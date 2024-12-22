Jetlerden İşporta Tezgahına: Sezgin Baran Korkmaz Paylaştığı Video İle Gündem Oldu!

Bir dönem Türkiye’nin en çok konuşulan iş insanlarından biri olan Sezgin Baran Korkmaz bu kez ABD’den şaşırtıcı bir paylaşım yaptı. Central Park’ta soğuk havada bir işporta tezgahı açan Korkmaz atkı, bere ve kulaklık satarak dikkatleri üzerine çekti. “Parayı bulmanın peşindeyim” diyerek esprili bir şekilde durumuna gönderme yapan Korkmaz takipçilerine sevgilerini iletmeyi iham etmedi. “Bu malı başka yerde bulamazsınız” sözleriyle satışını tanıttı. Firari iş insanının bu paylaşımı gündeme oturdu.