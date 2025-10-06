onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Michelin Yıldızlı Restoranda Karıncalı Yoğurt Tarifi Gündem Oldu

Michelin Yıldızlı Restoranda Karıncalı Yoğurt Tarifi Gündem Oldu

Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
06.10.2025 - 12:34

Bilim dünyası son günlerde sıra dışı bir keşifle çalkalanıyor. Kopenhag’daki iki Michelin yıldızlı Alchemist restoranı, gastronomi dünyasının sınırlarını zorlamasıyla tanınıyor. Fakat bu kez yaptıkları deney, adeta bilim kurgu filminden fırlamış gibi.

Detaylar 👇

Kaynak: https://edition.cnn.com/2025/10/03/sc...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

Danimarka’nın Kopenhag kentinde bulunan, iki Michelin yıldızlı Alchemist restoranı kendini kısmen bilim laboratuvarı olarak tanımlıyor ve yenilikçi mutfak deneyleriyle tanınıyor.

Danimarka’nın Kopenhag kentinde bulunan, iki Michelin yıldızlı Alchemist restoranı kendini kısmen bilim laboratuvarı olarak tanımlıyor ve yenilikçi mutfak deneyleriyle tanınıyor.

Restoran ekibinin karınca macerası, bir şefin yanlışlıkla karınca içeren sütü buzdolabında unutmasıyla başladı. Sütün kısa sürede kesilmesi restoranın Ar-Ge ekibinin ilgisini çekti ve olay kısa sürede bilimsel bir araştırmaya dönüştü.

Yaklaşık 9.000 yıl önce Anadolu’da başlayan süt fermantasyonu, zamanla sanayileşme ile basitleştirildi.

Yaklaşık 9.000 yıl önce Anadolu’da başlayan süt fermantasyonu, zamanla sanayileşme ile basitleştirildi.

Günümüzde yoğurt yalnızca iki tür laktik asit bakterisiyle üretiliyor. Ancak bilim insanları, geleneksel yöntemlerde çok daha fazla mikroorganizmanın bulunduğunu ve bunun lezzeti zenginleştirdiğini belirtiyor.

Araştırmacılar, Bulgaristan’da bahar aylarında kırmızı orman karıncalarının kullanıldığı eski bir yoğurt yapma geleneğini incelemeye karar verdi. Köylülerin yardımıyla yapılan denemelerde, ısıtılmış süte birkaç canlı karınca eklenip kavanoz koloniye gömüldü. Ertesi gün süt hafif ekşi bir tada sahip, yoğurt benzeri bir forma dönüştü.

Alchemist’in Ar-Ge ekibi, karınca yoğurduyla üç özel tarif geliştirdi:

Alchemist’in Ar-Ge ekibi, karınca yoğurduyla üç özel tarif geliştirdi:

“Ant-wich” Dondurma

İlk tarif, canlı karıncalarla fermente edilen koyun sütü yoğurduyla yapılan “Ant-wich” dondurmaydı. Dondurma, karınca şekilli kurabiyeler ve karınca aromalı jel ile servis edildi. Araştırmaya göre, karıncalar süt yağının zenginliğine karşı belirgin ve keskin bir asidite sağlıyordu.

Karınca Maskarpone

İkinci tarif, keçi sütünden yapılan maskarponeydi. Fermantasyon için kurutulmuş karıncalar kullanıldı. Klasik maskarpone dokusuna sahip olsa da, tadı olgun pecorino peyniri gibi aromatik ve keskin olarak tanımlandı.

Sütle Yıkanmış Kokteyl

Son tarif, karıncaların asidiyle kesilmiş sütle yıkanmış kokteyl. İçinde kayısı likörü ve brendi bulunuyordu, klasik limon yerine karıncalar kullanıldı.

Bilim insanları, karınca yoğurdunu evde yapmanın tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.

Bilim insanları, karınca yoğurdunu evde yapmanın tehlikeli olabileceği konusunda uyarıyor.

Avrupa kırmızı orman karıncaları, insan için zararlı parazitler taşıyabiliyor. Ayrıca bu tür karıncalar nesli tükenme tehlikesi altındaki türler arasında yer alıyor.

Gelecekte araştırmacılar, karıncalardan doğrudan bakteri izole ederek yeni fermantasyon yöntemleri geliştirmeyi hedefliyor. Uzmanlara göre çok çeşitli mikroorganizmalarla yapılan geleneksel fermantasyonlar, hem daha sağlıklı hem de daha lezzetli gıdalar üretebilir.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
1
1
1
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın