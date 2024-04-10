FBI'da Oldukça İlginç Dosyalara Sahip Dünyaca Ünlü İsimleri Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
FBI'da Oldukça İlginç Dosyalara Sahip Dünyaca Ünlü İsimleri Duyunca Çok Şaşıracaksınız!
Kaynak: https://www.ranker.com/list/surprisin...
FBI zamanında sadece seri katilleri ve suçluları değil, ünlüleri de soruşturdu... Bu isimlerin niçin FBI tarafından soruşturma altına alındığını duyunca epey şaşıracağınız kesin. 👇
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1. Stan Lee iş sorunları yüzünden soruşturulduğu için FBI dosyanında çoğu bilenen süper kahramanlar da bulunuyordu.
2. Restoran zincirleriyle bildiğimiz Albay Senders öldürülme tehlikesi içinde olduğu için FBI'ın koruma listesinde bulunuyordu.
3. Bir devlet işi için yaptığı başvuruda 'vasat bir öğrenci' ve 'aldatıcı birey' olarak değerlendirilen Steve Jobs aynı anda da FBI tarafından uyuşturucu geçmişiyle bilinmekteydi.
4. Snoopy ve Charlie Brown karakterinin yaratıcısı illustratör Charles Schulz'un, eski ABD başkanı Ronald Reagan'dan nefret eden bir adamla başı belaya girdi.
5. The Beatles grubu konser alanlarında ırk kavgaları ve ayaklanmaları oluşması durumu için grup FBI tarafından incelenmekteydi.
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6. Walt Disney sektördeki önemli yeri yüzünden FBI ile işbirliği çalıştığı bir pozisyona alınmıştı. FBI ünlü çizgi film prodükterü ile çalışmak için onu daha önceden soruşturmuştu.
7. Ünlü basket oyuncusu Will Chamberlain uçak yolcularını tehdit etmek ve kendi basketbol oyunlarında hile yapmakla suçlandığı için FBI tarafından inceleniyordu.
8. Prenses Diana aldığı ölüm tehditleri ve Amerikaya yaptığı bir ziyaret sırasında oluşan güvenlik sorunları yüzünden de FBI'ın gözü altında yer edinmişti.
9. Milliyetçiliğe ve ırkçılığa karşı olan görüşleri yüzünden FBI'ın radarına düşen Albert Einstein, FBI yetkilileri tarafından kominist olma şüphesiyle inceleniyordu.
10. Nelson Mandela FBI tarafından kominist partiler ile bağlantıları olduğu düşünüldüğü için inceleme altında tutuluyordu. Mandela'nın grubu 2008 yılına kadar terörist organizasyonu olarak sayılmaktaydı.
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11. Kominist bağlantıları olan Arthur Miller ile ilişkileri yüzünden FBI'ın gözü üstünde olan Marilyn Monroe, Sovyetler Birliğine gitmek için başvurduğu vizesi ile FBI'ın listesine düşmüştü.
12. Namına açılan yurtiçi güvenlik soruşturması bir yanı anda da reşit olmayan kızlar ile evlenme çabaları yüzünden FBI'ın gözetimi altında olan Charlie Chaplin'in 1952 yılında ülkeye girmesi yasaklanmıştı.
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