2026 Nobel Tıp Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

Nobel Kurulu tarafından yayımlanan basın bültenindeki açıklamalarda, aşağıdaki ifadelere yer verildi:

Karolinska Enstitüsü'ndeki Nobel Kurulu, 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü aşağıdaki isimlere ortaklaşa vermeye karar vermiştir:

KARL DEISSEROTH, Howard Hughes Tıp Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi, ABD

PETER HEGEMANN Humboldt Üniversitesi Berlin, Almanya

GEORG NAGEL Würzburg Üniversitesi, Almanya

'2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, sinir hücrelerinin canlı beyinde anıları, duyguları ve davranışları nasıl şekillendirdiğini göstermeyi mümkün kılan bir yöntem olan optogenetik alanına verildi. Peter Hegemann ve Georg Nagel, tek hücreli bir algde olağanüstü bir protein olan kanalrodopsini keşfetti. Karl Deisseroth, bu proteini sinir hücreleri için ışıkla kontrol edilen bir anahtara dönüştürdü. Ödül sahipleri, sinirbilimde yeni bir dönemin temellerini attılar.'