar hiç de az değil!

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Her Ödül İçin 12 Milyon İsveç Kronu

Her Ödül İçin 12 Milyon İsveç Kronu

Nobel Vakfı, 2026'da her bir Nobel ödülünün para miktarını 12 milyon İsveç kronu olarak belirledi. Bu tutar, Türkiye Cumhuriyet Merkez Bankası'nın 5 Ekim kuruyla yaklaşık 58 milyon TL ediyor.

Bir ödülü birden fazla kişi kazanırsa para aralarında paylaştırılıyor. Bugün (5 Ekim) açıklanan 2026 Nobel Tıp Ödülü buna iyi bir örnek. Optogenetik alanındaki keşifleriyle ödülü Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel paylaştı.

Basın bültenine göre 12 milyon kron üç bilim insanı arasında eşit bölünecek. Yani her biri 4 milyon kron, yaklaşık 19,4 milyon TL alacak. Kazananlar paranın yanı sıra bir altın madalya ve diploma da alıyor.

Tabii Nobel Ödülü'nün prestiji, ödülle aldığınız miktardan çok daha önemli!

Para Alfred Nobel'in Servetinden Geliyor

Para Alfred Nobel'in Servetinden Geliyor

Ödül parasının kaynağı, İsveçli mucit Alfred Nobel'in vasiyeti. Nobel, ölümünden bir yıl önce, 27 Kasım 1895'te imzaladığı vasiyetle servetinin büyük kısmının bir fona dönüştürülmesini istedi.

O dönem 31 milyon kronu aşan bu servet, bugünün parasıyla yaklaşık 2,2 milyar krona denk geliyor. Fonun yatırım gelirleri her yıl 'insanlığa en büyük faydayı sağlayanlara' ödül olarak dağıtılıyor. Bu yüzden ödül miktarı da yıllar içinde fonun durumuna göre değişebiliyor.

2026 Nobel ödülleri 12 Ekim'e kadar diğer alanlarda açıklanmaya devam edecek.

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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