Almanya’da Noel Pazarına Terör Saldırısı Gerçekleşti: Ölü ve Yaralılar Var!
Almanya’da Noel Pazarına Terör Saldırısı Gerçekleşti: Ölü ve Yaralılar Var!
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Almanya'da Noel pazarında terör saldırısı gerçekleşti. Alman gazetesi Bild, bir aracın kalabalık arasında daldığını yazdı. Olayda en az 11 ölünün ve 60 yaralının olduğu ifade ediliyor.
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Görüntülerde bir aracın kalabalığa daldığı görülüyor.
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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Haydaaa geçmişler olsun, bu yıl Noel, yılbaşı olaysız geçmiyor geçmeyecek gibi 🥺
Offff offff masum insanlar
Ortalığı karıştıracaklar valla bize 100 km uzaklıkta burası