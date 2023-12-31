Yaş İlerledikçe Değerini Yitiren Şeyleri Sıralayarak Yetişkinliğin Sıkıcılığını Kanıtlayan 15 Kişi
Yaş İlerledikçe Değerini Yitiren Şeyleri Sıralayarak Yetişkinliğin Sıkıcılığını Kanıtlayan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yaş ilerledikçe hayatta bazı şeylere karşı birçok farklı sebepten ötürü ilgimizi yitirdiğimizi fark ederiz. Bu ister ilgi alanlarımızın değişmesinden olsun ister artık hayatın yoruculuğundan olsun birçok sebeple eskiden ilgi duyduğumuz şeyleri artık düşünmez oluruz. Hadi hep birlikte bizlerle büyüdükçe artık nelere ilgilerini kaybettiklerini paylaşanlardan derlediğimiz içeriğimizi inceleyelim...👇
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1. "Genel olarak ünlüler kültürü. Artık kim nerede oynadı, neler giydi, kiminle ne yaptı ve ne söyledi gibi şeyleri merak etmeye kendimi getiremiyorum..."
2. "Yavaş internet hızına olan sabrım. Eskiden sanki modern bir sanat eserini izlermiş gibi pixellerin yüklenmesini izlerdim şimdi ise bir web sitesi iki saniyede yüklenmeyince modemim bana komplo kuruyor gibi hissediyorum."
3. "Rahat olmayan yerlerde uyumak. Eskiden olsa nerede olursa olsun uyurdum şimdi ise rahat bir yerde uyuyamadan edemiyorum ve bu yüzden başkalarının evinde de uyuyamıyorum. Lütfen kimse bana koltukta uyumayı teklif etmesin."
4. "Sahte insanlar, sosyal medyadaki kurgusal hayatlar ve yüzeysel ilişkilerden uzak durmak için elimden gelen her şeyi yapıyorum çünkü artık böyle şeyleri kaldıramıyorum."
5. "Restoranlarda yemek yemeyi bıraktım. Yükselen fiyatlarla birlikte hem masraflı bir alışkanlık oldu hem de genelde yediklerimden de haz almadığım için onun yerine evde kendim yemek yapmayı tercih ediyorum."
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6. "Yıllarımı insanları tatmin edeceğim diye taklalar atarak geçirdikten sonra bunun ne kadar önemsiz bir davranış olduğunu fark ettim..."
7. "Çocukluktan beri sürmüş olan günün birinde zengin olacağım hayali şu anki kariyerim sağ olsun artık sadece bir hayal."
8. "Havalı olma isteği. Yaş gereği artık eskisi gibi insanlar benim hakkında ne düşünecek ya da beni nasıl görüyorlar gibi endişeleri iplemek için pek gücüm kalmadı o yüzden ister havalı gözükeyim ister gözükmeyeyim pek umurumda değil."
9. "Oyun dünyasına olan ilgim. Eskiden çıkan her oyun için heyecanlanırdım şimdi ise oyunları indirmeye bile eriniyorum, bir nevi içimdeki gamer artık yaşlandı gitti..."
10. "Bir müzakereye katılma isteği. Eskiden konusu ne olursa olsun her türlü tartışmaya katılmaya her an her yerde hazırdım şimdi ise eşimle bile tartışmaya gücüm yok o yüzden akışına bırakıyorum çoğu olayı..."
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11. "Eskiden kendimi çok zeki zannederdim, sanki cahil insanlara bilgelik etmeye doğmuşum gibi hissederdim ve bu yüzden her zaman öğretmen olmak isterdim. Şimdi ise kendi cehaletimi gidermeye üşeniyorum..."
12. "İnsanlarla herhangi bir etkinliğe katılmak veya zaman geçirmek. Uzun süreli etkileşimler için mental enerjim tükendi maalesef."
13. "Yeni müzikler keşfedip dinleme isteği. Artık sadece klasikleri dinliyorum eskisi gibi yeni grup veya müzik türlerini keşfetme isteğim kalmadı."
14. "Yeni yerleri keşfetme ve gezme isteği. Yaşla birlikte gelen tembellik ve yükselen fiyatlar gezmek için olan isteğimi güzel bir şekilde söndürdü."
15. "Ebeveynlerime kızgın olmayı bıraktım. Bana güzel travmalar bırakmış olsalar da artık onlara karşı öfke beslemeyi bıraktım ama tabii ke de bu onları affettim anlamına gelmiyor sadece artık öfke beslemeye gücüm kalmadı..."
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