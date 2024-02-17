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Evlilik Yoluna Girmeden Önce Partnerinizle Mutlaka Konuşmanız Gereken 15 Konu

Evlilik Yoluna Girmeden Önce Partnerinizle Mutlaka Konuşmanız Gereken 15 Konu

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
17.02.2024 - 21:01

Her çift bir gün evlenmenin hayalini kurar. Ancak o yola girmeden önce konuşmuş olmanız gerekenleri biliyor musunuz? Reddit'teki kullanıcılar, kimi terapist kimi kendi deneyimlerine dayanarak o noktalara parmak bastı.

Buyurun 👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/lizmrichards...
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1. "Neredeyse her küçük detayı konuşmanız gerek. Sizinle nasıl konuşmasını istiyorsunuz, nasıl takdir görmek istersiniz, sınırlarınız neler vb..."

1. "Neredeyse her küçük detayı konuşmanız gerek. Sizinle nasıl konuşmasını istiyorsunuz, nasıl takdir görmek istersiniz, sınırlarınız neler vb..."

Size göre aldatma nedir gibi birçok önemsiz görünen ama gelecekte sıkıntı yaratabilecek konulara değinmelisiniz.

2. "Sanırım en önemlisi çocuk meselesi. Karşı taraf çocuk sahibi olmak isterken siz aksi şekilde hissedebilirsiniz..."

2. "Sanırım en önemlisi çocuk meselesi. Karşı taraf çocuk sahibi olmak isterken siz aksi şekilde hissedebilirsiniz..."

Ya da tam tersi. Ancak önemli olan bu konuyu evlenmeden önce açıklığa kavuşturmak. Çünkü iki tarafın da aynı fikirde olmadan çocuk sahibi olması o evliliğe çok fazla zarar verebilir. Ayrıca doğmamış çocuğunuzun iyiliğini düşünmek sizin sorumluluğunuz.

3. "Bir terapist olarak çiftlerin evlilik öncesi konuşması gereken konulardan birinin inançları ve değerleri olduğunu düşünüyorum..."

3. "Bir terapist olarak çiftlerin evlilik öncesi konuşması gereken konulardan birinin inançları ve değerleri olduğunu düşünüyorum..."

Özellikle de siyaset ve topluma dair düşüncelerini tartışmalılar. Elbette farklı düşünceler birbirlerini beslese de, herhangi bir konuda ayrışmazlığa düşmek ilişkilerine zarar verebilir.

4. "Hayattan beklentileri, hedefleri, kariyer planları. Artık yola tek kişi olarak değil, iki kişi olarak devam edeceksiniz..."

4. "Hayattan beklentileri, hedefleri, kariyer planları. Artık yola tek kişi olarak değil, iki kişi olarak devam edeceksiniz..."

Bu nedenle kafanıza göre bir kariyer planı kurmanız mümkün değil. Çünkü karşı tarafın da bir hayatı ve çevresi var. Bunları konuşmalı ve birbirine uydurmalısınız.

5. "Şu anda 'Ne alaka?' diye düşünebilirsiniz ama aile geçmişindeki kalıtsal hastalıkları konuşmanız gerekli..."

5. "Şu anda 'Ne alaka?' diye düşünebilirsiniz ama aile geçmişindeki kalıtsal hastalıkları konuşmanız gerekli..."

Bu sizi hem gelecekte ani bir hastalığa hazırlayabilir hem de sizi daha iyi tanıması ve gerekli önlemleri alması için gereklidir.

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6. "Ben çift terapisi uygulayan uzman bir doktorum ve evlenmeden önce sorulacak tonla soru var..."

6. "Ben çift terapisi uygulayan uzman bir doktorum ve evlenmeden önce sorulacak tonla soru var..."

Ancak şu anda aklıma gelenlerden biri şu: Faturaları kim ödeyecek? Kim otomatik talimatı verecek? Kim hesaplamaları yapacak? Sorumlulukları eşit bir şekilde paylaştırmak sağlıklı evliliklerde esas bir durumdur.

7. "Kavga anında nasıl birine dönüştüğünü gözlemlemelisiniz. Bir anda bağıran, yükselen, kırıp döken biriyse bu kişi ile evlenemezsiniz..."

7. "Kavga anında nasıl birine dönüştüğünü gözlemlemelisiniz. Bir anda bağıran, yükselen, kırıp döken biriyse bu kişi ile evlenemezsiniz..."

