Michelin Yıldızlı Restoranda Karıncalı Yoğurt Tarifi Gündem Oldu

Günümüzde yoğurt yalnızca iki tür laktik asit bakterisiyle üretiliyor. Ancak bilim insanları, geleneksel yöntemlerde çok daha fazla mikroorganizmanın bulunduğunu ve bunun lezzeti zenginleştirdiğini belirtiyor.

Araştırmacılar, Bulgaristan’da bahar aylarında kırmızı orman karıncalarının kullanıldığı eski bir yoğurt yapma geleneğini incelemeye karar verdi. Köylülerin yardımıyla yapılan denemelerde, ısıtılmış süte birkaç canlı karınca eklenip kavanoz koloniye gömüldü. Ertesi gün süt hafif ekşi bir tada sahip, yoğurt benzeri bir forma dönüştü.