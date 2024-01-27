Evliliklerinde 'Keşke' Dedikleri Pişmanlıkları Anlatarak Adeta Ders Veren 15 Kişi
Evliliklerinde 'Keşke' Dedikleri Pişmanlıkları Anlatarak Adeta Ders Veren 15 Kişi
Kaynak: https://www.buzzfeed.com/kelseyborres...
Bir ayrılık veya boşanmanın ardından geriye dönüp bakınca işlerin nerede ters gittiğini ve sorunların nasıl farklı şekilde ele alınabileceğini görmek daha kolaydır. Reddit'te bir ayrılıktan sonra içlerinde birikmiş 'keşkeleri' paylaşan kullanıcıları derledik...👇
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1. "Keşke ihtiyacım olduğunda birilerinden yardım isteyebilseydim."
"Kendimi çok zorladım ve bu da çok çabuk yıpranmama neden oldu..."
2. "Keşke evliliğe girmeden önce kendi üzerimde daha fazla çalışsaydım."
"Evliliğe korku ve yalnızlıktan girmek yerine daha uzun süre bekleyip güç ve bereket yoluyla girseydim."
3. "İşleri daha erken bitirmeye cesaretim olsaydı keşke."
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"Sorunlarımızı yeterince görmezden gelirsem onlardan kaçınabilirdim sanıyordum..."
4. "Keşke beni tanımlayan tek şeyin eş olmak olmadığının daha önce farkına varsaydım."
"Kendi gelişimim için anlamlı bir kariyer, hobi ve farklı ilgi alanları geliştirmek yerine, kocamın karısı olma rolüyle aşırı özdeşleştim."
5. "Keşke başkalarını suçlamak yerine sorumluluk alabilseydim."
"Evliliğimizin bitmesi daha iyi olur diye düşünüyordum çünkü sorunun o olduğunu düşünüyordum!"
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6. "Keşke daha çok kendimi savunabilseydim."
7. "Keşke onun sevgi dilini konuşmayı öğrenseydim."
8. "Keşke bağımsızlık duygumu koruyabilseydim."
"Nihayetinde bu sadece beni mahvetti ve geriye istikrarlı bir ilişki için hiçbir temel bırakmadı."
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