HTŞ Lideri Colani Kadına Başını Örtme Talimatı Verdiği Videoyla İlgili İlk Kez Konuştu

Videodaki Lea Kheirallah isimli kadın ise yabancı basına saçını kapattığı anları yorumladı. Kadın, “Onlara özgürlüğümüzü kazandırdıkları için minnettarım; inancım da onların sayesinde güçlendi. Onun kendi ilkelerine göre görünme hakkı vardı. Ama bu isteğin, röportaj yapan Amerikalı gazeteciyi de kapsadığını söylemem gerek' diye konuştu.

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