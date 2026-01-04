onedio
Ankara Yeni Yıla Ulaşım Zamlarıyla Başladı: İndi Bindi 40 TL Oldu

Hakan Karakoca
Hakan Karakoca - Spor Gündem Editörü
04.01.2026 - 22:41

Ankara Büyükşehir Belediyesi Meclisi’nin kararıyla dolmuş ücretlerine zam geldi. Yeni fiyat tarifesi, 1 Ocak 2026’dan itibaren kent genelindeki tüm dolmuş hatlarında yürürlüğe girdi.

Toplu taşımada daha önce yapılan artışların ardından dolmuşlara gelen zam, işe ve okula her gün dolmuşla ulaşım sağlayan binlerce Ankaralıyı yakından ilgilendiriyor. Aralık ayındaki ABB Meclisi toplantısında onaylanan düzenlemenin, özellikle kısa mesafe yolculuk yapan vatandaşların harcamalarını artırdığı ifade ediliyor.

Kısa mesafe ve uzun mesafe ücretlerine %33 zam geldi.

Ulaşım Koordinasyon Merkezi’nin belirlediği ve ABB Meclisi’nde kabul edilen yeni tarifeyle dolmuş ücretleri arttı. Buna göre “indi-bindi” olarak adlandırılan kısa mesafe ücreti yüzde 33 zamlanarak 30 TL’den 40 TL’ye çıktı. Düzenleme kapsamında Ankara’da uzun mesafe dolmuş ücreti ise 45 TL olarak uygulanmaya başladı.

Öğrenci ücretlerine de zam geldi.

Zamdan en çok etkilenen kesimlerin başında öğrenciler ve çocuklu aileler geliyor. İlkokul, ortaokul ve lise öğrencilerine uygulanan indirimli dolmuş ücreti yeni tarifeyle 20 TL’den 25 TL’ye yükseltildi. 

Metro ve otobüslerde geçerli olan abonman ücreti de 350 TL'den 450 TL'ye çıkarılmıştı.

