Yeni Araştırma: Mutluluğun Anahtarı Buzdolabınızda Saklı Olabilir
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/lifestyle/th...
Mutluluğu sağda solda aramanıza gerek yok. Çünkü sandığınızdan daha yakın olabilir. 👀
Araştırmalar, yediklerinizin ruh halinizi ciddi şekilde etkileyebileceğini gösteriyor. Belki de ihtiyacınız olan mutluluk, mutfağınızda saklıdır.
Detaylar 👇
İngiltere’de yapılan bir araştırmaya göre yedikleriniz, ruh halinizi ciddi şekilde etkileyebiliyor. Yani kalbe giden yol, önce mideden geçiyor.
Yapılan araştırmada, 50 yaş ve üzeri 3.103 katılımcının iki gün boyunca tükettiği meyve, sebze, balık ve sağlıklı yağlar takip edildi.
Bu araştırmalar, mutluluğun sadece ruh halinizle değil, yediklerinizle de şekillendiğini ortaya koyuyor.
Bireysel besinlerin etkisine bakıldığında, meyve ve sebzeler özellikle hayata anlam katma ve kişisel gelişim hissi ile güçlü bir şekilde bağlantılı bulundu.
Araştırmacılar, farklı besinlerin farklı psikolojik faydalar sunduğunu vurguluyor.
