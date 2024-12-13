Beşar Esad’ın İlk Kez Göreceğiniz Fotoğrafları: Su Altında Eğlenen Bir Esad
Beşar Esad’ın İlk Kez Göreceğiniz Fotoğrafları: Su Altında Eğlenen Bir Esad
Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulmasıyla birlikte yeni bir dönemin hazırlığı da sürüyor. Devrik lider Beşar Esad, Rusya'nın başkenti Moskova'ya sığındı. Esad'ın kaçana kadar yaşadığı lüks ve ihtişamlı ev ise muhaliflerin kontrolünde.
Eve kimsenin yaklaşmasına izin vermeyen muhalifler, Esad'ın bir zamanlar yaşadığı evden devrik liderin daha önce görülmemiş özel fotoğraflarını paylaştı. Geçen günlerde mutfakta iç çamaşırıyla fotoğraflanan bir Esad karşımıza çıkarken, son paylaşılan fotoğraflarda havuz altında eğlenen bir devrik lider görülüyor.
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Suriye'de Beşar Esad yönetiminin son bulmasıyla ülkede yeni bir sayfa açıldı. Rusya'ya sığınan Esad'ın Moskova'da olduğu açıklandı; ancak, devrik lidere dair bir görüntü yayınlanmadı.
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Esad’ın kaçana kadar başkent Şam’da yaşadığı ev şimdi muhaliflerin elinde. Muhalifler evin kontrolünü ele geçirirken ihtişamı ve mimarisiyle dikkat çeken evin görüntüleri paylaşılmıştı.
Esad’ın yaşadığı evden özel fotoğrafları da ele geçirildi. Geçen günlerde Esad'ın ilk kez ortaya çıkan bu fotoğrafı gündem olmuştu👇🏻
Su altında eğlenen bir Esad!
Bir diğer paylaşılan fotoğraf ise şöyle👇🏻
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2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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