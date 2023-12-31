Yıllar Geçtikçe Anlamını Yitiren Şeyleri Paylaşarak Hepimizi Aydınlatan 15 Kişi
Yıllar Geçtikçe Anlamını Yitiren Şeyleri Paylaşarak Hepimizi Aydınlatan 15 Kişi
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Yıllar geçtikçe anlamını yitiren kelimeler ve önemini yitiren durumları paylaşan Reddit kullanıcıları adeta hepimizi aydınlattı. Buyurun 👇
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1. "Üçüncü sayfa haberleri eskiden olduğu gibi ürpertici bir etki bırakmıyor. Eskiden duyunca tüyler diken diken olurdu, şimdi gazete okuyan kimse kalmadı."
2. "Bir zamanlar herkesin evinde olan ansiklopediler yavaş yavaş tarihe gömülüyor..."
3. "Kesinlikle radyoculuk. Hala bu mesleği icra edenler olsa da, hitap ettikleri kitle epey küçüldü."
4. "Enteresan gelebilir ama internetin ta kendisi. İlk zamanlar internet oldukça kaliteli bir ortamdı..."
5. "Markalar. Eskiden bir prestijleri, kaliteli kumaş vb. ayrıcalıkları vardı. Şimdiyse fiyat hala yüksek, kalite ise 0."
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6. "80'li yıllarda dışarıda yemek yemek çok büyük bir olaydı. İnsana sanki bir geziye çıkmış gibi bir eğlence yaşatıyordu."
7. "Facebook. İlk çıktığında herkes kullanıyordu ve o zamanlarda başka rakip bir platform bile yoktu."
8. "Doğrusunu söylemek gerekirse, geçmişe kıyasla her şey anlamını yitirdi. Her şey otomatikleşti, sabır, saygı kalmadı..."
9. "Akademisyenlik kulağa eskisi kadar havalı gelmiyor. Dönen torpiller, içi boşaltılan meslek etiği vs. say say bitmez."
10. "Doğrusunu söylemek gerekirse, insanların yapay zekayla oluşturduğu fotoğraflar artık eskisi gibi şaşırtmıyor."
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11. "Üniversite diploması. Eskiden almanın hayalini kurarken, şimdi bir işe girmek için bile yeterli değil."
12. "Marvel. Eskiden her filmi tüm gündemi esir alıyordu ama şimdi o kadar çok var ki kimsenin umurunda değil."
13. "Yüze dövme yaptırmak. Bir anda moda oldu, sonra moda olduğu gibi de yere çakıldı."
14. "Ödül törenleri. Çünkü eskiden olduğu gibi hak edene değil, sadece en popüler olana ödül gidiyor."
15. "Sitcom dizileri eskiden bir kültürdü. Şimdikiler çok zorlama. O yüzden hala eskileri izleyip duruyoruz."
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