Beşar Esad Yanına Sadece İki Kişi Alarak Rusya’ya Kaçmış: O İki Kişi Kimdi?
Beşar Esad Yanına Sadece İki Kişi Alarak Rusya’ya Kaçmış: O İki Kişi Kimdi?
Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçışına dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Londra merkezli Al Majalla, devrik liderin Suriye'deki son günlerini yazdı. Devrilmesinden bir gün önce Rusya'dan telefon alan Esad'a Şam'dan ayrılması tavsiye edildi.
Esad'ın kaçarken kardeşi Mahir ve yakın yardımcılarına bile haber vermediği belirtildi. Eşi ve çocukları yurt dışında olan Esad, Rusya'ya kaçarken yanına sadece iki kişi aldı.
Peki, o iki kişi kimdi?
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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Beşar Esad, 8 Aralık'ta Rusya'ya kaçtı. Şu anda Rusya'da bulunan Esad'ın kaçışına dair ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.
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Esad, oğlu Hafız’ın matematik doktorası alması nedeniyle düzenlenecek tören için Moskova’daydı. Esad, Moskova’dayken 27 Kasım’da muhalif güçler Suriye’de operasyon başlattı.
Oğlunun törenine katılamayan Esad, muhaliflerin Halep’in kontrolünü ele geçirdiği 29 Kasım Cuma günü Şam’a döndü. Esad, kaçmadan bir gün önce yani 7 Aralık akşamı Rus yetkililerden bir telefon aldı ve Şam’dan ayrılması tavsiye edildi.
İki kişiyi yanına alarak kaçtı. Peki o iki kişi kimdi?
Neden sekiz gün boyunca sessiz kaldı?
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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