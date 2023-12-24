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Kötü Karakterin Gözünden Bakınca Hak Vermeden Geçemeyeceğiniz 15 Film

Kötü Karakterin Gözünden Bakınca Hak Vermeden Geçemeyeceğiniz 15 Film

Ömer Faruk
Ömer Faruk - Onedio Üyesi
24.12.2023 - 22:31

Filmlerde hep onların üzerine gidiyorlar ancak bir de hikayeye kötü karakterin gözünden bakalım... Reddit kullanıcıları, kötü karakterlerin perspektifinden bakınca tarafınızı değiştirebileceğiniz o filmleri paylaştı, biz de derledik. 

Not: Film bilgileri IMDb ve TMDB'den alınmıştır.

Kaynak: https://www.reddit.com/r/AskReddit/co...
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15. Hellboy (2019)

15. Hellboy (2019)

IMDb: 5.2

Özet: Film, insanların dünyası ile fantastik yaratıklarla dolu bir dünya arasında sıkışıp kalan Hellboy'un hangi tarafa ait olduğunu bulmak için çabalarken, bir yandan da Kral Arthur zamanında yaşayıp Merlin'in güçlerini çalan kötü büyücü Nimue'nin intikam almak için insanlığa açtığı savaşı durdurma çabasını temel alıyor.

14. Arı Filmi (2007)

14. Arı Filmi (2007)

IMDb: 6.1

Özet: Arı Barry B. Benson üniversiteden mezun olduğunda hayatı boyunca yalnızca tek bir işinin olacağını görür ve bu durum karşısında şiddetli bir hayal kırıklığına uğrar. Bal getirmekten sorumlu olan ve petekten dışarı çıkarak çiçeklerin döllenmesini sağlayan ve ancak bu yolla dış dünyayı deneyimleyen arılar ekibine katılır. Bir keresinde Manhattan’dayken çiçekçi Vanessa, onun hayatını kurtarır. Bunun üzerine Arı Barry, arılar kanunu hiçe sayarak Vanessa’ya teşekkür eder. İkisi iyi arkadaş olurlar. Bu sırada Barry, insanların, arılardan, ürettikleri balı satabilmek için faydalandıklarını keşfeder. O andan itibaren de insan ırkını, doğaya zarar verdikleri gerekçesi ile dava etmekte karar kılar.

13. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü (2022)

13. Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü (2022)

IMDb: 6.2

Özet: Marvel Studios'un 'Thor: Aşk ve Gök Gürültüsü' filminde Gök Gürültüsü Tanrısı, kendini bulacağı benzersiz bir yolculuğa çıkıyor. Ne var ki çabaları, Tanrı Kasabi Gorr olarak bilinen ve tüm tanrıları yok etmeyi amaçlayan bir katil tarafından sekteye uğratılıyor. Thor da onunla şavaşmak için Kral Valkyrie'nin, Korg'un ve Yüce Thor olarak büyülü çekiç Mjolnir'i açıklanamayan bir biçimde kullanmayı başaran eski kız arkadaşı Jane Foster'in yardımına başvurur. Hep birlikte, Tanrı Kasabı'nın kininin ardında yatan gizemi açığa çıkarmak ve iş işten geçmeden önce onu durdurmak üzere kozmik bir maceraya atılırlar.

12. Grinç (2018)

12. Grinç (2018)

IMDb: 6.4

Özet: Who köyünden ayrılarak dağın başında, kimsenin yaklaşmaya cesaret edemediği mağarasında yaşayan Grinch'e yalnızca sadık köpeği Max eşlik etmektedir. Günlük yaşamın sükunetinden memnun olan Grinch'in kabusu ise, yılbaşı kutlamalarına aşırı düşkün olan Who halkının yıl sonu başlayan coşkusudur. Bu yıl kutlamaların daha da coşkulu olacağının ilan edilmesi sonucu, Grinch bu coşkuyu yok etmek adına, Noel Baba kılığına girerek yılbaşını çalmaya karar verir. O sırada köyde yaşamakta olan küçük Cindy-Lou ise arkadaşlarıyla birlikte yılbaşında Noel Baba'yı yakalayıp, annesine yaptığı yardımlar için teşekkür etme planı yapmaktadır. İkilinin yılbaşı planları birbirlerini nasıl etkileyecektir?

