Suriye'de Tarihi Zirve Tamamlandı: Hakan Fidan ve Colani Açıklama Yaptı
Suriye'de Tarihi Zirve Tamamlandı: Hakan Fidan ve Colani Açıklama Yaptı
Suriye'de tesis edilen yeni düzenin ardından idari yapı da hızlı bir şekilde tesis edilmeye çalışılıyor. Milli İstihbarat Teşkilatı Başkanı İbrahim Kalın'ın ardından bu kez Dışişleri Bakanı Hakan Fidan, Suriye'ye gitti. Suriye'de Colani ile bir araya gelen Fidan bölgede temaslarda bulundu. Fidan ve Colani görüşmenin ardından ortak basın toplantısı yaptı. Colani, Suriye'ye desteklerinden dolayı Türkiye'ye teşekkür etti.
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Dışişleri Bakanı Hakan Fidan bugün Suriye'de Colani ile bir araya geldi. Gündüz saatlerinde başlanan görüşmenin ardından ortak basın açıklaması yapıldı.
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Hakan Fidan, basın toplantısında "Sizlere Cumhurbaşkanımız sayın Recep Tayyip Erdoğan'ın en iyi dileklerini ve selamlarını getirdim" dedi. Fidan, "Türkiye olarak tarihin doğru tarafında durduk" dedi.
Fidan, " Baas karanlığından kurtulan Suriye, DEAŞ ve PKK'dan temizlenecek. Zaman bekle gör dönemi değildir. Harekete geçmeliyiz" dedi.
Hakan Fidan, "Suriye'ye yönelik yaptırımların kaldırılması mühimdir. Uluslararası toplum yeni yönetime destek vermelidir." dedi.
Colani ise "Türkiye her zaman Suriye'nin yanında yer aldı. Bunu unutmayacağız." dedi. Colani, Gerek bizim kontrolümüzdeki gerek PKK/YPG'nin kontrolündeki bölgelerde, hiçbir grubun elinde silah olması kabul edeceğimiz bir şey değil, ülkedeki tüm silah kontrolünü elimize almak istiyoruz." dedi.
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Colani, ". Mezhepsel sorunların çıkmaması, provakasyonların olmamasına dikkat ediyoruz. İnşallah Suriye halkına layık devlet yapısı ortaya çıkacak." dedi.
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Sosyoloji bölümünden mezun olarak uzun yıllar medya alanında çalıştım. 11 yıl spor kulüplerinde medya yöneticiliği yaptım. Ankara' da yerel gazetelerdeki editörlük deneyiminin ardından Onedio'da Gündem, Spor ve Ekonomi alanında içerikler üretiyorum. Aynı zamanda Ankara Üniversitesi Dil ve Tarih, Coğrafya Fakültesi Tiyatro bölümünde Yazarlık eğitimi alıyorum.
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