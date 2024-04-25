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Dünyanın İlk Alev Püsküren Robot Köpeği Görenleri Korkuttu!

Dünyanın İlk Alev Püsküren Robot Köpeği Görenleri Korkuttu!

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
25.04.2024 - 08:21

Robot teknolojisinde yeni bir gelişme yaşandı: Alev püsküren robot köpek 'Thermonator' görenleri hem heyecanlandırdı hem de bir tık korkuttu...

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Kaynak: https://www.iflscience.com/behold-the...
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ABD merkezli Throwflame, dünyada bir ilke imza atarak alev püskürtebilen köpek robotu geliştirdi.

ABD merkezli Throwflame, dünyada bir ilke imza atarak alev püskürtebilen köpek robotu geliştirdi.

Dünyanın ilk alev silahı kullanan robot köpeği olarak bilinen bu robot ilk kez geçtiğimiz yaz duyurulmuştu.

Dünyanın ilk alev silahı kullanan robot köpeği olarak bilinen bu robot ilk kez geçtiğimiz yaz duyurulmuştu.

Throwflame, alev püskürtebilen bu robot köpek Thermonator'ın bir saat dayanabilen bir bataryaya sahip olduğunu açıkladı.

Throwflame, alev püskürtebilen bu robot köpek Thermonator'ın bir saat dayanabilen bir bataryaya sahip olduğunu açıkladı.

9 metreye kadar alev püskürtebilen robot için biçilen değer ise 9 bin 420 dolar.

9 metreye kadar alev püskürtebilen robot için biçilen değer ise 9 bin 420 dolar.

Ayrıca Wifi ve Bluetooth ile uzaktan kontrol edilebiliyor. Haritalama ve engellerden kaçınma için robotta bir LİDAR sensörü de mevcut.

Siz Thermonator'ı nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun.

Siz Thermonator'ı nasıl buldunuz? Yorumlara buyurun.

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