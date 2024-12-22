23 Aralık Oğlak Burcu Günlük Burç Yorumu

Sevgili Oğlak, bugün her zamankinden titiz ve dikkatli olacaksın. Haftaya hassas, düzenli ve disiplinli başlayacaksın. Zira geçtiğimiz hafta dağıttıklarını toplayacaksın. Hafta sonu bir es vermiş olmak veya dinlenmek sana iyi gelmiş olmalı... Şimdi ise var gücünle Satürn'ün sana bahşettiği hasat zamanını yaşamalısın!

Yıl boyunca ektiğini biçeceğin günlerden birine başlıyorsun. Bu yüzden hedeflerine odaklanmalısın. İstediğin kadarını alacaksın. Tam da bu aşamada istemekten kaçınma, daha fazlasını hedefle, yapabileceklerine güven. Bu sayede hem maddi hem de manevi anlamda kazanacağına eminiz. İş yerine güç ve başarı senin olacak.

Benzer bir durum duygusal ilişkilerinde de geçerli olabilir. Bu yüzden ikili iletişimde açık ve net ol ki partnerin beklentilerini anlayabilsin. Bugün anlaşılmayı bekleme. Kendini anlat ve istediğini elde et! Yarın görüşmek üzere, sevgiyle kal...