Evlilik Yoluna Girmeden Önce Partnerinizle Mutlaka Konuşmanız Gereken 15 Konu

Ya da tam tersi. Ancak önemli olan bu konuyu evlenmeden önce açıklığa kavuşturmak. Çünkü iki tarafın da aynı fikirde olmadan çocuk sahibi olması o evliliğe çok fazla zarar verebilir. Ayrıca doğmamış çocuğunuzun iyiliğini düşünmek sizin sorumluluğunuz.