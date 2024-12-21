HTŞ Lideri Colani Kadına Başını Örtme Talimatı Verdiği Videoyla İlgili İlk Kez Konuştu

Suriye’de rejimi deviren HTŞ’nin lideri Colani’nin geçen haftalarda bir videosu oldukça ses getirmişti. Videoda Colani’nin kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen genç bir kadına “Başını ört” talimatı verdiği tepki çekmişti. Colani, o videoyla ilgili ilk kez konuştu. Videodaki kadın Leah Kheirallah, yabancı basına yaptığı açıklamada “Özgürlüğümüzü kazandırdıkları için minnettarım” dedi.
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HTŞ lideri Colani'nin geçen günlerde sosyal medyaya düşen bir videosu tepki çekmişti. Colani'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir kadına "Başını ört" talimatı vermesi "Şeriat kuralları mı uygulanacak?" sorularını doğurmuştu.
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Colani, o görüntülere dair ilk kez konuştu. HTŞ lideri görüntüleri "Bu benim özgürlüğüm" sözleriyle savundu.
"Vatanını düşünen bir baba şefkatiyle, başımı örtmemi rica etti."
Söz konusu anlar şöyle👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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