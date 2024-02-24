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Sadece Dizilerde Göreceğimiz Ters Köşeleriyle Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Hikayeler

Sadece Dizilerde Göreceğimiz Ters Köşeleriyle Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Hikayeler

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
24.02.2024 - 22:31

Okuyunca inanmakta zorlanacağınız ve sadece dizi, filmlerde göreceğimiz türden sonlara sahip olan bu hikayeler size dünyanın en şanslı insanı gibi hissettirecek! Bakalım 👇

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1. "Bir kafede barista olarak çalışıyorum. Sürekli müşterimiz olan bir adam benimle her seferinde flört ediyordu..."

1. "Bir kafede barista olarak çalışıyorum. Sürekli müşterimiz olan bir adam benimle her seferinde flört ediyordu..."

Ben de karşılık veriyordum. Bir gün adam kafeye eşiyle geldi. O zamandan beri ona soğuk davranıyordum. Bir ay sonra bir de ne göreyim: İkiziyle beraber geldi! Meğerse benle flört eden bekar olan ikizmiş...

2. "Lisedeki bir arkadaşım başka bir liseden çocukla görüşmeye ve takılmaya başlamıştı..."

2. "Lisedeki bir arkadaşım başka bir liseden çocukla görüşmeye ve takılmaya başlamıştı..."

Arkadaşım çocuktan çok hoşlanıyordu ve çocuğun da kendisinden hoşlandığına emindi. Ancak arkadaşım utangaçlığından bir türlü açılamıyordu. Sonra bir akşam çocuk ona bir şey itiraf edeceğini söyledi. Meğerse eşcinselmiş. Arkadaşım hayatının şokunu yaşasa da çok yakın arkadaş olarak kaldılar.

3. "Birkaç yıl önce arkadaşımın nişan kutlamasına davet edilmiştim. Çok büyük bir parti vermişlerdi çünkü düğün yapmayı planlamıyorlardı..."

3. "Birkaç yıl önce arkadaşımın nişan kutlamasına davet edilmiştim. Çok büyük bir parti vermişlerdi çünkü düğün yapmayı planlamıyorlardı..."

Sonra partide arkadaşım ortadan kayboldu ve damat mikrofonu alarak 'Kusura bakmayın, şu anda üstünü değiştiriyor, ufak bir aksilik oldu' dedi ve ilk tanışma hikayelerini anlattı. Sonra da 'Az önce düşünüyorduk da, keşke düğünde hepiniz olabilseydiniz. O yüzden şimdi evlenmeye karar verdik' dedi ve arkadaşım odaya gelinliğiyle girdi.

4. "Kuaförüm bir müşterisine ağda yaparken, kadın da yeni sevgilisinden ve biraz ilerideki restoranda garson olduğundan bahsetmiş..."

4. "Kuaförüm bir müşterisine ağda yaparken, kadın da yeni sevgilisinden ve biraz ilerideki restoranda garson olduğundan bahsetmiş..."

Kuaförümün sevgilisi de aynı restoranda garsondu. Meğerse müşteri ile aldatıyormuş! Ağdanın faydalarından sadece biri.

5. "Birkaç aydır biriyle çıkıyordum ve bana ciddi bir ilişki için hazır olmadığını söyleyerek beni terk etti..."

5. "Birkaç aydır biriyle çıkıyordum ve bana ciddi bir ilişki için hazır olmadığını söyleyerek beni terk etti..."

Üç gün sonra ise yeni kız arkadaşını ve beraber bir bebek bekledikleri haberini sosyal medyada paylaştı.

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6. "Okuldan tanıdığım bir kız vardı, evinden utanıyordu. Ne zaman erkek arkadaşı onu almaya gelse 5 dakika ötedeki güzel bi evin önünde onu beklerdi..."

6. "Okuldan tanıdığım bir kız vardı, evinden utanıyordu. Ne zaman erkek arkadaşı onu almaya gelse 5 dakika ötedeki güzel bi evin önünde onu beklerdi..."

Erkek arkadaşı onu bıraktığında arkadan dolanıp, arka bahçeden içeri gireceğini söylerdi. Ev arkadaşlarının çok gürültülü olduğunu söyleyip çocuğu hiç eve davet etmezdi. Bunu bir yıl boyunca sürdürdü. Ta ki bir gün çocuk o evin kapısını çalınca ve evde yaşayanın o olmadığı anlaşılıncaya dek!

7. "Beni Amerika'da evlat edinmişler, o yüzden gerçek ailemi hiç hatırlamıyorum..."

7. "Beni Amerika'da evlat edinmişler, o yüzden gerçek ailemi hiç hatırlamıyorum..."

Üniversitede mentorum olarak gördüğüm yaşça büyük birisiyle arkadaşlık kurdum. Onu Mike olarak tanıyordum. Biyolojik annemin vefat ettiğini öğrenince, bana içinde bazı resimler de dahil olmak üzere eşyaları gönderildi. Resimlerde Mike da vardı. Benim biyolojik babammış.

8. "Kız kardeşimin erkek arkadaşı mimarlık alanında kendini geliştirmek için işi gereği yurt dışına taşındı..."

8. "Kız kardeşimin erkek arkadaşı mimarlık alanında kendini geliştirmek için işi gereği yurt dışına taşındı..."

Uzak mesafe ilişkisi olarak devam ettiler. Orada bağlantısının stabil olmadığını söyleyince sürekli olarak birbirlerine mail atarak iletişim kurdular. Çocuk upuzun mailler yazıyor, fotoğraflar yolluyordu. Bu böyle birkaç ay boyunca devam etti. Bir iş arkadaşı sağ olsun, meğerse hiç yurt dışına taşınmadığı ortaya çıktı. Şehir dışına, 9 yıllık nişanlısının yanına taşınmış!

9. "Lisede sınıftaki bir çocuk okula geç kalmıştı. Posta kutularına birisi çarpıp kaçtığı için ailesi her şeyi ona temizletmiş..."

9. "Lisede sınıftaki bir çocuk okula geç kalmıştı. Posta kutularına birisi çarpıp kaçtığı için ailesi her şeyi ona temizletmiş..."

Okul idaresi hikayeyi duyunca herhangi bir ceza vermedi. Sonra yine geç kalan bir diğer öğrenci geldi ve yolda bir posta kutusuna çarptığı için geç kaldığını, derhal kaçıp geldiğini söyledi.

10. "Arkadaşım kocasından boşanıyordu çünkü bir süredir adam epey kabalaşmış, onu küçümsüyor ve herkesin önünde bağırıyordu..."

10. "Arkadaşım kocasından boşanıyordu çünkü bir süredir adam epey kabalaşmış, onu küçümsüyor ve herkesin önünde bağırıyordu..."

Boşanma sürecinin sonlarına doğru adam aniden öldü. Meğerse fiziksel olarak karakterini de etkileyen, teşhisi konmamış bir beyin tümörü varmış. Arkadaşım kendini çok suçlamıştı.

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