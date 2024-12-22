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Suriye'nin Yeni Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'de Öğrenci Olmasına Yorum Yağdı

Suriye'nin Yeni Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'de Öğrenci Olmasına Yorum Yağdı

Dilara Bağcı
Dilara Bağcı - Yaşam Editörü
22.12.2024 - 09:28

Beşar Esad'ın düşmesiyle Suriye'de yeni yönetim başa geçti. Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı da Esaad Hasan Eş-Şiybani oldu. Eş-Şiybani'nin Türkiye'de siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans yaptığı, 2024 yılında ise doktora derecesine devam ettiği ortaya çıktı. 

Eş-Şiybani'nin doktora hocası ise sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.

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Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Eş-Şiybani oldu.

Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı Esaad Hasan Eş-Şiybani oldu.

Eş-Şiybani, yüksek lisans eğitimini Türkiye'de Sabahattin Zaim Üniversitesi'nden siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında tamamlamıştı.

2024 yılında ise aynı alanda doktora eğitimine başlamış ve halen eğitim görmekteydi.

Doktora hocası Hasan Aksakal ise öğrencisinin bakan olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu;

Doktora hocası Hasan Aksakal ise öğrencisinin bakan olduğunu yaptığı paylaşımla duyurdu;
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"Finallerden kalmaz inşallah"

"Finallerden kalmaz inşallah"
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Dilara Bağcı
Dilara Bağcı
Yaşam Editörü
2022 yılında Ege Üniversitesi Mütercim Tercümanlık Bölümü'nden mezun oldum. Farklı alanlarda tercümanlık ve metin yazarlığı yaptım. Henüz öğrencilik yıllarımda merak saldığım içerik dünyası, profesyonel hayatımın büyük bir parçası haline geldi. Onedio'da Yaşam Editörü olarak dünyadaki en güncel haberleri takip ediyor, yaşamın içinden dikkat çekici konuları sizlere aktarıyorum. Z kuşağının bir üyesi olarak internet dünyasının içine doğdum, şimdi ise onu şekillendiriyorum.
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c.ysfalbs

Sebahattin Zaim üniversitesinde Türk yok zaten mülteci yetiştirme okulu ayrıca iki gündür görmekten sıkıldık şu herifi anladık bakan olmuş burada okumuş nere... Devamını Gör

Seda Kalyoncu

Eyvah, yandık o zaman desene. Adam şimdi bizden aldığı kötü eğitimle yapmadığı bırakmaz valla 7 düvele + kendi halkına...