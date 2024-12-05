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Reuters, 2024 Yılının Fotoğraflarını Seçti: 1.6 Milyon Fotoğraf Arasından Seçilen Birbirinden İddialı Kareler!

Reuters, 2024 Yılının Fotoğraflarını Seçti: 1.6 Milyon Fotoğraf Arasından Seçilen Birbirinden İddialı Kareler!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
05.12.2024 - 13:06

Reuters, 2024 yılının en iyi fotoğraflarını seçti. Reuters'ın 120 ülkeden gelen 1,6 milyon fotoğraf arasından yaptığı seçkiye gelin hep birlikte bakalım 👇🏻

Kaynak: Reuters

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İtfaiyeciler, 2 Ocak 2024'te Japonya'nın Tokyo kentinde Japon Havayolları'na ait A350 uçağının alev almasının ardından Haneda Uluslararası Havalimanı'nda çalışıyor.

İtfaiyeciler, 2 Ocak 2024'te Japonya'nın Tokyo kentinde Japon Havayolları'na ait A350 uçağının alev almasının ardından Haneda Uluslararası Havalimanı'nda çalışıyor.

REUTERS/Issei Kato

Ukraynalı askerler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, 17 Ocak 2024'te Ukrayna'nın Chernihiv bölgesinde Belarus sınırında sabotaj karşıtı tatbikatlara katılıyor.

Ukraynalı askerler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, 17 Ocak 2024'te Ukrayna'nın Chernihiv bölgesinde Belarus sınırında sabotaj karşıtı tatbikatlara katılıyor.

REUTERS/Gleb Garanich

İsrail ile Filistinli İslamcı grup Hamas arasındaki devam eden çatışmanın ortasında tüfeğini taşıyan bir asker, Tel Aviv, İsrail'deki Carmel Pazarı'nda (Shuk HaCarmel) yürürken bir kadının elini tutuyor, 9 Şubat 2024.

İsrail ile Filistinli İslamcı grup Hamas arasındaki devam eden çatışmanın ortasında tüfeğini taşıyan bir asker, Tel Aviv, İsrail'deki Carmel Pazarı'nda (Shuk HaCarmel) yürürken bir kadının elini tutuyor, 9 Şubat 2024.

REUTERS/Susana Vera

Bir kadın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29 Şubat 2024'te Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki bir sinemada Federal Meclis'e yaptığı yıllık konuşmanın televizyon yayınını izliyor.

Bir kadın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29 Şubat 2024'te Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki bir sinemada Federal Meclis'e yaptığı yıllık konuşmanın televizyon yayınını izliyor.

REUTERS/Anton Vaganov

17 Şubat 2024'te Bolivya'nın Achocalla kentinde evleri gömen ve can kaybına yol açan yağmurların neden olduğu heyelanların ardından aynaya yansıyan bir kadın hasara bakıyor.

17 Şubat 2024'te Bolivya'nın Achocalla kentinde evleri gömen ve can kaybına yol açan yağmurların neden olduğu heyelanların ardından aynaya yansıyan bir kadın hasara bakıyor.

REUTERS/Claudia Morales

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Bir kişi, 13 Mart 2024'te Şili'nin Valparaiso kentinde çıkan orman yangını sırasında evlerin yanmasına tepki gösteriyor.

Bir kişi, 13 Mart 2024'te Şili'nin Valparaiso kentinde çıkan orman yangını sırasında evlerin yanmasına tepki gösteriyor.

REUTERS/Rodrigo Garrido

27 yaşında cinsiyetsiz bir kişi (solda) ve 31 yaşında heteroseksüel bir kadın, 27 Mart 2024'te Japonya'nın Yokohama kentindeki geleneksel bir bahçede, düğün fotoğrafı çektiriyor.

27 yaşında cinsiyetsiz bir kişi (solda) ve 31 yaşında heteroseksüel bir kadın, 27 Mart 2024'te Japonya'nın Yokohama kentindeki geleneksel bir bahçede, düğün fotoğrafı çektiriyor.

REUTERS/Kim Kyung-Hoon

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin destekçileri, 31 Mart 2024'te Hindistan'ın Meerut kentinde bir seçim kampanyası mitingine katılırken Modi'nin yüz maskelerini takıyorlar.

Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin destekçileri, 31 Mart 2024'te Hindistan'ın Meerut kentinde bir seçim kampanyası mitingine katılırken Modi'nin yüz maskelerini takıyorlar.

REUTERS/Anushree Fadnavis

Göstericiler, 8 Mart 2024'te Meksika'nın Meksiko şehrinde Uluslararası Kadınlar Günü'nü kutlamak için düzenlenen protestoya katılıyor.

Göstericiler, 8 Mart 2024'te Meksika'nın Meksiko şehrinde Uluslararası Kadınlar Günü'nü kutlamak için düzenlenen protestoya katılıyor.

REUTERS/Toya Sarno Ürdün

Bir çocuk, SpaceX'in yeni nesil Starship uzay aracının test uçuşu için fırlatılacağı esnada Teksas Brownsville sahilinde kumdan bir kale inşa ediyor.

