Türkiye'deki Suriyeliler İçin Yeni Uygulama: Konum Gönderen Aplikasyon Devreye Giriyor!
Türkiye'deki Suriyeliler İçin Yeni Uygulama: Konum Gönderen Aplikasyon Devreye Giriyor!
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki Suriyeli sığınmacılar için ‘KADES benzeri bir uygulama’ hayata geçireceklerini açıkladı. Bakan Yerlikaya, yeni yılda devreye girecek sistemle ilgili “Devamlı konumlu mesaj gönderecekler. Bildirmeyenlerin makul sebebi yoksa iki kez tekrarladığında alıp kampa götürüyoruz' ifadelerini kullandı.
Kaynak: DHA
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Anadolu Yayıncılar Federasyonu’nda gazetecilerle bir araya gelen İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Suriyeli sığınmacılara ilişkin bazı dikkat çekici açıklamalarda bulundu.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Bakan Yerlikaya, "Tüm Suriyeliler ve yabancılarla ilgili adres tahkikatı yaptık. Tek tek adreslerini kontrol ettik. 731 bini adresinde bulunmadı. Bunlara süre verildi. 580 bini adresini güncelledi. 150 bin 327’sini bulamadık. Bu ailelerin nerede olduğuyla ilgili kanaatimiz Avrupa’ya geçtikleri yönünde" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, düzenli göçle ilgili adres güncelleme işinde 2025'in ilk haftasından itibaren bildirim yükümlülüğü getirdiklerini söyleyerek, bir aplikasyon yaptıklarını söyledi.
Bakan Yerlikaya şu ifadeleri kullandı: "KADES gibi bir aplikasyon yaptık. Konumlu mesaj gönderecek devamlı, 'ben buradayım' şeklinde. Birinin konumu kapatılmış veya bildirim yapmadığı zaman polis veya jandarma oraya gidecek."
"Çünkü bunların tamamı polis ve jandarmaya zimmetli. Sistem ay sonunda 2 milyon 938 bin kişiden tespit ettiği sapmaları bildirecek. Biz de tahkikatı yapacağız. Konum bildirmemeyle ilgili makul bir sebebi yoksa 2 kez tekrarladığında alıp kampa götürüyoruz. Kurallar çok ağır."
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın