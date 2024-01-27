Evliliklerinde 'Keşke' Dedikleri Pişmanlıkları Anlatarak Adeta Ders Veren 15 Kişi

'Ev işleri ve çocuk bakımı üst üstü geldiği için yıprandım. Kendi yarattığım stresli hayattan çıkış olarak çözümü evliliğimi bitirmekte buldum. Şimdi geriye bakıyorum da eski eşime karşı sinirli ve sert davranmasaydım sadece ondan yardım etseydim ve daha iyi bir iletişim kurabilseydik belki de şu an hala birlikte olurduk...'