11. Biz (2019)

11. Biz (2019)

IMDb: 6.8

Özet: Gabe ve Adelaide Wilson, çocukları Zora ve Jason ile birlikte deniz kenarındaki yazlıklarına tatile giderler. Niyetleri orada arkadaşları ile birlikte keyifli vakit geçirmektir. Ancak beklenmeyen misafirler yazlıklarına konuk olduklarında huzurlu hayatları cehenneme dönecektir.

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10. İlk Dans, İlk Aşk (1987)

10. İlk Dans, İlk Aşk (1987)

IMDb: 7.0

Özet: Amerika... 1963 yazı... Catskill Dağları'nda bir yaz kampında dans öğretmenliği yapmakta olan yakışıklı Johnny Castle (Patrick Swayze), iş dışında kalan vakitlerinde de diğer dansçılarla dans etmektedir. Kampta ablası ve ailesi ile beraber tatil yapmakta olan ve 'Baby' olarak tanınan genç bir kız kendisine eğlence aramaktadır. Gerçekleşen büyük tesadüflerin de yardımıyla Baby, Johnny'e aşık olur ve zamanla onun hem sevgilisi hem de dans partneri olur.80'li yılların önemli filmlerinden biri sayılabilecek yapım, 1988'de en iyi şarkı dalında Oscar ödülünü 'The Time of My Life' şarkısıyla kazanmıştı.

9. Thor (2011)

9. Thor (2011)

IMDb: 7.0

Özet: Dünyada birçok kahraman vardır... Ama sadece bir tanesi tanrıdır. Kendi dünyası Asgard'dan Dünya'ya sürülmüş olan kibirli savaşçı Thor'un (Chris Hemsworth), kaybettiği güçlerini geri kazanabilmesi için mücadele etmesi gerekmektedir. Kendisini yok etmek üzere gönderilen işgal kuvvetlerinin takibindeki göklerden kovulmuş Fırtına Tanrısı ayağa kalkıp savaşmalı ve gerçek bir kahraman olmanın bedelini öğrenmelidir.

8. SüngerBob KarePantolon (2004)

8. SüngerBob KarePantolon (2004)

IMDb: 7.1

Özet: Süngerbob filmin esas karakteridir.23 yaşındadır. Çok şeker ve iyi kalplidir.Dizisi ise komik olmakla birlikte şarkılar da söylenir.Süngerbob'un soyadının Kareşort olmsının sebebi kare şort giymesidir.Gömleği ve kıravatıyla dikkat çeker.Görenler ilk peynir sansalarda o bir deniz yaratığı olan süngerdir.Kendisi Bikini Kasabası'nın en gözde restoranında aşçıdır. Çok iyi burger yapar.Bikini Kasaba'sında herkes onu sever.

7. Açlık Oyunları (2012)

7. Açlık Oyunları (2012)

IMDb: 7.2

Özet: Yakın bir gelecekte Kuzey Amerika kuraklık ve arkasından gelen yangın ve kıtlıklarla zayıflayarak çökmüş; yerini bir başkent ve 12 eyaletten oluşan Panem adında bir ülkeye bırakmıştır. Bu yeni ülkede her sene eyaletlerden kura ile seçilen ikişer gencin katıldığı 'Açlık Oyunları' düzenlenmektedir. Kısmen eğlence amaçlı, kısmen de halka göz dağı vermeyi hedefleyen bu oyunlar, ayrıca tüm Panem ülkesinde televizyonlardan da izlenmektedir. 24 farklı 'yarışmacı' bütün televizyon seyircilerinin gözleri üzerindeyken, rakiplerini eleme ve hayatta kalma mücadelesi vermektedirler.

6. X-Men (2000)

6. X-Men (2000)

IMDb: 7.3

Özet: Ayrılmalarından bir yıl sonra X-Men, Japonya'daki genç mutantların kaçırılmasını araştırmak için Profesör Charles Xavier tarafından bir araya getirilir.

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5. Sefiller (2012)

5. Sefiller (2012)

IMDb: 7.5

Özet: Jean Valjean olarak bilinen 24601 nolu mahkum, hapishaneden salınır. Kendisine yeni bir hayat kurmak ister ama müfettiş Javert'in gölgesi onu daima takip etmektedir. Jean Valjean Fantine'in kızı Cosette ile ilgilenmeyi kabul ettikten sonra ikisinin hayatı da tamamen değişecektir. Fransız Devrimi'nin arifesinde geçen hikaye ihtilalin her iki tarafının da yüzünü gözler önüne serer.

