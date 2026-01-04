onedio
Kar Yağışı Sebebiyle 5 İlde Kar Tatili Kararı Alındı

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
05.01.2026 - 00:26

Türkiye genelinde etkisini artıran yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle birçok il ve ilçede 5 Ocak Pazartesi günü eğitime ara verildi. Meteoroloji’nin art arda yaptığı uyarıların ardından valilikler, olumsuz hava şartlarını gerekçe göstererek öğrenciler ve öğretmenler için tatil kararı aldı.

Yılbaşı sonrası verilen bu zorunlu mola, öğrenciler ve veliler tarafından yakından izlenirken, kararların çoğunlukla taşımalı eğitim yapılan bölgeler, kırsal alanlar ve bazı ilçeler için geçerli olduğu bildirildi.

İşte il il tatil haberleri...

Şanlıurfa

Şanlıurfa

Şanlıurfa’da olumsuz hava koşulları nedeniyle 7 ilçenin kırsal mahallelerinde yarın eğitime ara verildi. Valilik, hava şartlarının ulaşımda aksamalara yol açabileceğini belirterek tedbir kararı alındığını açıkladı.

Açıklamada, Eyyübiye, Haliliye, Karaköprü, Siverek, Viranşehir, Hilvan ve Bozova ilçelerinin kırsal mahallelerinde 5 Ocak Pazartesi günü eğitim-öğretime bir gün süreyle ara verildiği bildirildi.

Şırnak

Şırnak

Şırnak’ın Beytüşşebap ilçesinde olumsuz hava koşulları nedeniyle yarın eğitime ara verildi. Yoğun kar yağışının ardından oluşan buzlanma ve çığ tehlikesi kararın gerekçesi olarak gösterildi.

Kaymakamlıktan yapılan açıklamada, yaşanabilecek risklere karşı önlem alındığı belirtilerek ilçedeki tüm resmi ve özel eğitim kurumlarında eğitime bir gün süreyle ara verildiği duyuruldu. Açıklamada ayrıca engelli, hamile, malul ve ağır kronik rahatsızlığı bulunan kamu çalışanlarının idari izinli sayılacağı, vatandaşların ise zorunlu olmadıkça trafiğe çıkmamaları gerektiği vurgulandı.

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş

Kahramanmaraş’ın Onikişubat, Türkoğlu ve Pazarcık ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildi. İl Milli Eğitim Müdürlüğü, hava şartları ve ulaşımda oluşabilecek aksaklıklar nedeniyle alınan tedbiri duyurdu.

Malatya

Malatya

Malatya’nın Kale, Pütürge, Darende, Yazıhan ve Kuluncak ilçelerinde olumsuz hava koşulları nedeniyle 5 Ocak Pazartesi günü taşımalı eğitime ara verildi. Valilikten yapılan açıklamada, kent merkezindeki okullarda eğitim-öğretime ise devam edileceği duyuruldu.

Batman

Batman

Batman’ın Kozluk ilçesinde yoğun kar yağışı ve buzlanma nedeniyle belde, köy ve mezra okulları ile taşımalı eğitime 5 Ocak Pazartesi günü ara verildi. Kaymakamlık, ilçe merkezi okullarının eğitimine devam edileceğini açıkladı.

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca
Spor Gündem Editörü

