Jetlerden İşporta Tezgahına: Sezgin Baran Korkmaz Paylaştığı Video İle Gündem Oldu!
Jetlerden İşporta Tezgahına: Sezgin Baran Korkmaz Paylaştığı Video İle Gündem Oldu!
Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan iş insanlarından biri olan Sezgin Baran Korkmaz bu kez ABD’den şaşırtıcı bir paylaşım yaptı. Central Park’ta soğuk havada bir işporta tezgahı açan Korkmaz atkı, bere ve kulaklık satarak dikkatleri üzerine çekti. “Parayı bulmanın peşindeyim” diyerek esprili bir şekilde durumuna gönderme yapan Korkmaz takipçilerine sevgilerini iletmeyi iham etmedi. “Bu malı başka yerde bulamazsınız” sözleriyle satışını tanıttı. Firari iş insanının bu paylaşımı gündeme oturdu.
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Firari iş insanı Sezgin Baran Korkmaz Amerika Birleşik Devletleri’nde (ABD) çektiği bir video ile tekrar gündeme geldi.
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ABD’nin New York kentindeki Central Park’ta bir işporta tezgahı açan Korkmaz soğuk havada atkı, bere, şapka ve kulaklık sattığı anlara ait bir video paylaştı.
Eski lüks yaşamına gönderme yaparak “Bir zamanlar jetten inmeyen Sezgin Baran Korkmaz, şimdi Central Park’ta buz gibi havada korsan işporta tezgahı açtı.” notunu paylaşımına ekledi.
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Erciyes Üniversitesi Gazetecilik Bölümü’nden 2019 yılında mezun oldum. Mezuniyetimin ardından alanımla ilgili kendimi geliştirmek amacıyla çeşitli kurslara katıldım ve bu süreçte birçok sertifika aldım. 2020 yılından itibaren editörlük, muhabirlik ve içerik üretimi gibi farklı pozisyonlarda görev alarak medya dünyasında aktif bir şekilde yer aldım. 2024 yılı itibariyle Onedio’da Yaşam Editörü olarak çalışıyorum ve siz okuyucularımıza güncel, ilgi çekici ve farklı içerikler sunuyorum.
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