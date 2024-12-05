Suriye Rejimi Güçleri Reşit Olmayanlar Dahil Erkekleri 'Zorla' Silah Altına Almaya Başladı

Baskınların halk üzerinde büyük korku ve endişeye neden olduğunu belirten kaynaklar, 'İnsanlar konuşmaya ya da bir şey yapmaya cesaret edemiyor. Alıkoyulanlar doğrudan askeri tesislere ya da Dıreyc gibi toplama noktalarına gönderiliyor, hepsi zorunlu askerlik için alınıyor' dedi.

Kaynaklar, Şam sakinlerinin de yaşananlar nedeniyle evlerinden çıkmaya çekindiğini, sadece zorunlu ihtiyaçlarını karşılamak için dışarı çıktığını belirtti.

Suriye'de son bir haftada yaşanan gelişmelerin, bölgede ekonomik koşulların daha da kötüleşmesine neden olduğu da ifade ediliyor.