Bir çocuk, SpaceX'in yeni nesil Starship uzay aracının test uçuşu için fırlatılacağı esnada Teksas Brownsville sahilinde kumdan bir kale inşa ediyor.

REUTERS/Cheney Orr

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Bir çocuk, 19 Mart 2024'te Senegal'in Fass Boye kentinde, Ramazan'da orucunu açmadan önce ekmek taşıyor.

Bir çocuk, 19 Mart 2024'te Senegal'in Fass Boye kentinde, Ramazan'da orucunu açmadan önce ekmek taşıyor.

REUTERS/Zohra Bensemra

27 Mart 2024'te ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak köprünün çökmesine neden olan Dali kargo gemisinin görüntüsü.

27 Mart 2024'te ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak köprünün çökmesine neden olan Dali kargo gemisinin görüntüsü.

REUTERS/Mike Segar

Ay, 8 Nisan 2024'te ABD'nin Illinois eyaletindeki Carbondale'den görüldüğü gibi, tam güneş tutulması sırasında güneşi örtüyor.

Ay, 8 Nisan 2024'te ABD'nin Illinois eyaletindeki Carbondale'den görüldüğü gibi, tam güneş tutulması sırasında güneşi örtüyor.

REUTERS/Evelyn Hockstein

Bir çocuk, 24 Nisan 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah'ta çatışmaların devam ettiği sıcak bir günde etrafındakileri izliyor.

Bir çocuk, 24 Nisan 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah'ta çatışmaların devam ettiği sıcak bir günde etrafındakileri izliyor.

REUTERS/Mohammed Salem

Ukrayna'nın 58. Motorize Tugayı'ndaki bir ateş destek müfrezesinin 38 yaşındaki komutanı Roman'ın ellerindeki dövmede "İntikam" ve "Nefret" kelimeleri yer alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında, 18 Nisan 2024'te Donetsk bölgesinde.

Ukrayna'nın 58. Motorize Tugayı'ndaki bir ateş destek müfrezesinin 38 yaşındaki komutanı Roman'ın ellerindeki dövmede "İntikam" ve "Nefret" kelimeleri yer alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında, 18 Nisan 2024'te Donetsk bölgesinde.

REUTERS/Thomas Peter

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Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Canoas'ta meydana gelen sel felaketinden sonra insanlar kurtarılıyor, 5 Mayıs 2024.

Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Canoas'ta meydana gelen sel felaketinden sonra insanlar kurtarılıyor, 5 Mayıs 2024.

REUTERS/Amanda Perobelli

Filistinli kadın Buthayna Abu Jazar, İsrail ile Hamas arasındaki devam eden çatışmalar sırasında, 9 Mayıs 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, İsrail saldırısında öldürülen oğlu Hazma'nın elini tutarken tepki gösteriyor.

Filistinli kadın Buthayna Abu Jazar, İsrail ile Hamas arasındaki devam eden çatışmalar sırasında, 9 Mayıs 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, İsrail saldırısında öldürülen oğlu Hazma'nın elini tutarken tepki gösteriyor.

 REUTERS/Hatem Khaled

Bir ziyaretçi, 21 Mayıs 2024'te İngiltere'nin Liverpool kentindeki Walker Sanat Galerisi'nde sanatta erkek arzusuna meydan okuyan bir serginin parçası olarak sergilenen Diego Velazquez'in "Rokeby Venüsü"ne bakıyor.

Bir ziyaretçi, 21 Mayıs 2024'te İngiltere'nin Liverpool kentindeki Walker Sanat Galerisi'nde sanatta erkek arzusuna meydan okuyan bir serginin parçası olarak sergilenen Diego Velazquez'in "Rokeby Venüsü"ne bakıyor.

REUTERS/Phil Noble

Ukraynalı askerler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında, 17 Haziran 2024'te Romanya ile Ukrayna arasındaki Euro 2024 maçını izliyor.

Ukraynalı askerler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında, 17 Haziran 2024'te Romanya ile Ukrayna arasındaki Euro 2024 maçını izliyor.

 REUTERS/Alina Smutko

İsrail ile Hamas arasındaki devam eden çatışmalar sırasında bir fırında tüfekle alışveriş yapan bir kadın, 4 Haziran 2024'te Tel Aviv, İsrail.

İsrail ile Hamas arasındaki devam eden çatışmalar sırasında bir fırında tüfekle alışveriş yapan bir kadın, 4 Haziran 2024'te Tel Aviv, İsrail.

REUTERS/Marko Djurica

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Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz 2024'te ABD'nin Pensilvanya eyaletinde silah sesleri duyulduktan sonra Gizli Servis tarafından korumaya alınıyor.

Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz 2024'te ABD'nin Pensilvanya eyaletinde silah sesleri duyulduktan sonra Gizli Servis tarafından korumaya alınıyor.

REUTERS/Brendan McDermid

Bir çocuk, 8 Temmuz 2024'te ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Rosenberg kentinde, Beryl Kasırgası'nın ardından bir evin dışında sel sularına dalıyor.

