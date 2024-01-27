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Evliliklerinde 'Keşke' Dedikleri Pişmanlıkları Anlatarak Adeta Ders Veren 15 Kişi

Evliliklerinde 'Keşke' Dedikleri Pişmanlıkları Anlatarak Adeta Ders Veren 15 Kişi

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
27.01.2024 - 11:31

Bir ayrılık veya boşanmanın ardından geriye dönüp bakınca işlerin nerede ters gittiğini ve sorunların nasıl farklı şekilde ele alınabileceğini görmek daha kolaydır. Reddit'te  bir ayrılıktan sonra içlerinde birikmiş 'keşkeleri' paylaşan kullanıcıları derledik...👇

Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kelseyborres...
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1. "Keşke ihtiyacım olduğunda birilerinden yardım isteyebilseydim."

1. "Keşke ihtiyacım olduğunda birilerinden yardım isteyebilseydim."

'Evliliğimdeki tek pişmanlığım üstüme çok binildiğini hissettiğimde karşı çıkmamak ve kimseden yardım istememekti. Evliliğimin ilk zamanlarında kızımın doğumuyla birlikte her şeyi kendi başıma üstlenmeye çalışmak, adeta süper bir eş ve anneymiş gibi davranmaya çalışmaktı.

"Kendimi çok zorladım ve bu da çok çabuk yıpranmama neden oldu..."

"Kendimi çok zorladım ve bu da çok çabuk yıpranmama neden oldu..."

'Ev işleri ve çocuk bakımı üst üstü geldiği için yıprandım. Kendi yarattığım stresli hayattan çıkış olarak çözümü evliliğimi bitirmekte buldum. Şimdi geriye bakıyorum da eski eşime karşı sinirli ve sert davranmasaydım sadece ondan yardım etseydim ve daha iyi bir iletişim kurabilseydik belki de şu an hala birlikte olurduk...'

2. "Keşke evliliğe girmeden önce kendi üzerimde daha fazla çalışsaydım."

2. "Keşke evliliğe girmeden önce kendi üzerimde daha fazla çalışsaydım."

'Keşke kendi kimliğim ve öz değerim hakkında daha iyi bir anlayışa sahip olsaydım. Bir birlikteliğe girmeden önce yalnızlığımla yüzleşmek konusunda daha akıllı davransaydım.

"Evliliğe korku ve yalnızlıktan girmek yerine daha uzun süre bekleyip güç ve bereket yoluyla girseydim."

"Evliliğe korku ve yalnızlıktan girmek yerine daha uzun süre bekleyip güç ve bereket yoluyla girseydim."

'Keşke genç yaşlarımda hayatıma almak için seçeceğim kişinin belki de hayatımın ortalarında seçeceğim ve bir ömür geçirmek isteyeceğim kişiden farklı olabileceğini daha erken anlayabilseydim.

3. "İşleri daha erken bitirmeye cesaretim olsaydı keşke."

3. "İşleri daha erken bitirmeye cesaretim olsaydı keşke."

'Pişmanlığım kötü durumların uzun bir süre devam etmesine izin vermemdi. Kocamın ilişkimize ve birlikte yaşamamıza dair beklentileri evlendikten kısa bir süre sonra değişti ve bu konuda çok kavga ettik. Keşke sorunun kendisiyle yüzleşecek cesarete ve öz farkındalığa sahip olsaydım.'

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"Sorunlarımızı yeterince görmezden gelirsem onlardan kaçınabilirdim sanıyordum..."

"Sorunlarımızı yeterince görmezden gelirsem onlardan kaçınabilirdim sanıyordum..."

'Daha önceden hareket etseydim ilişkimizin bu kadar uzun sürüp bize daha fazla zarar vermesini engelleyebilirdi. Keşke bu kadar beklemek yerine her şeyi daha erkenden bitirseydim.'

4. "Keşke beni tanımlayan tek şeyin eş olmak olmadığının daha önce farkına varsaydım."

4. "Keşke beni tanımlayan tek şeyin eş olmak olmadığının daha önce farkına varsaydım."