Öfke problemlerinin daha ne kadar ileri gideceğini tahmin edemezsiniz. Ve bu kişiyle hayatınızın geri kalanını paylaşmak riskli bir seçim olur.

8. "İletişim şekillerinizi tartışmanız gerekli: Bir taraf kavgalarda mesafeli davranırken diğer tarafın ısrarcı ve yılışık tavırları ilişkinin sonunu getirebilir."

8. "İletişim şekillerinizi tartışmanız gerekli: Bir taraf kavgalarda mesafeli davranırken diğer tarafın ısrarcı ve yılışık tavırları ilişkinin sonunu getirebilir."

9. "Sizin sorunlarınıza yaklaşımı nasıl? 'Abartıyorsun, boşver' mi diyor, yoksa sizi anlayıp iyi hissettirmeye mi çalışıyor?"

9. "Sizin sorunlarınıza yaklaşımı nasıl? 'Abartıyorsun, boşver' mi diyor, yoksa sizi anlayıp iyi hissettirmeye mi çalışıyor?"

Hangisini terk etmen gerektiğini biliyorsundur...

10. "Kesinlikle ebeveynlik tarzlarınızı tartışmalısınız. İkiniz de çocuk sahibi olmak istiyorsunuz, güzel, peki ne tür bir anne baba olacaksınız?"

10. "Kesinlikle ebeveynlik tarzlarınızı tartışmalısınız. İkiniz de çocuk sahibi olmak istiyorsunuz, güzel, peki ne tür bir anne baba olacaksınız?"

Birinin baskıcı öbürünün rahat olması çocukla ilişkinizi zedeleyebilir. Bu yüzden sadece çocuk sahibi olup olmama konusunu değil, ebeveynlik tarzınızı da tartışmalısınız.

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11. "Sınırlarınızı konuşmanız gerek: Ailesini ve arkadaşlarını özel hayatına ne kadar dahil ediyor?"

11. "Sınırlarınızı konuşmanız gerek: Ailesini ve arkadaşlarını özel hayatına ne kadar dahil ediyor?"

Ailesiyle evlenmek zorunda değilsiniz.

12. "Kavgalardaki tutumu çok önemli. Uzlaşmacı biri mi yoksa konuyu uzatmayı seven birisi mi?"

12. "Kavgalardaki tutumu çok önemli. Uzlaşmacı biri mi yoksa konuyu uzatmayı seven birisi mi?"

Çünkü ikincisi ise, o kişiyle bir ömür geçirmek sabır ister!

13. "En az konuşulan ama en önemli konulardan biri: Cinsel hayatınız..."

13. "En az konuşulan ama en önemli konulardan biri: Cinsel hayatınız..."

Birbirinize olan uyumunuz ve karşı taraftan beklentileriniz gibi birçok önemli detaya parmak basmanız gerekli. 

14. "Söz konusu sağlıkl ıbir evlilik olunca dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de kişinin dışarıdaki insanlara nasıl davrandığıdır..."

14. "Söz konusu sağlıkl ıbir evlilik olunca dikkat edilmesi gereken hususlardan biri de kişinin dışarıdaki insanlara nasıl davrandığıdır..."

Size çok nazik ama bir garsona karşı kabaysa, ona aldanmayın!

15. "Finansal durumunuz hakkında konuşun. Neyi karşılayabilir, neyi karşılayamazsınız bu konuda dürüst olun..."

15. "Finansal durumunuz hakkında konuşun. Neyi karşılayabilir, neyi karşılayamazsınız bu konuda dürüst olun..."

Karşı tarafın sizden finansal beklentilerinin ne olduğunu öğrenmeniz gerekli.

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Bonus: "Ayrılırsanız ne olur? Diyelim ki her şeye rağmen evliliğiniz yürümedi; boşanma sürecinde size yardımcı mı olacak yoksa işleri daha da mı zorlaştıracak?"

Bonus: "Ayrılırsanız ne olur? Diyelim ki her şeye rağmen evliliğiniz yürümedi; boşanma sürecinde size yardımcı mı olacak yoksa işleri daha da mı zorlaştıracak?"

Her ihtimali konuşmanız gerek. Çünkü kimsenin başka birinin hayatına böylesine büyük bir zararda bulunma hakkı yok.

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