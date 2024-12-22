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Yoğun Siste Kalkmaya Çalışmış: 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter Kazası

Yoğun Siste Kalkmaya Çalışmış: 4 Kişinin Hayatını Kaybettiği Helikopter Kazası

Muğla
İsmail Kahraman
İsmail Kahraman - Gündem Editörü
22.12.2024 - 12:24

Sağlık Bakanlığı’na bağlı ambulans helikopter, Muğla Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne çarparak düşmüş ve kazada 2 pilot, 1 doktor ve 1 sağlık personeli hayatını kaybetmişti. Helikopterin, Antalya’ya gitmek için sabah saatlerinde kentte etkili olan yoğun siste kalkmaya çalıştığı öğrenildi. 4 kişinin öldüğü kaza anının görüntüleri de ortaya çıktı.

Kaynak: Patronlar Dünyası

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Muğla’da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada helikopterin hastane binasının çatısına çarptığı ortaya çıkmıştı.

Muğla’da 4 kişinin hayatını kaybettiği kazada helikopterin hastane binasının çatısına çarptığı ortaya çıkmıştı.

Tüm detaylar 👇

Patronlar Dünyası yaşanan korkunç kazanın görüntülerini paylaştı.

Patronlar Dünyası yaşanan korkunç kazanın görüntülerini paylaştı.

Ortaya çıkan görüntülerde, helikopterin sabah saatlerinde kentte etkili olan yoğun siste kalkmaya çalıştığı görüldü.

Ortaya çıkan görüntülerde, helikopterin sabah saatlerinde kentte etkili olan yoğun siste kalkmaya çalıştığı görüldü.

Kazada düşen helikopterin son görüntüleri 👇

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İsmail Kahraman
İsmail Kahraman
Gündem Editörü
Ankara Üniversitesi Tarih Bölümü’nde okuduktan sonra her zaman daha fazla ilgi duyduğum habercilik sektöründe çalıştım. Gazete ve internet sitelerinin çeşitli departmanlarında görev aldıktan sonra 2021 yılında beri Onedio’nun bünyesinde bulunmaktayım. Doğru ve yorumsuz şekilde Türkiye ve dünyadan haberleri sizlere ulaştırmak için buradayım.
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