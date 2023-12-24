Kötü Karakterin Gözünden Bakınca Hak Vermeden Geçemeyeceğiniz 15 Film
Kötü Karakterin Gözünden Bakınca Hak Vermeden Geçemeyeceğiniz 15 Film
Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
Filmlerde hep onların üzerine gidiyorlar ancak bir de hikayeye kötü karakterin gözünden bakalım... Reddit kullanıcıları, kötü karakterlerin perspektifinden bakınca tarafınızı değiştirebileceğiniz o filmleri paylaştı, biz de derledik.
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15. Hellboy (2019)
14. Arı Filmi (2007)
13. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü (2022)
12. Grinç (2018)
11. Biz (2019)
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10. İlk Dans, İlk Aşk (1987)
9. Thor (2011)
8. SüngerBob KarePantolon (2004)
7. Açlık Oyunları (2012)
6. X-Men (2000)
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5. Sefiller (2012)
4. Çılgın Hırsız (2010)
3. Jaws (1975)
2. Ölüm Takibi (1982)
1. Ratatuy (2007)
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4 - Gru çok delikanlı adamdır, kötü listesinde olmamalı. Evet suça bulaşmış ama bir sor niye yapmış? Anası daha küçücükken hep sen beceremezsin diye hevesini... Devamını Gör
Şimdi Jaws'ın gözünden bakmasına baktım ama köpek balığı kardeşe arka çıkamadım pek 😂😂😂😂
Kendi penceresinden bakan herkes haklıdır