4. Çılgın Hırsız (2010)

4. Çılgın Hırsız (2010)

IMDb: 7.6

Özet: Renk renk çiçeklerle çevrili, güleryüzlü komşuluk ilişkilerinin sürdüğü banliyöde, bu yaşantıyı bozacak bir sır saklıdır. Banliyönün en bakımsız ve çirkin evinde yaşayan Gru, küçük köleleri ile birlikte dünyanın kaderini değiştirecek bir plan yapmaktadır. Gru, dünyanın uydusu Ay'ı çalmaya karar vermiştir.Üç küçük yetim olan Margo, Edith ve Agnes, bu kötü kalpli adamla karşılaştıklarında ise, hiç kimsenin göremediği bir ayrıntıyı fark ederler: Gru onlar için potansiyel bir baba adayıdır.

3. Jaws (1975)

3. Jaws (1975)

IMDb: 8.1

Özet: Küçük bir sahil kasabasının tek geçim kaynağı yaz ayları boyunca kasabaya tatil yapmaya gelen turistlerin bıraktığı paradır. Bu kasabanın belediye reisi kasaba sahilinde bir kızın köpekbalığı tarafından öldürülmesini örtbas etmeye çalışır ama küçük bir çocuk herkesin gözü önünde köpekbalığı tarafından öldürülünce balığı yakalayana ödül verileceği açıklanır ve büyük bir köpekbalığı yakalanınca da herkes rahat bir nefes alır. Şerifin yardıma çağırdığı uzman yakalanan köpekbalığının aradıkları balık olmadığını söylese de kimse ona inanmaz. Onun sözünü dinleyen şerif ile balığın peşin gitmeye karar verirler ve bir köpekbalığı avcısı ile yola çıkarlar.

2. Ölüm Takibi (1982)

2. Ölüm Takibi (1982)

IMDb: 8.1

Özet: Uzaydaki bir madende çalışan androidler, kaçıp dünyada rehine alıyorlar. Rick Deckard'ın işi onları bulup yok etmektir. Kaçanları ararken, anroidlerle insanları biribirinden ayırmak zorundadır. Aramaları sırasında kopya insanları, yani androidleri yapan şirket Tyrell Corporation hakkında gizli bilgiler elde ediyor. Görsel olarak muhteşem, yoğun aksiyon sahnelerine sahip ve yapımından bu yana güçlü bir etkiye sahip olan Ridley Scott'ın Blade Runner'ı, uzatılmış ve daha önce asla görülmemiş özel efektlere sahip The Final Cut ile karşınızda. 21. yüzyıl Dedektifi Rick Deckard rolünde Harrison Ford erkeksilik ve incinebilir bir varlıkla bu tarz sahibi kara gerilime imza atıyor. İleri teknoloji bir dünyada şehrin dışında ve sosyal dejenerasyonla dolu bir gelecekte Deckard, kaçak ve katil replikaların peşindedir - ve kısa süre içerisinde ruhunu teslim edeceği esrarengiz bir kadına doğru yol almaya başlamıştır.

1. Ratatuy (2007)

1. Ratatuy (2007)

IMDb: 8.1

Özet: Şişman fare Remy, yemeğe olan düşkünlüğü nedeniyle tek bir hayale sahiptir: Aşçı olabilmek! Bu idealini gerçekleştirmek için Paris'in yolunu tutan sevimli fare kaza eseri kendisini şehrin en iyi restoranının kanalizasyonunda bulur. Restoranın yeni çöpçüsüyle ilginç bir anlaşma yapan Remy, tüm hünerlerini sergileyebileceği büyülü mutfağa ulaşmIştır. Ancak bu tek hayalini gerçekleştirmek, farelerden iğrenen bir insanlığın var olduğu bir dünyada pek kolay olmayacaktır.

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Arwen

4 - Gru çok delikanlı adamdır, kötü listesinde olmamalı. Evet suça bulaşmış ama bir sor niye yapmış? Anası daha küçücükken hep sen beceremezsin diye hevesini... Devamını Gör

Nilgün Coşkun

Şimdi Jaws'ın gözünden bakmasına baktım ama köpek balığı kardeşe arka çıkamadım pek 😂😂😂😂

s.rtc

Kendi penceresinden bakan herkes haklıdır