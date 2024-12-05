HTŞ Güçleri, Beşar Esad'ın Mayolu Fotoğraflarını Paylaştı!
HTŞ Güçleri, Beşar Esad'ın Mayolu Fotoğraflarını Paylaştı!
Halep saldırısında muhalif grupları yöneten Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) grubunun, Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda Beşşar Esad'a ait bazı fotoğrafları ele geçirdiği iddia ediliyor. Esad'ın mayolu olarak verdiği pozlar bugün internete sızdırıldı.
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Suriye'de 27 Kasım Çarşamba günü HTŞ’nin liderlik ettiği Suriyeli muhalifler, rejime karşı harekat başlattı. Rejim askerlerinin kaçması ve ciddi bir direniş görmemeleri üzerine Halep’i ele geçirdiler.
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Dünya, Halep saldırısında muhalif grupları yöneten Heyet Tahrir eş-Şam (HTŞ) adlı grubu tartışırken, bugün Halep'ten oldukça ilginç fotoğraflar sosyal medyaya düştü.
İddiaya göre, HTŞ, Halep'teki Cumhurbaşkanlığı Sarayı'nda ele geçirdiği Suriye Devlet Başkanı Beşar Esad'a ait mayolu fotoğrafları yayınladı.
Savaş öncesi çekildiği görülen fotoğraflarda şu an 59 yaşında olan Beşşar Esad'ın tekne üzerinde ve mayolu olduğu görülüyor.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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