2025 Nobel Tıp Ödülü'nün sahipleri belli oldu.

2025 Nobel Tıp Ödülü'nü Mary Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi kazandı.

Nobel tarafından şu açıklama yapıldı:

'Vücudun güçlü bağışıklık sistemi düzenlenmelidir, aksi takdirde kendi organlarımıza saldırabilir. Mary E. Brunkow, Fred Ramsdell ve Shimon Sakaguchi, bağışıklık sisteminin vücuda zarar vermesini önleyen periferik bağışıklık toleransı ile ilgili çığır açıcı keşiflerinden dolayı 2025 Nobel Fizyoloji veya Tıp Ödülü'ne layık görüldüler.'

Nobel Komitesi Başkanı Olle Kämpe, 'Bu keşifler, bağışıklık sisteminin nasıl çalıştığı ve neden hepimizin ciddi otoimmün hastalıklar geliştirmediği konusundaki anlayışımız açısından belirleyici oldu' dedi.