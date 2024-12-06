Suriye'de Rejim Karşıtı Gruplar Hafız Esad’ın Heykelini Yıkıp Hatıra Fotoğrafı Çekti

Suriye’de rejim karşıtı grupların başlattığı operasyon devam ediyor. Ülkede sıcak saatler yaşanırken Suriye Ordusu, Hama’da kontrolünü kaybettiğini duyurmuştu. Hama’ya giriş yapan grupların ilk işi Beşar Esad’ın babası Hafız Esad’ın heykelini yıkmak oldu. Yüzlerce kişi meydanda toplanarak vinçle heykeli yıktı. Yıkılan heykel araca bağlanarak caddelerde gezdirdi. Rejim karşıtları yıkılan heykele fotoğraflar çekti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Suriye’de sıcak saatler yaşanıyor. Halep ve Hama, Esad rejimi karşıtı grupların eline geçerken muhalifler Humus merkeze girdi.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Hama kent merkezine toplanan rejim karşıtları Beşar Esad’ın babası Hafız Esad’ın heykelinin bulunduğunu meydana geldi. Gruplar Hafız Esad'ın heykelini yıktı.
Heykelin yıkılmasının ardından araç arkasında caddelerde gezdirildi. Kimisi ise yıkılan heykelle hatıra fotoğrafı çektirdi.
O anlar böyle kaydedildi:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın