Suriye'de Çok Kritik Gelişme! Esad Rejimi Duyurdu: Hama Şehri Düştü!
Suriye'de Çok Kritik Gelişme! Esad Rejimi Duyurdu: Hama Şehri Düştü!
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Suriye'nin Hama ilindeki çatışmalarda, rejim karşıtı gruplar kent merkezinin iç kesimlerine ulaşırken Suriye Ordusu Hama'da kontrolü kaybettiklerini duyurdu.
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HTŞ liderliğindeki silahlı gruplar, Hama merkez hapishanesinden yüzlerce mahkumu serbest bıraktıklarını açıkladı.
Esad rejimi, 2011'de iç savaşın başlamasından bu yana Hama'daki kontrolü ilk kez kaybetti. Hama, Şam'a giden yolda Humus'tan önceki son kent olarak dikkat çekiyor.
Suriye Ordusu'ndan yapılan açıklamada ayrıca, "Kayıpları engellemek için Hama dışında yeniden mevzi aldık" denildi.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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