Meteoroloji'den Çığ Tehlikesi Uyarısı: 4 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yayımlandı
Meteoroloji'den Çığ Tehlikesi Uyarısı: 4 İl İçin Sarı Kodlu Uyarı Yayımlandı
Meteoroloji Genel Müdürlüğü, 22 Aralık Pazar günü için hava durumu detaylarını yayınladı. İstanbul için sağanak yağış uyarısı yapıldı, 4 farklı ilimiz için ise sarı kodlu uyarı geçildi. İç ve Doğu kesimlerde buzlanma ve don olayı yaşanabileceğine dikkat çekilirken vatandaşlar özellikle bazı kesimlerde çığ tehlikesi için uyarıldı.
İşte Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Aralık Pazar hava durumu...
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Meteoroloji Genel Müdürlüğü 22 Aralık Pazar günü hava durumu tahminlerini yayımladı.
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Adana, Kahramanmaraş, Hatay ve Osmaniye için sarı kodlu uyarı yayımlandı.
Yağışların, genellikle yağmur ve sağanak, yurdun güney kıyı kesimlerinde ise yer yer gök gürültülü sağanak görüleceği aktarıldı.
Doğu Karadeniz’in iç kesimlerinin yükseklerinde ve Doğu Anadolu'nun doğusunda dik ve eğimli yamaçlarda ise çığ riski bulunduğuna dikkat çekiliyor.
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2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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