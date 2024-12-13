Beşar Esad’ın İlk Kez Göreceğiniz Fotoğrafları: Su Altında Eğlenen Bir Esad

Suriye'de 61 yıllık Baas rejiminin son bulmasıyla birlikte yeni bir dönemin hazırlığı da sürüyor. Devrik lider Beşar Esad, Rusya'nın başkenti Moskova'ya sığındı. Esad'ın kaçana kadar yaşadığı lüks ve ihtişamlı ev ise muhaliflerin kontrolünde.

Eve kimsenin yaklaşmasına izin vermeyen muhalifler, Esad'ın bir zamanlar yaşadığı evden devrik liderin daha önce görülmemiş özel fotoğraflarını paylaştı. Geçen günlerde mutfakta iç çamaşırıyla fotoğraflanan bir Esad karşımıza çıkarken, son paylaşılan fotoğraflarda havuz altında eğlenen bir devrik lider görülüyor.