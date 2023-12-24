İlişkileri Olumlu Şekilde Etkileyecek Olsalar da Toplum Tarafından Toksiklik Olarak Algılanan Durumlar
İlişkileri Olumlu Şekilde Etkileyecek Olsalar da Toplum Tarafından Toksiklik Olarak Algılanan Durumlar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Bazı durumlarda insanlarda, özellikle de ilişki sürecinde olan kişilerde, olumlu gibi görünen hareketler ve karakteristik özellikler üstüne çok düşününce aslında tehlike işareti olabiliyor. Hadi bugün bizlerle olumlu gibi görünen ama aslında tehlikeli olabilecek özellikleri paylaşan kişilerden derlediğimiz bu içeriğimizi hep birlikte inceleyelim... 👇
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1. "Açık sözlü olmak ne kadar dürüst olmak demek olsa da aşırı açık sözlülük hiçbir zaman iyiye işaret değildir çünkü bazı şeyler bazı yerlerde söylenmemelidir."
2. "Flörtleşme aşamasında kusurlarını ve hatalarını kabullenip bunları karşı tarafla konuşmaya çalışmak bazen yanlış anlaşılmaya sebep olabilir. Buna örnek olarak kıskanç olduğunu fark edip bunu kabullenip karşı tarafla konuşmaya çalışırsan bu onları uyarıyormuşsun gibi anlaşılabilir ve ilişkiyi başlamadan bitirebilir."
3. "Bir iş arkadaşım bana eski sevgilim hakkında konuşma şeklimin hem iyi hem de kötü olduğunu söylemişti. Ondan çok övgüyle bahsettiğim için ona hala takılı kalmış gibiyim ama aynı zamanda sürekli eski sevgilim hakkında kötü konuşan biri olmamam da iyi demişti bana."
4. "Ebeveynlerle yakın olmak kötü bir şey değildir, aksine sağlıklı bir durumdur fakat bazı kişiler bunu abartıp 'ana ve baba kuzusu' durumuna gelebilir ve bu ilişkilerde büyük problemlerle yol açabilir."
5. "Aşırı nazik olmak. Bazı insanlar hep mutlu ve sıcak kalpli insanlara çok güvenmez."
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6. "Sessiz olmak ya da çekingen olmak. Bu kolaylıkla birisinin sıkıcı olduğu, eğlenceli olmadığı, zeki olmadığı vb. şeklinde yorumlanabilir. Öte yandan ise aynı zamanda birisinin olgun, kuvvetli bir idareye sahip veya sadece alçakgönüllü olması da anlamına gelebilir."
7. "Parayı nasıl harcadığınız konusunda tutumlu olmak yanlış yorumlanabilir veya cimrilik olarak görünebilir, ancak mali açıdan sorumlu bir partnere sahip olmak her zaman iyi bir şeydir."
8. "Sosyal medya kullanmamak ne kadar bazıları için kafa rahatlatıcı bir şey olarak görülse de bazı insanlar bunu anormal karşılayabilir ve altından farklı anlamlar çıkarıbilir..."
9. "Eşim ve ben tanışmadan önce yalnızca tek bir ciddi ilişkim oldu ve eşim bunun tehlike işareti olduğunu düşünmüştü çünkü uzun bir süre boyunca hiçbir ilişkide bulunmamak bazıları için göz korkutucu olabiliyor. Aslında işin gerçeği, herkesten önce kendini tanımanın ve sevmenin çok önemli bir şey olması."
10. "Mesajlara hızlı cevap vermek. Birileri daha önce mesajlara çok hızlı cevap vermemi tuhaf bulmuştu oysaki ben genel olarak herkesin mesajlarına hızlı cevap veririm. Ben bunu kibarlıktan yapıyorsam bile bazıları bunu takıntı olarak algılayabiliyor."
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11. "Eski partnerlerle iyi bir ilişki veya arkadaşlık bağına sahip olmak. Bu bana göre duygusal olgunluğu gösteriyor ama başkaları için negatif anlamlar taşıyabiliyor."
12. "Hayatta zor bir dönemden geçerken sana yakın hissettiğin insanların yanında gerçek hislerini davranışlarınla belirtmek ve başkalarının yanında farklı davranmak yanlış anlaşılabilir. Yakınlarına onlara güvendiğin için hislerini gösterirsin ama başkalarının yanında farklı olduğun için bunu anlamayabilirler ve savunmacı davranabilirler."
13. "Romantik bir ilişkiye girerken yavaş ve dikkatli olmak bazen mesafeli olmak veya önemsememek olarak algılanabilir."
14. "Karşı cinsten yakın bir arkadaşının olması her ne kadar karşı cinsi sadece duygusal ilgi hedefi olarak görmediğini gösterse de bazıları bunu çok yanlış anlayabilir ve sonu kıskançlık ile bitebilir."
15. "Terapi almak önemli bir adımdır, kişinin kendi üstünde çalıştığı ve daha iyi olmak istediği anlamına gelir fakat bazıları bunu farklı anlayabilir ve bu sebepten ötürü araya mesafeler koyabilir."
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