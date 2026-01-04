Ankara Yeni Yıla Ulaşım Zamlarıyla Başladı: İndi Bindi 40 TL Oldu
Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin kararıyla dolmuş ücretlerine zam geldi. Yeni fiyat tarifesi, 1 Ocak 2026’dan itibaren kent genelindeki tüm dolmuş hatlarında yürürlüğe girdi.
Toplu taşımada daha önce yapılan artışların ardından dolmuşlara gelen zam, işe ve okula her gün dolmuşla ulaşım sağlayan binlerce Ankaralıyı yakından ilgilendiriyor. Aralık ayındaki ABB Meclisi toplantısında onaylanan düzenlemenin, özellikle kısa mesafe yolculuk yapan vatandaşların harcamalarını artırdığı ifade ediliyor.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Kısa mesafe ve uzun mesafe ücretlerine %33 zam geldi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Öğrenci ücretlerine de zam geldi.
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın