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Gece Gündüz Şeker Krizine Sebep Olan Potansiyel Nedenler

Gece Gündüz Şeker Krizine Sebep Olan Potansiyel Nedenler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
29.06.2024 - 16:31

Şeker krizleri yaygın bir durumdur. Diyet ve beyin kimyası da dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabilirler. Aşırı şeker alımı sağlığın çeşitli yönlerini etkileyebilir, bu da bu aşermeleri etkili bir şekilde yönetmeyi gerekli kılar. Hadi bu aşermeleri önlemek için kullanılan ipuçları nelermiş birlikte öğrenelim...👇

Kaynak

Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
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Bir tür karbonhidrat olan şeker, beynin serotonin ve endorfin salgılamasını tetikleyerek mutluluk ve haz duyguları yaratır.

Bir tür karbonhidrat olan şeker, beynin serotonin ve endorfin salgılamasını tetikleyerek mutluluk ve haz duyguları yaratır.

Bu kimyasal tepki, canımızın neden sık sık tatlı çektiğini açıklar.

Aşırı şeker tüketimi kilo alımı, diş çürümesi ve kalp sorunları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Aşırı şeker tüketimi kilo alımı, diş çürümesi ve kalp sorunları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.

Bu olumsuz etkilerden kaçınmak için şeker alımını sınırlamak önemlidir.

Ulusal Sağlık Servisi günlük tüketilebilecek şeker miktarı için aşağıdaki limitleri önermektedir:

Ulusal Sağlık Servisi günlük tüketilebilecek şeker miktarı için aşağıdaki limitleri önermektedir:

  • Yetişkinler: en fazla 30g (7 küp şeker)

  • 7-10 yaş arası çocuklar: en fazla 24 g (6 kesme şeker)

  • 4-6 yaş arası çocuklar: en fazla 19 g (5 kesme şeker)

İlave şekerlerden kaçınması gereken 4 yaş altı çocuklar için kılavuz bulunmamaktadır. (Kaynak)

Şeker aşermelerini azaltmak için stratejiler sağlığınız için önemli türdedir.

Şeker aşermelerini azaltmak için stratejiler sağlığınız için önemli türdedir.

  • Porsiyon kontrolü: Kendinize en sevdiğiniz tatlıdan az miktarda izin vermek, istekleri yönetmeye yardımcı olabilir.

  • Sağlıklı eşleştirmeler: Tatlıları fındık veya daha az tatlı meyveler gibi besleyici gıdalarla birleştirin.

  • Susuz kalmayın: Su içmek dehidrasyonun tetiklediği istekleri azaltmaya yardımcı olabilir.

  • Atıştırmaktan kaçının: Her beş saatte bir yüksek lifli ve protein açısından zengin öğünler yemek sizi daha uzun süre tok tutabilir.

Aşermeleri yönetmek için davranışsal ipuçları dikkat dağıtmak ile uyku düzenini iyileştirmeyle başlar.

Aşermeleri yönetmek için davranışsal ipuçları dikkat dağıtmak ile uyku düzenini iyileştirmeyle başlar.

  • Dikkat dağıtma: Yürümek veya koşmak gibi aktivitelerde bulunmak, endorfin salgılayarak istekleri yönetmeye yardımcı olabilir.

  • Uyku İyileştirme: Daha iyi uyku düzeni şeker alımını azaltabilir, çünkü daha fazla uyku daha iyi gıda seçimleriyle bağlantılıdır.

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Normal kan şekeri seviyelerini korumaya yardımcı olabilecek ve dolaylı olarak şeker isteklerini azaltmaya yardımcı olabilecek bir krom takviyesi almayı düşünün.

Normal kan şekeri seviyelerini korumaya yardımcı olabilecek ve dolaylı olarak şeker isteklerini azaltmaya yardımcı olabilecek bir krom takviyesi almayı düşünün.

Küçük, yönetilebilir değişiklikler yapmak şeker alımınızı ve genel sağlığınızı önemli ölçüde etkileyebilir.

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