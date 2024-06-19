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Mide Masayı Terk Etti: Neden Başkasının Diş Fırçasını Kullanmamalısınız?

Mide Masayı Terk Etti: Neden Başkasının Diş Fırçasını Kullanmamalısınız?

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
19.06.2024 - 10:01

Başka bir kişinin diş fırçasını kullanmanın mikroplar açısından o kişiyi öpmekten farklı olmadığını düşünüyorsanız, hemen yaptıklarınızı bırakıp bu içeriği okumaya devam etmek isteyeceksiniz...👇

'Uyarı: Bu içerikteki bilgiler, tıbbi öneri niteliği taşımamaktadır.'

Kaynak: https://www.mentalfloss.com/posts/ton...
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Diş fırçalarını paylaşmanın sağlık riskleri

Diş fırçalarını paylaşmanın sağlık riskleri

Başkasının diş fırçasını kullanmak vücut sıvılarını ve mikroorganizmaları aktararak hastalıkların yayılmasına neden olabilir. Amerikan Diş Hekimleri Birliği (ADA) bu nedenle diş fırçalarının paylaşılmamasını şiddetle tavsiye etmektedir.

Kan yoluyla bulaşan patojenler

Kan yoluyla bulaşan patojenler

Fırçalama diş etlerinin kanamasına neden olarak kullanıcıları kan yoluyla bulaşan hastalıklara maruz bırakabilir. Kan daha zararlı patojenler taşıyabileceğinden, bu risk sadece tükürüğü paylaşmaktan daha yüksektir.

Mikrop bulaşması

Mikrop bulaşması

Diş fırçaları E. coli, herpes simpleks virüsü ve soğuk algınlığı mikropları da dahil olmak üzere çeşitli mikropları barındırabilir. Diş fırçalarındaki tüm mikroplar hastalık bulaştırmasa da, hepatit C gibi bazıları kan yoluyla bulaşabilir.

Uygun diş fırçası bakımı

Uygun diş fırçası bakımı

Mikrop oluşumunu en aza indirmek için ve diş fırçalarını kuruması için fırçalarınızı dik bir şekilde muhafaza edin ve her üç ila dört ayda bir fırçalarınızı değiştirin. Bakteri üremesini teşvik edebilecek kapalı kaplar kullanmaktan kaçının.

Güvenli paylaşım yöntemi

Güvenli paylaşım yöntemi

Paylaşmak gerekiyorsa, aileler her kişi için ayrı başlıkları olan bir elektrikli diş fırçası sapı kullanabilir ve her kullanımdan sonra sapın temizlenmesini sağlayabilir. Bu yöntem hijyeni korurken paradan tasarruf sağlayabilir.

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Bu sebeplerden ötürü dış fırçanızı başkasıyla paylaşmaktan kesinlikle kaçınınız!

Bu sebeplerden ötürü dış fırçanızı başkasıyla paylaşmaktan kesinlikle kaçınınız!

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