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Suriye'de Rejim Karşıtı Gruplar Hafız Esad’ın Heykelini Yıkıp Hatıra Fotoğrafı Çekti

Suriye'de Rejim Karşıtı Gruplar Hafız Esad’ın Heykelini Yıkıp Hatıra Fotoğrafı Çekti

Dilara Şimşek
Dilara Şimşek - Ekonomi Gündem Editörü
06.12.2024 - 22:16

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Suriye’de rejim karşıtı grupların başlattığı operasyon devam ediyor. Ülkede sıcak saatler yaşanırken Suriye Ordusu, Hama’da kontrolünü kaybettiğini duyurmuştu. Hama’ya giriş yapan grupların ilk işi Beşar Esad’ın babası Hafız Esad’ın heykelini yıkmak oldu. Yüzlerce kişi meydanda toplanarak vinçle heykeli yıktı. Yıkılan heykel araca bağlanarak caddelerde gezdirdi. Rejim karşıtları yıkılan heykele fotoğraflar çekti.

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Suriye’de sıcak saatler yaşanıyor. Halep ve Hama, Esad rejimi karşıtı grupların eline geçerken muhalifler Humus merkeze girdi.

Suriye’de sıcak saatler yaşanıyor. Halep ve Hama, Esad rejimi karşıtı grupların eline geçerken muhalifler Humus merkeze girdi.

Esad rejimine karşı operasyon 27 Kasım günü başladı. Silahlı gruplar  Halep, İdlib ve Tel Rıfat'ta da kontrolü ele geçirmişti. 

Gerilimin artmasıyla Lübnan ve Ürdün, Suriye’ye sınırlarını kapattı.

Hama kent merkezine toplanan rejim karşıtları Beşar Esad’ın babası Hafız Esad’ın heykelinin bulunduğunu meydana geldi. Gruplar Hafız Esad'ın heykelini yıktı.

Hama kent merkezine toplanan rejim karşıtları Beşar Esad’ın babası Hafız Esad’ın heykelinin bulunduğunu meydana geldi. Gruplar Hafız Esad'ın heykelini yıktı.

Heykelin yıkılmasının ardından araç arkasında caddelerde gezdirildi. Kimisi ise yıkılan heykelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

Heykelin yıkılmasının ardından araç arkasında caddelerde gezdirildi. Kimisi ise yıkılan heykelle hatıra fotoğrafı çektirdi.

O anlar böyle kaydedildi:

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Dilara Şimşek
Dilara Şimşek
Ekonomi Gündem Editörü
2018 yılında Kocaeli Üniversitesi Gazetecilik bölümünden mezun oldum. Mezun olduktan sonra medya sektörüne stajyer olarak adım attım. Mesleğe ilk olarak yazılı basında Muhabir-Editör olarak başladım; ardından alan değiştirerek dijitalde görev aldım. Eylül 2024’ten bu yana ise Onedio bünyesinde Ekonomi-Gündem Editörü olarak mesleğime devam ediyorum.
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