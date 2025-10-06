Michelin Yıldızlı Restoranda Karıncalı Yoğurt Tarifi Gündem Oldu
Bilim dünyası son günlerde sıra dışı bir keşifle çalkalanıyor. Kopenhag’daki iki Michelin yıldızlı Alchemist restoranı, gastronomi dünyasının sınırlarını zorlamasıyla tanınıyor. Fakat bu kez yaptıkları deney, adeta bilim kurgu filminden fırlamış gibi.
Danimarka’nın Kopenhag kentinde bulunan, iki Michelin yıldızlı Alchemist restoranı kendini kısmen bilim laboratuvarı olarak tanımlıyor ve yenilikçi mutfak deneyleriyle tanınıyor.
Yaklaşık 9.000 yıl önce Anadolu’da başlayan süt fermantasyonu, zamanla sanayileşme ile basitleştirildi.
Alchemist’in Ar-Ge ekibi, karınca yoğurduyla üç özel tarif geliştirdi:
Bilim insanları, karınca yoğurdunu evde yapmanın tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.
