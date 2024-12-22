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Meteoroloji'den Çığ Tehlikesi Uyarısı: 4 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yayımlandı

Meteoroloji'den Çığ Tehlikesi Uyarısı: 4 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yayımlandı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.12.2024 - 09:59

Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Aralık Pazar günü için hava durumu detaylarını yayınladı. İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı, 4 farklı ilimiz için ise sarı kodlu uyarı geçildi. İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı yaşanabileceğine dikkat çekilirken vatandaşlar özellikle bazı kesimlerde çığ tehlikesi için uyarıldı.

İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Aralık Pazar hava durumu...

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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Aralık Pazar günü hava durumu tahminlerini yayımladı.

Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Aralık Pazar günü hava durumu tahminlerini yayımladı.

İstanbul ve Kocaeli için sağanak uyarısı yapıldı. Vatandaşların ani sel baskınlarına karşın dikkatli olması gerektiği vurgulandı.

Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımlandı.

Yurt genelinin parçalı ve çok bulutlu geçeceği, 'Marmara'nın doğusu, Kuzey Ege'nin iç kesimleri, Doğu Akdeniz, İç Anadolu'nun kuzeyi, Karadeniz, Doğu Anadolu'nun kuzey ve batısı ile Güneydoğu Anadolu'nun yağışlı geçeceği tahmin ediliyor' ifadelerine yer verildi.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney kıyı kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği aktarıldı.

Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney kıyı kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği aktarıldı.

İç Anadolu'nun doğusu, Batı ve Doğu Karadeniz'in yüksek kesimleri ile Doğu Anadolu'da ise karla karışık yağmur ve kar şeklinde yağışlar bekleniyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda ise çığ riski bulunduğuna dikkat çekiliyor.

Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda ise çığ riski bulunduğuna dikkat çekiliyor.

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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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