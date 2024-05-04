Her Yaşta Gönül Rahatlığı ile Yapabileceğiniz Birbirinden Faydalı Egzersizler
Her Yaşta Gönül Rahatlığı ile Yapabileceğiniz Birbirinden Faydalı Egzersizler
Kaynak: https://www.motobility.com.au/blog/se...
Yaşı olmayan spor, sağlıklı bir hayatın yapı taşlarındandır. Özellikle de günümüzde neredeyse herkesin erişimi olan sayısız egzersiz türleri sağlıklı bir yaşamın önemli gereksinimlerindendir. Hadi bugün sizler için derlediğimiz bu içeriğimizde her yaştan insanın yapabileceği spor dalları nelermiş hep birlikte görelim...👇
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Yüzme
Bowling
Yoga
Golf
Balık Tutmak
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Masa Tenisi
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