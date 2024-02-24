Sadece Dizilerde Göreceğimiz Ters Köşeleriyle Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Hikayeler
Sadece Dizilerde Göreceğimiz Ters Köşeleriyle Gerçek Olduğuna İnanamayacağınız Hikayeler
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1. "Bir kafede barista olarak çalışıyorum. Sürekli müşterimiz olan bir adam benimle her seferinde flört ediyordu..."
2. "Lisedeki bir arkadaşım başka bir liseden çocukla görüşmeye ve takılmaya başlamıştı..."
3. "Birkaç yıl önce arkadaşımın nişan kutlamasına davet edilmiştim. Çok büyük bir parti vermişlerdi çünkü düğün yapmayı planlamıyorlardı..."
4. "Kuaförüm bir müşterisine ağda yaparken, kadın da yeni sevgilisinden ve biraz ilerideki restoranda garson olduğundan bahsetmiş..."
5. "Birkaç aydır biriyle çıkıyordum ve bana ciddi bir ilişki için hazır olmadığını söyleyerek beni terk etti..."
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6. "Okuldan tanıdığım bir kız vardı, evinden utanıyordu. Ne zaman erkek arkadaşı onu almaya gelse 5 dakika ötedeki güzel bi evin önünde onu beklerdi..."
7. "Beni Amerika'da evlat edinmişler, o yüzden gerçek ailemi hiç hatırlamıyorum..."
8. "Kız kardeşimin erkek arkadaşı mimarlık alanında kendini geliştirmek için işi gereği yurt dışına taşındı..."
9. "Lisede sınıftaki bir çocuk okula geç kalmıştı. Posta kutularına birisi çarpıp kaçtığı için ailesi her şeyi ona temizletmiş..."
10. "Arkadaşım kocasından boşanıyordu çünkü bir süredir adam epey kabalaşmış, onu küçümsüyor ve herkesin önünde bağırıyordu..."
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