Beşar Esad Yanına Sadece İki Kişi Alarak Rusya’ya Kaçmış: O İki Kişi Kimdi?

Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçışına dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Londra merkezli Al Majalla, devrik liderin Suriye'deki son günlerini yazdı. Devrilmesinden bir gün önce Rusya'dan telefon alan Esad'a Şam'dan ayrılması tavsiye edildi.

Esad'ın kaçarken kardeşi Mahir ve yakın yardımcılarına bile haber vermediği belirtildi. Eşi ve çocukları yurt dışında olan Esad, Rusya'ya kaçarken yanına sadece iki kişi aldı.

Peki, o iki kişi kimdi?

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