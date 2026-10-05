Nobel Ödülü Kazananlar Para Alıyor mu? 2026 Ödül Miktarı Belli Oldu
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2026 Nobel ödülleri bugün açıklanmaya başladı. Peki bu prestijli ödülü kazananlar madalya ve diplomayla mı yetiniyor, yoksa para da alıyor mu?
Cevap evet. Üstelik miktar hiç de az değil!
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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