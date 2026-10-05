2026 Nobel Tıp Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu
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Her yıl merakla beklenen Nobel Ödülleri’nde 2026 yılı seçkisi de yayınlanmaya başladı. Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan isimler belli oldu.
'Fizyoloji veya Tıp' dalında Nobel Ödülü'nün sahibi Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel oldu. Nobel Ödülü “ışıkla tetiklenen iyon kanalları ve optogenetik hakkındaki keşifleri için” verildi.
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2026 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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