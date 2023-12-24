İlişkileri Olumlu Şekilde Etkileyecek Olsalar da Toplum Tarafından Toksiklik Olarak Algılanan Durumlar

Bazı durumlarda insanlarda, özellikle de ilişki sürecinde olan kişilerde, olumlu gibi görünen hareketler ve karakteristik özellikler üstüne çok düşününce aslında tehlike işareti olabiliyor. Hadi bugün bizlerle olumlu gibi görünen ama aslında tehlikeli olabilecek özellikleri paylaşan kişilerden derlediğimiz bu içeriğimizi hep birlikte inceleyelim... 👇