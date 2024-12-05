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Suriye'de Çok Kritik Gelişme! Esad Rejimi Duyurdu: Hama Şehri Düştü!

Suriye'de Çok Kritik Gelişme! Esad Rejimi Duyurdu: Hama Şehri Düştü!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
05.12.2024 - 15:25 Son Güncelleme: 05.12.2024 - 15:40

Suriye'nin Hama ilindeki çatışmalarda, rejim karşıtı gruplar kent merkezinin iç kesimlerine ulaşırken, Suriye  Ordusu Hama'da kontrolü kaybettiklerini duyurdu.

Hama, Başkent Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.

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Suriye'nin Hama ilindeki çatışmalarda, rejim karşıtı gruplar kent merkezinin iç kesimlerine ulaşırken Suriye Ordusu Hama'da kontrolü kaybettiklerini duyurdu.

Suriye'nin Hama ilindeki çatışmalarda, rejim karşıtı gruplar kent merkezinin iç kesimlerine ulaşırken Suriye Ordusu Hama'da kontrolü kaybettiklerini duyurdu.

HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama merkez hapishanesinden yüzlerce mahkumu serbest bıraktıklarını açıkladı.

HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama merkez hapishanesinden yüzlerce mahkumu serbest bıraktıklarını açıkladı.

Esad rejimi, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.

Esad rejimi, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.

Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada ayrıca, "Kayıpları engellemek için Hama dışında yeniden mevzi aldık" denildi.

Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada ayrıca, "Kayıpları engellemek için Hama dışında yeniden mevzi aldık" denildi.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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Mirliva RA

BOP tıkır tıkır işliyor sanki, rejim karşıtı güçlerin kim tarafından beslendiğini tahmin etmek zor olmasa gerek.

Fuat Karli

1 milyondan fazla insan öldü. niye kimse "soykırım" demiyor? noldu savaş karşıtı gösterilere? hani ateşkes çağrıları?

Da_Dude

Şimdi gelir araptapar bir kullanıcı ''Toprağımızı aldık'' falan der ama, Misak-ı Milliye 'nin kapsam ve kavramını bilmez ama arap tohumunun dedesinin memlek... Devamını Gör