Gece Gündüz Şeker Krizine Sebep Olan Potansiyel Nedenler
Gece Gündüz Şeker Krizine Sebep Olan Potansiyel Nedenler
Kaynak: https://www.mirror.co.uk/news/health/...
Şeker krizleri yaygın bir durumdur. Diyet ve beyin kimyası da dahil olmak üzere çeşitli faktörlerden kaynaklanabilirler. Aşırı şeker alımı sağlığın çeşitli yönlerini etkileyebilir, bu da bu aşermeleri etkili bir şekilde yönetmeyi gerekli kılar. Hadi bu aşermeleri önlemek için kullanılan ipuçları nelermiş birlikte öğrenelim...👇
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Bir tür karbonhidrat olan şeker, beynin serotonin ve endorfin salgılamasını tetikleyerek mutluluk ve haz duyguları yaratır.
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Aşırı şeker tüketimi kilo alımı, diş çürümesi ve kalp sorunları gibi sağlık sorunlarına yol açabilir.
Ulusal Sağlık Servisi günlük tüketilebilecek şeker miktarı için aşağıdaki limitleri önermektedir:
Şeker aşermelerini azaltmak için stratejiler sağlığınız için önemli türdedir.
Aşermeleri yönetmek için davranışsal ipuçları dikkat dağıtmak ile uyku düzenini iyileştirmeyle başlar.
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Normal kan şekeri seviyelerini korumaya yardımcı olabilecek ve dolaylı olarak şeker isteklerini azaltmaya yardımcı olabilecek bir krom takviyesi almayı düşünün.
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