Suriye'de Tarihi Zirve Tamamlandı: Hakan Fidan ve Colani Açıklama Yaptı

Suriye'de tesis edilen yeni düzenin ardından idari yapı da hızlı bir şekilde tesis edilmeye çalışılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın ardından bu kez Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gitti. Suriye'de Colani ile bir araya gelen Fidan bölgede temaslarda bulundu. Fidan ve Colani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı. Colani, Suriye'ye desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.