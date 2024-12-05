Reuters, 2024 Yılının Fotoğraflarını Seçti: 1.6 Milyon Fotoğraf Arasından Seçilen Birbirinden İddialı Kareler!
Reuters, 2024 Yılının Fotoğraflarını Seçti: 1.6 Milyon Fotoğraf Arasından Seçilen Birbirinden İddialı Kareler!
Reuters, 2024 yılının en iyi fotoğraflarını seçti. Reuters'ın 120 ülkeden gelen 1,6 milyon fotoğraf arasından yaptığı seçkiye gelin hep birlikte bakalım 👇🏻
Kaynak: Reuters
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İtfaiyeciler, 2 Ocak 2024'te Japonya'nın Tokyo kentinde Japon Havayolları'na ait A350 uçağının alev almasının ardından Haneda Uluslararası Havalimanı'nda çalışıyor.
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Ukraynalı askerler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısının ardından, 17 Ocak 2024'te Ukrayna'nın Chernihiv bölgesinde Belarus sınırında sabotaj karşıtı tatbikatlara katılıyor.
İsrail ile Filistinli İslamcı grup Hamas arasındaki devam eden çatışmanın ortasında tüfeğini taşıyan bir asker, Tel Aviv, İsrail'deki Carmel Pazarı'nda (Shuk HaCarmel) yürürken bir kadının elini tutuyor, 9 Şubat 2024.
Bir kadın, Rusya Devlet Başkanı Vladimir Putin'in 29 Şubat 2024'te Rusya'nın Saint Petersburg kentindeki bir sinemada Federal Meclis'e yaptığı yıllık konuşmanın televizyon yayınını izliyor.
17 Şubat 2024'te Bolivya'nın Achocalla kentinde evleri gömen ve can kaybına yol açan yağmurların neden olduğu heyelanların ardından aynaya yansıyan bir kadın hasara bakıyor.
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Bir kişi, 13 Mart 2024'te Şili'nin Valparaiso kentinde çıkan orman yangını sırasında evlerin yanmasına tepki gösteriyor.
27 yaşında cinsiyetsiz bir kişi (solda) ve 31 yaşında heteroseksüel bir kadın, 27 Mart 2024'te Japonya'nın Yokohama kentindeki geleneksel bir bahçede, düğün fotoğrafı çektiriyor.
Hindistan Başbakanı Narendra Modi'nin destekçileri, 31 Mart 2024'te Hindistan'ın Meerut kentinde bir seçim kampanyası mitingine katılırken Modi'nin yüz maskelerini takıyorlar.
Göstericiler, 8 Mart 2024'te Meksika'nın Meksiko şehrinde Uluslararası Kadınlar Günü'nü kutlamak için düzenlenen protestoya katılıyor.
Bir çocuk, SpaceX'in yeni nesil Starship uzay aracının test uçuşu için fırlatılacağı esnada Teksas Brownsville sahilinde kumdan bir kale inşa ediyor.
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Bir çocuk, 19 Mart 2024'te Senegal'in Fass Boye kentinde, Ramazan'da orucunu açmadan önce ekmek taşıyor.
27 Mart 2024'te ABD'nin Maryland eyaletine bağlı Baltimore kentinde Francis Scott Key Köprüsü'ne çarparak köprünün çökmesine neden olan Dali kargo gemisinin görüntüsü.
Ay, 8 Nisan 2024'te ABD'nin Illinois eyaletindeki Carbondale'den görüldüğü gibi, tam güneş tutulması sırasında güneşi örtüyor.
Bir çocuk, 24 Nisan 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Rafah'ta çatışmaların devam ettiği sıcak bir günde etrafındakileri izliyor.
Ukrayna'nın 58. Motorize Tugayı'ndaki bir ateş destek müfrezesinin 38 yaşındaki komutanı Roman'ın ellerindeki dövmede "İntikam" ve "Nefret" kelimeleri yer alıyor. Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında, 18 Nisan 2024'te Donetsk bölgesinde.
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Brezilya'nın Rio Grande do Sul eyaletindeki Canoas'ta meydana gelen sel felaketinden sonra insanlar kurtarılıyor, 5 Mayıs 2024.
