Kar Yağışı Sebebiyle 5 İlde Kar Tatili Kararı Alındı

Türkiye genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok il ve ilçede 5 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi. Meteoroloji’nin art arda yaptığı uyarıların ardından valilikler, olumsuz hava şartlarını gerekçe göstererek öğrenciler ve öğretmenler için tatil kararı aldı.

Yılbaşı sonrası verilen bu zorunlu mola, öğrenciler ve veliler tarafından yakından izlenirken, kararların çoğunlukla taşımalı eğitim yapılan bölgeler, kırsal alanlar ve bazı ilçeler için geçerli olduğu bildirildi.

İşte il il tatil haberleri...