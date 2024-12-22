Muğla'da 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Ambulans Helikopter'in Düşme Anı Bir Taksinin Kamerasına Anbean Yansıdı

Bugün Muğla'dan acı bir haber geldi. Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'nden havalanan ambulans helikopter, hastane bahçesine düştü. Yaşanan kazada 2 pilot, 1 doktor ve 1 sağlık çalışanı olmak üzere 4 kişi hayatını kaybetti. Helikopterin, Antalya’ya gitmek üzere yola çıktığı bildirildi. Kazaya, kentte etkili olan yoğun sisin sebep olduğu öğrenildi.
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Kaza anına ait yeni görüntüler ortaya çıktı.
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Bir taksinin kamerasına yansıyan o görüntüler, kazanın boyutunu yeniden ortaya koydu.
İşte o anlar;
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Kocaeli Üniversitesi, Sahne Sanatları Bölümü, Dramatik Yazarlık Ana Sanat Dalı’ndan mezun oldum. Yazma uğraşının her alanında kendimi geliştirmeye çalışırken, değişen dünya ile birlikte yazdıklarımla internet ortamında da yerimi aldım. 2017 yılında Onedio ailesine dahil oldum ve o günden beri çeşitli kategorilerimizde içerik ürettim. Son yıllarda ise sosyal medyada viral olmuş pek çok türde videoyu sizlerle buluşturuyorum.
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