Başta Sadece Dedikoduyken Gerçek Olduğu Ortaya Çıkan Birbirinden Enteresan Olaylar
Başta Sadece Dedikoduyken Gerçek Olduğu Ortaya Çıkan Birbirinden Enteresan Olaylar
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Birer dedikodudan ibaretken doğruluğu kanıtlanan o ilginç olayları Reddit kullanıcıları paylaştı, bizler de derledik. 👇
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1. "Michael Jackson, Sonic 3 için şarkı yazdığı söylentisi doğruydu. Ancak hiçbir zaman duyurulmadı..."
2. "Frontotemporal demans hastası olduğu açıklanmadan önce Bruce Willis'in niçin kötü filmlerde rol aldığına dair bir açıklama okumuştum..."
3. "The Interview filmi yüzünden Kuzey Kore'nin Sony Pictures'i hacklemesi."
4. "İlk ünlü olduğu yıllarda Ricky Martin'in homoseksüel olduğu iddiaları dolanıyordu, ki doğruymuş."
5. "Bazı çizgifilmlerin bölümlerinin yasaklandığını okumuştum. Sonradan izleyince neden yasakladıklarını anladım."
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6. "Danny Masterson'ın ne kadar korkunç biri olduğu hep söyleniyordu. Sadece yeni kanıtlandı."
7. "Courtney Love başından beri Harvey Weinstein'ın suçlarını biliyordu ama medyanın ikiyüzlülüğü sebebiyle kimse onu dinlemedi."
8. "Lost dizisinin senaristleri dizi boyunca senaryoyu uydurması. Sonradan senaristler de bir hikayenin olmadığını ve ilerledikçe gelişmelerin aklına geldiğini söylemişti."
9. "Britney Spears'ın hayatını mahveden vasilik olayı daha önce de konuşulsa da medya hiç önem vermemişti."
10. "Daha önce hakkında çıkan yalan ölüm haberleri yüzünden, Paul Walker öldüğünde başta kimse inanmamıştı."
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11. "Kevin Spacey'nin taciz haberleri çıkmadan en az 10 yıl önce bunun şakasının Family Guy'da yapıldığını hatırlıyorum."
12. "Will Smith ve Jada Pinkett Smith'in açık ilişki yaşadığı dedikoduları, gerçek ortaya çıkmadan çok önce yayılmıştı."
13. "Jeffrey Epstein'in o korkunç adası hakkında iddialar hep dolanıyordu, keşke doğru olmasaydı..."
14. "Bill Cosby'nin komik kimliğinin arkasında yatan iğrenç dedikoduları başından beri her yerde konuşuluyordu!"
15. "Bruce Jenner (Caitlyn Jenner)'ın cinsiyet değiştireceği haberi öncelerden konuşuluyordu."
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