Filistinli kadın Buthayna Abu Jazar, İsrail ile Hamas arasındaki devam eden çatışmalar sırasında, 9 Mayıs 2024'te Gazze Şeridi'nin güneyindeki Refah'ta, İsrail saldırısında öldürülen oğlu Hazma'nın elini tutarken tepki gösteriyor.
Bir ziyaretçi, 21 Mayıs 2024'te İngiltere'nin Liverpool kentindeki Walker Sanat Galerisi'nde sanatta erkek arzusuna meydan okuyan bir serginin parçası olarak sergilenen Diego Velazquez'in "Rokeby Venüsü"ne bakıyor.
Ukraynalı askerler, Rusya'nın Ukrayna'ya saldırısı sırasında, 17 Haziran 2024'te Romanya ile Ukrayna arasındaki Euro 2024 maçını izliyor.
İsrail ile Hamas arasındaki devam eden çatışmalar sırasında bir fırında tüfekle alışveriş yapan bir kadın, 4 Haziran 2024'te Tel Aviv, İsrail.
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Cumhuriyetçi başkan adayı ve eski ABD Başkanı Donald Trump, 13 Temmuz 2024'te ABD'nin Pensilvanya eyaletinde silah sesleri duyulduktan sonra Gizli Servis tarafından korumaya alınıyor.
Bir çocuk, 8 Temmuz 2024'te ABD'nin Teksas eyaletine bağlı Rosenberg kentinde, Beryl Kasırgası'nın ardından bir evin dışında sel sularına dalıyor.
Göstericiler, 31 Temmuz 2024'te Lübnan'ın Sidon kentinde Hamas lideri İsmail Haniye'nin suikastını kınamak için protesto düzenliyor.
Bir kadın, 19 Ağustos 2024'te Demokratik Kongo Cumhuriyeti'n Mpox'a (Maymun Çiçeği) karşı tedavi gören çocuğun cildine merhem uyguluyor.
Greenpeace aktivistlerinin Amazon Nehri'nin en büyük kollarından biri olan Solimoes Nehri'nde kuraklık nedeniyle açığa çıkan kum tepecikleri üzerinde yaptığı bir mesajın drone görüntüsü. Brezilya'nın 1950'de kayıt altına alınmaya başlanmasından bu yana yaşadığı en yoğun ve yaygın kuraklık sırasında, Amazonas eyaletinin Manacapuru yakınlarında, 20 Eylül 2024.
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Bir kadın, Arjantin Devlet Başkanı Javier Milei'nin emeklilik reformunu veto etme kararına karşı düzenlenen protestoda. 11 Eylül 2024, Buenos Aires.
“Colla Jove Xiquets de Tarragona” grubunun üyeleri, 6 Ekim 2024'te İspanya'nın Tarragona kentinde iki yılda bir düzenlenen insan kulesi yarışmasında “castell” adı verilen bir insan kulesi oluşturmaya başlıyor.
Natalie Maina, 3 Ekim 2024'te Kenya'nın Nairobi İlçesi'ndeki Kenyatta Pazarı'ndaki Jemima kuaför salonunda saç stilistleri tarafından saçlarını ördürüyor.
Bir adam, 2 Ekim 2024'te İsrail'in güneyindeki Arad kenti yakınlarında İran'ın İsrail'e düzenlediği saldırının ardından çölde yatan balistik füze kalıntılarından atlıyor.
Kenya Yaban Hayatı Servisi (KWS) korucuları ve veterinerleri, 14 Ekim 2024'te Kenya'nın Nyeri İlçesinde bir nakil tatbikatı sırasında özel bir nakliye konteynerinden filleri serbest bırakıyor.
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Donald Trump, 6 Kasım 2024'te ABD'nin Florida eyaletine bağlı West Palm Beach'teki Palm Beach County Kongre Merkezi'nde düzenlenen mitinginde eşi Melania'yı öpüyor.
ABD Başkanı Joe Biden, 22 Kasım 2024'te Beyaz Saray'da düzenlenen bir akşam yemeğinde duygulanıyor.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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