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HTŞ Lideri Colani Kadına Başını Örtme Talimatı Verdiği Videoyla İlgili İlk Kez Konuştu

HTŞ Lideri Colani Kadına Başını Örtme Talimatı Verdiği Videoyla İlgili İlk Kez Konuştu

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
21.12.2024 - 13:34

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Suriye’de rejimi deviren HTŞ’nin lideri Colani’nin geçen haftalarda bir videosu oldukça ses getirmişti. Videoda Colani’nin kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen genç bir kadına “Başını ört” talimatı verdiği tepki çekmişti. Colani, o videoyla ilgili ilk kez konuştu. Videodaki kadın Leah Kheirallah, yabancı basına yaptığı açıklamada “Özgürlüğümüzü kazandırdıkları için minnettarım” dedi.

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HTŞ lideri Colani'nin geçen günlerde sosyal medyaya düşen bir videosu tepki çekmişti. Colani'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir kadına "Başını ört" talimatı vermesi "Şeriat kuralları mı uygulanacak?" sorularını doğurmuştu.

HTŞ lideri Colani'nin geçen günlerde sosyal medyaya düşen bir videosu tepki çekmişti. Colani'nin kendisiyle fotoğraf çektirmek isteyen bir kadına "Başını ört" talimatı vermesi "Şeriat kuralları mı uygulanacak?" sorularını doğurmuştu.

Colani, o görüntülere dair ilk kez konuştu. HTŞ lideri görüntüleri "Bu benim özgürlüğüm" sözleriyle savundu.

Colani, o görüntülere dair ilk kez konuştu. HTŞ lideri görüntüleri "Bu benim özgürlüğüm" sözleriyle savundu.

BBC'ye açıklamalarda bulunan Colani, söz konusu görüntülere dair 'Onu zorlamadım. Ama bu benim kişisel özgürlüğüm. Fotoğraflarımın bana uygun şekilde çekilmesini istiyorum' ifadelerini kullandı.

"Vatanını düşünen bir baba şefkatiyle, başımı örtmemi rica etti."

"Vatanını düşünen bir baba şefkatiyle, başımı örtmemi rica etti."

Videodaki Lea Kheirallah isimli kadın ise yabancı basına saçını kapattığı anları yorumladı. Kadın, “Onlara özgürlüğümüzü kazandırdıkları için minnettarım; inancım da onların sayesinde güçlendi. Onun kendi ilkelerine göre görünme hakkı vardı. Ama bu isteğin, röportaj yapan Amerikalı gazeteciyi de kapsadığını söylemem gerek' diye konuştu. 

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Söz konusu anlar şöyle👇🏻

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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