'Evliliğimden dolayı yaşadığım en büyük pişmanlık özerkliğe sahip olamamamdı. Kocamı ilişkimizde daha önemli kişi olarak görerek sağlıksız bir dinamik yarattım.

"Kendi gelişimim için anlamlı bir kariyer, hobi ve farklı ilgi alanları geliştirmek yerine, kocamın karısı olma rolüyle aşırı özdeşleştim."

"Kendi gelişimim için anlamlı bir kariyer, hobi ve farklı ilgi alanları geliştirmek yerine, kocamın karısı olma rolüyle aşırı özdeşleştim."

'Bu rolü bir kadın, eş ve insan olarak tüm duygularımın kaynağı haline getirdim. Yarattığım dinamik sağlıksız hale geldiğinde bunu fark edemedim çünkü tüm kişisel gücümü başka birinin ellerine vermiştim.'

5. "Keşke başkalarını suçlamak yerine sorumluluk alabilseydim."

5. "Keşke başkalarını suçlamak yerine sorumluluk alabilseydim."

'Kusuru başkalarında bulmaya çalışmakla o kadar meşguldüm ki kendi başıma yaratabileceğim farkların hiç farkında olmadım. Genç olduğum için kendimi mutlu ve tatmin olmuş gibi hissetmem için başka birine ihtiyacım olmadığını anlamamıştım.'

"Evliliğimizin bitmesi daha iyi olur diye düşünüyordum çünkü sorunun o olduğunu düşünüyordum!"

"Evliliğimizin bitmesi daha iyi olur diye düşünüyordum çünkü sorunun o olduğunu düşünüyordum!"

'Keşke evliliğin aşamalarının döngüsel olabileceğini ve belki de bazı şeyleri çözmek için biraz daha çabalamam gerektiğini anlasaydım. Boşanmamız çocuklarımız için yıkıcıydı ve bu açıdan bakıldığında bu benim için büyük bir pişmanlıktı.'

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6. "Keşke daha çok kendimi savunabilseydim."

6. "Keşke daha çok kendimi savunabilseydim."

'Keşke gerçek sorunlar başlamadan önce kendimi daha çok savunabilseydim. Tüm dertlerimi içime atardım, tartışmalarda sesimi çıkaramazdım ve kendi ihtiyaçlarımı hep görmezden gelirdim. Eşimi her zaman öncelik olarak görürdüm. Keşke şimdi yapabildiğim gibi o zaman da kendi değerimi görebilseydim. Keşke kendim için ayakta durabilseydim.'

7. "Keşke onun sevgi dilini konuşmayı öğrenseydim."

7. "Keşke onun sevgi dilini konuşmayı öğrenseydim."

“Keşke onu sevilmeye ihtiyaç duyduğu şekilde sevseydim. Beş sevgi dilini boşanmamızdan sonra öğrendim. Benimki fiziksel temas ve biriyle kaliteli zaman geçirmekti, onunki ise küçük jestler ve onaylayıcı sözlerdi. Geriye dönüp baktığımda aşk dillerimizin sürekli çatışma halinde olduğunu daha iyi görüyorum. Keşke birbirimizi daha iyi anlayabilseydik'

8. "Keşke bağımsızlık duygumu koruyabilseydim."

8. "Keşke bağımsızlık duygumu koruyabilseydim."

“Keşke kendimi partnerime kaptırmasaydım. İlişkimize sahip olduğum her şeyi verdim, evliliğimizi daha iyi hale getireceğini düşündüğüm şeyler için çoğu zaman kendi istediklerimi ve ihtiyaç duyduğum şeyleri bir kenara bıraktım.'

"Nihayetinde bu sadece beni mahvetti ve geriye istikrarlı bir ilişki için hiçbir temel bırakmadı."

"Nihayetinde bu sadece beni mahvetti ve geriye istikrarlı bir ilişki için hiçbir temel bırakmadı."

'Kendiniz için olmanız gereken kişi bile olamıyorsanız, başkalarının olmanıza ihtiyaç duyduğu kişi olamazsınız. Eğer geri dönüp her şeyi yeniden yapabilseydim, her şeyden önce kendime daha fazla öncelik verirdim.'

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