Mide Masayı Terk Etti: Neden Başkasının Diş Fırçasını Kullanmamalısınız?
Mide Masayı Terk Etti: Neden Başkasının Diş Fırçasını Kullanmamalısınız?
Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/ton...
Başka bir kişinin diş fırçasını kullanmanın mikroplar açısından o kişiyi öpmekten farklı olmadığını düşünüyorsanız, hemen yaptıklarınızı bırakıp bu içeriği okumaya devam etmek isteyeceksiniz...👇
'Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.'
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Diş fırçalarını paylaşmanın sağlık riskleri
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Kan yoluyla bulaşan patojenler
Mikrop bulaşması
Uygun diş fırçası bakımı
Güvenli paylaşım yöntemi
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Bu sebeplerden ötürü dış fırçanızı başkasıyla paylaşmaktan kesinlikle kaçınınız!
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