AFAD Duyurdu: Akdeniz ve Marmara Denizi’nde Deprem Meydana Geldi
AFAD Duyurdu: Akdeniz ve Marmara Denizi’nde Deprem Meydana Geldi
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AFAD’ın açıklamasında göre, Akdeniz’deki 4.1 büyüklüğündeki deprem saat 14.53’te ve yerine 9 kilometre derinliğinde yaşanadı.
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AFAD’ın paylaşımı 👇
Marmara Denizi’inde yaşanan 3.5 büyüklüğündeki deprem ise Tekirdağ’ın Marmaraereğlisi ilçesi açıklarında saat 15.08’de ve 7 kilometre derinlikte yaşandı.
AFAD’ın paylaşımı 👇
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Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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