Bir çocuk, 8 Temmuz 2024'te ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Rosenberg kentinde, Beryl Kasırgası'nın ardından bir evin dışında sel sularına dalıyor.

REUTERS/Daniel Becerril

Göstericiler, 31 Temmuz 2024'te Lübnan'ın Sidon kentinde Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastını kınamak için protesto düzenliyor.

Göstericiler, 31 Temmuz 2024'te Lübnan'ın Sidon kentinde Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastını kınamak için protesto düzenliyor.

REUTERS/Alkis Konstantinidis

Bir kadın, 19 Ağustos 2024'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'n Mpox'a (Maymun Çiçeği) karşı tedavi gören çocuğun cildine merhem uyguluyor.

Bir kadın, 19 Ağustos 2024'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'n Mpox'a (Maymun Çiçeği) karşı tedavi gören çocuğun cildine merhem uyguluyor.

REUTERS/Arlette Bashizi

Greenpeace aktivistlerinin Amazon Nehri'nin en büyük kollarından biri olan Solimoes Nehri'nde kuraklık nedeniyle açığa çıkan kum tepecikleri üzerinde yaptığı bir mesajın drone görüntüsü. Brezilya'nın 1950'de kayıt altına alınmaya başlanmasından bu yana yaşadığı en yoğun ve yaygın kuraklık sırasında, Amazonas eyaletinin Manacapuru yakınlarında, 20 Eylül 2024.

Greenpeace aktivistlerinin Amazon Nehri'nin en büyük kollarından biri olan Solimoes Nehri'nde kuraklık nedeniyle açığa çıkan kum tepecikleri üzerinde yaptığı bir mesajın drone görüntüsü. Brezilya'nın 1950'de kayıt altına alınmaya başlanmasından bu yana yaşadığı en yoğun ve yaygın kuraklık sırasında, Amazonas eyaletinin Manacapuru yakınlarında, 20 Eylül 2024.

REUTERS/Jorge Silva

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Bir kadın, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin emeklilik reformunu veto etme kararına karşı düzenlenen protestoda. 11 Eylül 2024, Buenos Aires.

Bir kadın, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin emeklilik reformunu veto etme kararına karşı düzenlenen protestoda. 11 Eylül 2024, Buenos Aires.

REUTERS/Agustin Marcarian

“Colla Jove Xiquets de Tarragona” grubunun üyeleri, 6 Ekim 2024'te İspanya'nın Tarragona kentinde iki yılda bir düzenlenen insan kulesi yarışmasında “castell” adı verilen bir insan kulesi oluşturmaya başlıyor.

“Colla Jove Xiquets de Tarragona” grubunun üyeleri, 6 Ekim 2024'te İspanya'nın Tarragona kentinde iki yılda bir düzenlenen insan kulesi yarışmasında “castell” adı verilen bir insan kulesi oluşturmaya başlıyor.

REUTERS/Albert Gea

Natalie Maina, 3 Ekim 2024'te Kenya'nın Nairobi İlçesi'ndeki Kenyatta Pazarı'ndaki Jemima kuaför salonunda saç stilistleri tarafından saçlarını ördürüyor.

Natalie Maina, 3 Ekim 2024'te Kenya'nın Nairobi İlçesi'ndeki Kenyatta Pazarı'ndaki Jemima kuaför salonunda saç stilistleri tarafından saçlarını ördürüyor.

REUTERS/Monicah Mwangi

Bir adam, 2 Ekim 2024'te İsrail'in güneyindeki Arad kenti yakınlarında İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından çölde yatan balistik füze kalıntılarından atlıyor.

Bir adam, 2 Ekim 2024'te İsrail'in güneyindeki Arad kenti yakınlarında İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından çölde yatan balistik füze kalıntılarından atlıyor.

 REUTERS/Amir Cohen

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) korucuları ve veterinerleri, 14 Ekim 2024'te Kenya'nın Nyeri İlçesinde bir nakil tatbikatı sırasında özel bir nakliye konteynerinden filleri serbest bırakıyor.

Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) korucuları ve veterinerleri, 14 Ekim 2024'te Kenya'nın Nyeri İlçesinde bir nakil tatbikatı sırasında özel bir nakliye konteynerinden filleri serbest bırakıyor.

 REUTERS/Thomas Mukoya

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Donald Trump, 6 Kasım 2024'te ABD'nin Florida eyaletine bağlı West Palm Beach'teki Palm Beach County Kongre Merkezi'nde düzenlenen mitinginde eşi Melania'yı öpüyor.

Donald Trump, 6 Kasım 2024'te ABD'nin Florida eyaletine bağlı West Palm Beach'teki Palm Beach County Kongre Merkezi'nde düzenlenen mitinginde eşi Melania'yı öpüyor.

REUTERS/Brian Snyder

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2024'te Beyaz Saray'da düzenlenen bir akşam yemeğinde duygulanıyor.

ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2024'te Beyaz Saray'da düzenlenen bir akşam yemeğinde duygulanıyor.

REUTERS/Annabelle Gordon

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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