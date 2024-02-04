Duyunca Tepkilere Neden Olan Ancak Haklı Noktalara Parmak Basan 15 İlişki Tavsiyesi
Duyunca Tepkilere Neden Olan Ancak Haklı Noktalara Parmak Basan 15 İlişki Tavsiyesi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hemen hemen herkesin içinden geçen ama dile getiremediği ve söylenmesi gereken ilişki tüyolarını paylaşarak hepimizi düşündüren kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte inceleyelim...👇
İçeriğin Devamı Aşağıda
1. "Kendinizi muhtaç konumuna düşürmeyin. Biraz kendinize saygınız olsun, değerinizi bilin! Sizinle ilgilenmeyen insanların peşinden koşarak kendinizi yıpratmayın."
2. "Ailenizin onaylayacağı birini bulun. İnsanların kafasındaki 'Dünyaya karşı birlikte' fikri iyi hoş ama bir ilişki onu durmadan engelleyen şeyler olmayınca daha sağlıklı büyür."
3. "Kişisel alan hakkında konuşmak istiyorum. Kendi işi olmayan birinin hayatımda olmasına izin veremem. Biz de bireyiz. Dolayısıyla hem bireysel hem de çift olarak büyümek eşit derecede önemlidir."
4. "Hayatınızdaki erkek sadece size iyiyse ve dışardaki diğer kadınlara kötüyse bence bu iyiye işaret değildir. Altta gizlenmiş duyguların işaretidir bu."
5. "Bir şey ya da birisi sana mutluluktan çok stres veriyorsa, bırak onu gitsin. Seni mutsuz eden bir şeye tutunmanın hiçbir anlamı yok."
İçeriğin Devamı Aşağıda
6. "Daha az denemeye çalış. Eğer bir ilişki iyi yönde gitmiyorsa boynunu büyük düzeltmek için taklalar atmana gerek yok. İstemiyorsan bırakıp gidebilirsin."
7. "Kendi mutluluğunuzdan kendiniz sorumlusunuz. Sizi mutlu etmesi veya 'sizi tamamlaması' için başka birine bağımlı olmayın. Böyle olmak sadece işleri sizin için kötüleştirir."
8. "Uzun zamandır birlikte olduğunuz ve başka biriyle yeniden başlamak istemediğiniz için kötü biriyle takılı kalmayın. Neden bu insanla daha fazla zaman geçiresiniz ki? Yolunuza devam edin onun yerine."
9. "Bir ilişkiye ondan ne istediğinizi bilerek girin ve zorlu konuşmaları erkenden yapın. Eğer evlenmek için biriyle çıkıyorsanız, bu konuda açık olun. Çocuk istemiyorsanız karşınızdakinin bu konuda bilinçli olduğundan emin olun."
10. "Başkalarının fikirlerini boş verin. İlişkinizi internette gördüklerinizle veya insanların size söyledikleriyle karşılaştırmayı bırakın. Mutluysanız mutlusunuzdur. Bu kadar basit."
İçeriğin Devamı Aşağıda
11. "En önemli kural: ilk ihanetten sonra arkanıza bakmadan ilerleyin."
12. "İster hayata yönelik ister siyasi görüşleriniz olsun eğer karşı tarafla hiç uyuşmuyorsa zorlamanın manası yok. Kendinize bir iyilik yapın ve başka birilerini aramaya geçin."
13. "Yıpratıcı türden ve kontrol altında tutmadığınız akıl hastalıklarınız varsa başkalarını hayatınıza almayın çünkü sadece başkasına yük olacaksınız ve onları perişan edeceksiniz."
14. "En çekici bulduğunuz kişinin peşinden gidin. Bana bakmaz zaten gibi düşüncelere kapılıp pişman olacağınız şeyler yapmayın."
15. "Hayatınızın geri kalanını etkileyebilecek çok kişisel bir konu hakkında internetteki yabancılardan tavsiye almayın."
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda