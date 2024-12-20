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Almanya’da Noel Pazarına Terör Saldırısı Gerçekleşti: Ölü ve Yaralılar Var!

Almanya’da Noel Pazarına Terör Saldırısı Gerçekleşti: Ölü ve Yaralılar Var!

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2024 - 22:26

Almanya’nın Magdeburg kentindeki Noel pazarına terör saldırısı gerçekleşti. Alman medyası bir aracın kalabalık arasına daldığını ileri sürerken en az 11 ölü ve 60 yaralı olduğu ifade edildi.

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Almanya'da Noel pazarında terör saldırısı gerçekleşti. Alman gazetesi Bild, bir aracın kalabalık arasında daldığını yazdı. Olayda en az 11 ölünün ve 60 yaralının olduğu ifade ediliyor.

Almanya'da Noel pazarında terör saldırısı gerçekleşti. Alman gazetesi Bild, bir aracın kalabalık arasında daldığını yazdı. Olayda en az 11 ölünün ve 60 yaralının olduğu ifade ediliyor.

Almanya'nın önde gelen medya kuruluşu Bild, olayı 'Terör saldırısı' başlığıyla yayınladı.

Kaynak

Görüntülerde bir aracın kalabalığa daldığı görülüyor.

Görüntülerde bir aracın kalabalığa daldığı görülüyor.

AYRINTILAR GELİYOR...

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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palpito21

Haydaaa geçmişler olsun, bu yıl Noel, yılbaşı olaysız geçmiyor geçmeyecek gibi 🥺

Alper Ali

Offff offff masum insanlar

Heysem Demirci

Ortalığı karıştıracaklar valla bize 100 km uzaklıkta burası