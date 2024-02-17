Evlilik Yoluna Girmeden Önce Partnerinizle Mutlaka Konuşmanız Gereken 15 Konu
Evlilik Yoluna Girmeden Önce Partnerinizle Mutlaka Konuşmanız Gereken 15 Konu
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/lizmrichards...
Her çift bir gün evlenmenin hayalini kurar. Ancak o yola girmeden önce konuşmuş olmanız gerekenleri biliyor musunuz? Reddit'teki kullanıcılar, kimi terapist kimi kendi deneyimlerine dayanarak o noktalara parmak bastı.
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1. "Neredeyse her küçük detayı konuşmanız gerek. Sizinle nasıl konuşmasını istiyorsunuz, nasıl takdir görmek istersiniz, sınırlarınız neler vb..."
2. "Sanırım en önemlisi çocuk meselesi. Karşı taraf çocuk sahibi olmak isterken siz aksi şekilde hissedebilirsiniz..."
3. "Bir terapist olarak çiftlerin evlilik öncesi konuşması gereken konulardan birinin inançları ve değerleri olduğunu düşünüyorum..."
4. "Hayattan beklentileri, hedefleri, kariyer planları. Artık yola tek kişi olarak değil, iki kişi olarak devam edeceksiniz..."
5. "Şu anda 'Ne alaka?' diye düşünebilirsiniz ama aile geçmişindeki kalıtsal hastalıkları konuşmanız gerekli..."
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6. "Ben çift terapisi uygulayan uzman bir doktorum ve evlenmeden önce sorulacak tonla soru var..."
7. "Kavga anında nasıl birine dönüştüğünü gözlemlemelisiniz. Bir anda bağıran, yükselen, kırıp döken biriyse bu kişi ile evlenemezsiniz..."
8. "İletişim şekillerinizi tartışmanız gerekli: Bir taraf kavgalarda mesafeli davranırken diğer tarafın ısrarcı ve yılışık tavırları ilişkinin sonunu getirebilir."
9. "Sizin sorunlarınıza yaklaşımı nasıl? 'Abartıyorsun, boşver' mi diyor, yoksa sizi anlayıp iyi hissettirmeye mi çalışıyor?"
10. "Kesinlikle ebeveynlik tarzlarınızı tartışmalısınız. İkiniz de çocuk sahibi olmak istiyorsunuz, güzel, peki ne tür bir anne baba olacaksınız?"
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11. "Sınırlarınızı konuşmanız gerek: Ailesini ve arkadaşlarını özel hayatına ne kadar dahil ediyor?"
12. "Kavgalardaki tutumu çok önemli. Uzlaşmacı biri mi yoksa konuyu uzatmayı seven birisi mi?"
13. "En az konuşulan ama en önemli konulardan biri: Cinsel hayatınız..."
14. "Söz konusu sağlıkl ıbir evlilik olunca dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de kişinin dışarıdaki insanlara nasıl davrandığıdır..."
15. "Finansal durumunuz hakkında konuşun. Neyi karşılayabilir, neyi karşılayamazsınız bu konuda dürüst olun..."
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Bonus: "Ayrılırsanız ne olur? Diyelim ki her şeye rağmen evliliğiniz yürümedi; boşanma sürecinde size yardımcı mı olacak yoksa işleri daha da mı zorlaştıracak?"
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