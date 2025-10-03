Kahve İçince İdrar Neden Kahve Gibi Kokar?

Kahvenin içerisindeki polifenoller ve diğer aromatik bileşikler, vücudunuz tarafından işlendikten sonra idrara geçebilir ve idrarın kahveye benzer bir koku almasına neden olabilir. Bununla birlikte sıvı eksikliği idrarın rengini koyulaştırır ve kokusunu yoğunlaştırır.

Üstelik kahve, kafein sayesinde idrar söktürücü etkisi yapar. Bu da demek oluyor ki, daha sık tuvalete gitmek ve biraz susuz kalmak idrarınızı daha yoğun ve kokulu hale getirebilir. Yani kahve içmek keyifli olsa da, yanında yeterince su içmezseniz idrarınız kahve kokusunu daha belirgin şekilde alabilir.