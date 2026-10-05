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2026 Nobel Tıp Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

2026 Nobel Tıp Ödülü'nün Sahibi Belli Oldu

Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker - Yaşam Editörü
05.10.2026 - 12:44
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Her yıl merakla beklenen Nobel Ödülleri’nde 2026 yılı seçkisi de yayınlanmaya başladı. Nobel Tıp Ödülü’nü kazanan isimler belli oldu.

'Fizyoloji veya Tıp' dalında Nobel Ödülü'nün sahibi Karl Deisseroth, Peter Hegemann ve Georg Nagel oldu. Nobel Ödülü “ışıkla tetiklenen iyon kanalları ve optogenetik hakkındaki keşifleri için” verildi.

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2026 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu

2026 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu

Nobel Kurulu tarafından yayımlanan basın bültenindeki açıklamalarda, aşağıdaki ifadelere yer verildi:

Karolinska Enstitüsü'ndeki Nobel Kurulu, 2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'nü aşağıdaki isimlere ortaklaşa vermeye karar vermiştir:

  • KARL DEISSEROTH, Howard Hughes Tıp Enstitüsü ve Stanford Üniversitesi, ABD

  • PETER HEGEMANN Humboldt Üniversitesi Berlin, Almanya

  • GEORG NAGEL Würzburg Üniversitesi, Almanya

'2026 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü, sinir hücrelerinin canlı beyinde anıları, duyguları ve davranışları nasıl şekillendirdiğini göstermeyi mümkün kılan bir yöntem olan optogenetik alanına verildi. Peter Hegemann ve Georg Nagel, tek hücreli bir algde olağanüstü bir protein olan kanalrodopsini keşfetti. Karl Deisseroth, bu proteini sinir hücreleri için ışıkla kontrol edilen bir anahtara dönüştürdü. Ödül sahipleri, sinirbilimde yeni bir dönemin temellerini attılar.'

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Dilara Bağcı Peker
Dilara Bağcı Peker
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Öğrencilik hayatımda pek çok yabancı kaynaktan çeviriler yaptım. İş hayatımda da farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. 2022 yılından beri Onedio'da çalışıyorum. Yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı kaynaklardan güncel içerikleri çeviriyor, astroloji gündemini, genel kültür alanında ilgi çekici konuları ve seyahat haberlerini okuyucularla buluşturuyorum.
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