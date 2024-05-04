Her Yaşta Gönül Rahatlığı ile Yapabileceğiniz Birbirinden Faydalı Egzersizler

Yoga, her yaş için ideal olan kapsayıcı bir egzersizdir. Bu egzersizi en idael yapan şey ise sadece yerde bir matla veya bir sandalyede bile yapılabilir olmasıdır. Ayrıca vücudun esnekliğini artırmaya yardımcı olur, zihni sakinleştirir, kişinin enerjisini besler ve hormonal dengenizi kontrol altında tutar.