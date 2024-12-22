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AFAD Duyurdu: Akdeniz ve Marmara Denizi’nde Deprem Meydana Geldi

AFAD Duyurdu: Akdeniz ve Marmara Denizi’nde Deprem Meydana Geldi

Akdeniz
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.12.2024 - 16:05

AFAD, Akdeniz’de 4.1 büyüklüğünde, Marmara Denizi’nde ise 3.5 büyüklüğünde deprem meydana geldiğini açıkladı. Marmara’da dün de İstanbul’un Avcılar ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem olduğunu duyurulmuştu.

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AFAD’ın açıklamasında göre, Akdeniz’deki 4.1 büyüklüğündeki deprem saat 14.53’te ve yerine 9 kilometre derinliğinde yaşanadı.

AFAD’ın açıklamasında göre, Akdeniz’deki 4.1 büyüklüğündeki deprem saat 14.53’te ve yerine 9 kilometre derinliğinde yaşanadı.

AFAD’ın paylaşımı 👇

AFAD’ın paylaşımı 👇
twitter.com

Marmara Denizi’inde yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem ise Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında saat 15.08’de ve 7 kilometre derinlikte yaşandı.

Marmara Denizi’inde yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem ise Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında saat 15.08’de ve 7 kilometre derinlikte yaşandı.

Marmara Bölgesi'nde dün de İstanbul'un Avcılar ilçesinde 3.0 büyüklüğünde deprem olmuştu.

AFAD’ın paylaşımı 👇

AFAD’ın paylaşımı 👇
twitter.com

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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