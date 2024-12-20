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Beşar Esad Yanına Sadece İki Kişi Alarak Rusya’ya Kaçmış: O İki Kişi Kimdi?

Beşar Esad Yanına Sadece İki Kişi Alarak Rusya’ya Kaçmış: O İki Kişi Kimdi?

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
20.12.2024 - 21:10

Beşar Esad'ın Rusya'ya kaçışına dair yeni detaylar ortaya çıkıyor. Londra merkezli Al Majalla, devrik liderin Suriye'deki son günlerini yazdı. Devrilmesinden bir gün önce Rusya'dan telefon alan Esad'a Şam'dan ayrılması tavsiye edildi.

Esad'ın kaçarken kardeşi Mahir ve yakın yardımcılarına bile haber vermediği belirtildi. Eşi ve çocukları yurt dışında olan Esad, Rusya'ya kaçarken yanına sadece iki kişi aldı.

Peki, o iki kişi kimdi?

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Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Beşar Esad, 8 Aralık'ta Rusya'ya kaçtı. Şu anda Rusya'da bulunan Esad'ın kaçışına dair ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin devrilmesiyle birlikte Beşar Esad, 8 Aralık'ta Rusya'ya kaçtı. Şu anda Rusya'da bulunan Esad'ın kaçışına dair ayrıntılar ortaya çıkmaya devam ediyor.

Rusya'ya kaçan Esad, sessizliğini 16 Aralık'ta yayımladığı bir açıklamayla bozdu. Esad, 8 Aralık'ın sabah saatlerine kadar Şam'da olduğunu belirterek '8 Aralık'a kadar ülkeden ayrılmayı ve istifa etmeyi düşünmedim' demişti.

Esad, oğlu Hafız’ın matematik doktorası alması nedeniyle düzenlenecek tören için Moskova’daydı. Esad, Moskova’dayken 27 Kasım’da muhalif güçler Suriye’de operasyon başlattı.

Esad, oğlu Hafız’ın matematik doktorası alması nedeniyle düzenlenecek tören için Moskova’daydı. Esad, Moskova’dayken 27 Kasım’da muhalif güçler Suriye’de operasyon başlattı.

Al Majalla isimli internet sitesi Esad’ın kaçmadan hemen önce Şam’da geçirdiği dakikaları yazdı. Habere göre aynı gün Esad, yetkililere durumun kontrol altında olduğu ve “Rus desteğinin yolda olduğu” güvencesini verdi.

Oğlunun törenine katılamayan Esad, muhaliflerin Halep’in kontrolünü ele geçirdiği 29 Kasım Cuma günü Şam’a döndü. Esad, kaçmadan bir gün önce yani 7 Aralık akşamı Rus yetkililerden bir telefon aldı ve Şam’dan ayrılması tavsiye edildi.

Oğlunun törenine katılamayan Esad, muhaliflerin Halep’in kontrolünü ele geçirdiği 29 Kasım Cuma günü Şam’a döndü. Esad, kaçmadan bir gün önce yani 7 Aralık akşamı Rus yetkililerden bir telefon aldı ve Şam’dan ayrılması tavsiye edildi.

İddiaya göre Esad, savaşmak için Şam'da kalmak istedi ancak Rusya buna izin vermedi.

İki kişiyi yanına alarak kaçtı. Peki o iki kişi kimdi?

İki kişiyi yanına alarak kaçtı. Peki o iki kişi kimdi?

Esad'ın eşi ve çocukları yurt dışındaydı. Esad'ın 8 Aralık günü yanına iki kişiyi alarak kaçtığı ifade edildi.  O iki kişi ise Cumhurbaşkanlığı İşleri Bakanı Mansur Azzam ve koruma biriminin başındaki Tuğgeneral Muhsin Muhammed'di.

Neden sekiz gün boyunca sessiz kaldı?

Neden sekiz gün boyunca sessiz kaldı?

Al Majalla Esad'ın kaçtıktan sonra sekiz gün boyunca sessiz kalmasının nedenini de yazdı. Esad, Suriye'de kalan yardımcılarının komşu ülkelere ya da Moskova'ya ulaşarak sosyal medya hesaplarına erişim bilgilerini almalarını beklemesiydi.

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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