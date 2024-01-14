Sevgililerinden Duydukları Kalp Kırıcı Cümleleri Paylaşarak Hepimizi Derdine Ortak Eden 15 Kişi
Sevgililerinden Duydukları Kalp Kırıcı Cümleleri Paylaşarak Hepimizi Derdine Ortak Eden 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Hayatları boyunca onlar için çok özel olan partnerlerinden duydukları en yıkıcı şeyleri paylaşarak içimizi sızlatan kullanıcılardan derlediğimiz bu içeriğimizi hadi hep birlikte göz yaşlarımıza hakim olarak inceleyelim...👇
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1. "Eski eşim beni başkası için bırakırken bana 'sende benim kalbim var ama onda ruhum var.' demişti. 11 yıldır birlikteydik, 8 yıldır da evliydik. Bana bahane olarak ruhlarının birbirine bağlı olduğunu, diğerlerinin yardıma ihtiyacı olduğunu hissedebildiğini söylemişti. Bu tabii ki de tamamen saçmalıktı. Biz boşandıktan sonra ruh eşiyle ilişkileri uzun sürmedi."
2. "Bir gün sevgilime laf arasında şaka olsun diye beni aldatıyor musun diye sormuştum ve o da hiç düşünmeden evet aldatıyorum demişti. O gün kafamdan vurulmuş gibi olmuştum ve ondan sonra da ilişkimiz vurulan oldu..."
3. "Altı yılımızı birlikte geçirdikten sonra evlilik teklifi beklerken sevgilim bana 'ilişkimizin bu kadar ciddileşmesini istememiştim' dedi."
4. "Eski eşim bir gün kuaföre gitmek için evden çıktı ve altı saat boyunca ona hiç ulaşamadım. Sonra beni aradığında aslında kuaföre gitmediğini, beni terk ettiğini ve metresi ile bebeğinin yanına temeli olarak gittiğini söyledi."
5. "Oğlumuzun doğumuna 2 hafta kalmışken eşim bir ara karnımı işaret ederek bana baktı ve şöyle dedi: 'Bunların hiçbirini asla istemediğimi biliyorsun... değil mi?' Problemlerle geçen uzun aylardan sonra kendisi artık eski işim."
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6. "Sevdiğim kıza cesaretimi toplayıp çıkma teklifi ettiğimde bana 'kimsenin istemediği bir adamla birlikte olan kız olmak istemiyorum' demişti.
7. "Sevgilimle kavga ederken bana 'umarım bir gün kız kardeşinin yaşadığı kaderin aynısıyla karşılaşırsın.' demişti. Kız kardeşimi bir araba kazasında kaybetmiştim."
8. "Kardeşlerim beni mirastan mahrum etmeye çalıştıktan sonra kocam tüm bu karışıklıktan beni sorumlu tuttu ve bana ne kadar işlevsiz bir aileye sahip olduğumu bilseydi benimle asla evlenmeyeceğini söyledi. İşin trajik kısmı ise biz zaten o noktada 20 yıldır evliydik."
9. "Eski sevgilimin bana dediği ve asla unutmayacağım lafı 'seni sevdiğimi söylemek bile midemi bulandırıyor.' Benden ayrılırken yüzüme söylemeye cesaret edememişti o yüzden mesaj olarak atmıştı bunu."
10. "14 yıllık partnerim bir sabah uyandı ve kahvaltı sırasında sanki normal bir şeymiş gibi hiç beklemediğim bir anda bana artık aşık olmadığını söyledi. Bunu söyledikten sonra da kalkıp işe gitti."
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11. "Eşimin kavganın ortasında bana 'daha fazla çocuk sahibi olmak istiyorum ama seninle değil' demişti. Bu bardağı taşıran son damlaydı, üç ay sonra boşanmamıza sebep olmuştu."
12. "Sevgilimle birkaç yıldır birlikte yaşıyorduk ve bir gece akşam yemeğinden eve geldikten sonra sevgilim odamıza girdi ve çoktan paketlenmiş bir bavulu alıp çıktı. Gitmeden önce de bana beni çok uzun zaman önce sevmeyi bıraktığını söyledi."
13. "Çocuk yaşta cinsel tacize uğradığımı bilen eşim biz evlendikten sonra artık buna katlanamadığını ve beni 'kusurlu mal' olarak gördüğünü söylemişti."
14. "Eski nişanlım kimsenin onu benim kadar sevemeyeceğini ama bunun onun için yeterli olmadığını söyledi. Beş buçuk yıl sonra ilişkimizi, nişanımızı, dairemizi ve birlikte baktığımız kediyi kendisinden on yaş küçük biriyle birlikte olmak için terk etti."
15. "Hayatı bana zehreden sevgilim bana 'beni terk edemezsin, seni yalnız olduğun için seçtim benden ayrılmaman gerekiyordu. Büyük bir hata yapıyorsun, ben olmazsam kimsen olamaz.' demişti."
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