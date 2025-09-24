onedio
article/comments
article/share
Haberler
Yaşam
Yeni Araştırma: Mutluluğun Anahtarı Buzdolabınızda Saklı Olabilir

Yeni Araştırma: Mutluluğun Anahtarı Buzdolabınızda Saklı Olabilir

Mutluluk
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino - Yaşam Editörü
24.09.2025 - 13:40

Mutluluğu sağda solda aramanıza gerek yok. Çünkü sandığınızdan daha yakın olabilir. 👀 

Araştırmalar, yediklerinizin ruh halinizi ciddi şekilde etkileyebileceğini gösteriyor. Belki de ihtiyacınız olan mutluluk, mutfağınızda saklıdır.

Detaylar 👇

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/th...
İçeriğin Devamı Aşağıda chevron-right-grey
Reklam

İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre yedikleriniz, ruh halinizi ciddi şekilde etkileyebiliyor. Yani kalbe giden yol, önce mideden geçiyor.

Yapılan araştırma yediklerimizin sadece olumsuz duyguları azaltmakla kalmayıp, pozitif hislerimizi artırabileceğini gösteriyor. Önceki çalışmalar genellikle depresyon, stres gibi negatif duygulara odaklanırken, bu araştırma insanların hayatına anlam ve amaç katma, pozitif duygular yaşama ve genel ruh sağlığı düzeyini de mercek altına aldı.

Yapılan araştırmada, 50 yaş ve üzeri 3.103 katılımcının iki gün boyunca tükettiği meyve, sebze, balık ve sağlıklı yağlar takip edildi.

Yapılan araştırmada, 50 yaş ve üzeri 3.103 katılımcının iki gün boyunca tükettiği meyve, sebze, balık ve sağlıklı yağlar takip edildi.

Yaş, cinsiyet, gelir, eğitim ve sağlık gibi pek çok faktör kontrol edilerek, yalnızca yenilen besinlerin etkisi öne çıkarılmaya çalışıldı.

Bu araştırmalar, mutluluğun sadece ruh halinizle değil, yediklerinizle de şekillendiğini ortaya koyuyor.

Bu araştırmalar, mutluluğun sadece ruh halinizle değil, yediklerinizle de şekillendiğini ortaya koyuyor.

Günlük olarak ortalama iki porsiyon meyve ve sebze tüketen katılımcılar enerjilerinin sadece %2,5’ini sağlıklı yağlardan alıyor. Oysa uzmanlar, her gün en az beş porsiyon meyve-sebze ve %6 civarında çoklu doymamış yağ almayı öneriyor.

Bununla birlikte yapılan araştırma, balığın mutluluk üzerindeki etkisinin oldukça güçlü olduğunu gösterdi. Üstelik bu etki, depresif hisler hesaba katılınca bile devam ediyor.

Bireysel besinlerin etkisine bakıldığında, meyve ve sebzeler özellikle hayata anlam katma ve kişisel gelişim hissi ile güçlü bir şekilde bağlantılı bulundu.

Ancak depresyon düzeyi göz önüne alındığında bu ilişki bir miktar zayıflıyor.

Balık tüketimi ise mutluluk ve pozitif duygular üzerinde belirgin bir etkiye sahip; bu etki, depresif hisler hesaba katıldığında bile devam ediyor. Kuruyemiş, tohum ve yağlı balık gibi çoklu doymamış yağların etkisi ise daha sınırlı ve zaman zaman tutarsız.

Araştırmacılar, farklı besinlerin farklı psikolojik faydalar sunduğunu vurguluyor.

Meyve ve sebzeler pozitif ruh hali ve yaşam memnuniyetiyle en güçlü bağa sahipken, balık ruh halini yükseltmede bağımsız bir rol oynuyor. Çoklu doymamış yağların etkisi ise daha sınırlı. 

Henüz araştırma erken aşamada olsa da, bu bulgular diyetin ruh sağlığı ve genel mutluluk üzerinde önemli bir etkisi olabileceğini gösteriyor ve meyve, sebze ile balık tüketimini artırmanın potansiyel faydalarını işaret ediyor.

Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!

category/test-white Test
category/gundem-white Gündem
category/magazin-white Magazin
category/video-white Video

İlginizi çekebilir;

Yorumlar ve Emojiler Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
Ömer Faruk Kino
Ömer Faruk Kino
Yaşam Editörü
2018’de Aydın Adnan Menderes Üniversitesi’nde başladığım İngiliz Dili ve Edebiyatı lisans eğitimimi 2022’de tamamladım. 2024’te Ege Üniversitesi’nde aynı alanda yüksek lisansa başladım. Bir yılı aşkın süredir Onedio’da yaşam kategorisinde içerikler üretiyorum. Yabancı medyanın ve popüler kültürün içinde büyümüş biri olarak, trendleri paylaşmayı ve hikayeleri dönüştürüp insanlarla buluşturmayı seviyorum.
Tüm içerikleri
right-dark
category/eglence BU İÇERİĞE EMOJİYLE TEPKİ VER!
0
0
0
0
0
0
0
Yorumlar Aşağıda chevron-right-grey
Reklam
ONEDİO ÜYELERİ NE DİYOR?
Yorum Yazın