Suriye'nin Yeni Dışişleri Bakanı'nın Türkiye'de Öğrenci Olmasına Yorum Yağdı

Beşar Esad'ın düşmesiyle Suriye'de yeni yönetim başa geçti. Suriye'nin yeni Dışişleri Bakanı da Esaad Hasan Eş-Şiybani oldu. Eş-Şiybani'nin Türkiye'de siyaset bilimi ve dış ilişkiler alanında yüksek lisans yaptığı, 2024 yılında ise doktora derecesine devam ettiği ortaya çıktı.

Eş-Şiybani'nin doktora hocası ise sosyal medyadan bir paylaşım yaptı.