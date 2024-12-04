İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya'dan Türkiye'deki Suriyeliler Açıklaması: "2 Milyon 938 Bin Suriyeli Var"
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Türkiye'deki 2 milyon 938 bin Suriyelinin 1 milyon 247 bin 432’sinin Halepli olduğunu söyleyerek, '2024'te aylık 11 bin 453 kişi geri döndü. Tel Rıfat ve Halep'te güvenli, huzurlu ortam olursa buradan çok büyük bir oranda oraya teveccüh olacaktır. Oradan gelen haberlerin iyi olması, oraya giden insanların da 'gelin buraya' demesi, onların çekim gücü bu işi katlayacaktır' dedi.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya açıklamasında 'Tüm Suriyeliler ve yabancılarla ilgili adres tahkikatı yaptık. Tek tek adreslerini kontrol ettik. 731 bini adresinde bulunmadı. Bunlara süre verildi. 580 bini adresini güncelledi. 150 bin 327’sini bulamadık' ifadelerini de kullandı.
İçişleri Bakanı Ali Yerlikaya, Anadolu Yayıncılar Federasyonu'nda medya kuruluşlarının temsilcileriyle bir araya geldi. Bakan Yerlikaya, Türkiye'de 30 Kasım 2024 itibarıyla 4 milyon 171 bin kayıtlı düzenli yabancı bulunduğunu, bunlardan 2 milyon 938 binin Suriyeli olduğunu, 1 milyon 31 binin ikamet izinli, 201 binin uluslararası koruma altında olan göçmen olduğunu söyledi.
Bakan Yerlikaya, çalışma hayatlarıyla ilgili de denetimleri artıracaklarını belirterek şunları söyledi:
Bakan Yerlikaya, 19 Temmuz 2023'te mobil göç araçlarını devreye aldıklarını söyleyerek, "Türkiye'de 81 ilde 270 mobil göç aracı var. Bu araçlarla ilk 3 ay 50 bin kişiyi sorguladık, yüzde 74,5’i düzensiz göçmen çıktı. Son 1 ayda 332 bin 527 kişiyi sorguladık, yüzde 2,6 düzensiz göçmen çıkmış. Sahadayız biz. Geziyoruz, sürekli aynı yerde yapmıyoruz. Kamu düzeni güvenliğinden asla taviz vermeyeceğiz. Tuzak kurmuyoruz. Bugüne kadar 2 milyon 372 bin 862 sorgulama yaptık, 160 bin 153 kişiyi aldık. Mobil göç araçlarımızı biraz daha artıracağız" ifadelerini kullandı.
Bakan Yerlikaya, Türkiye'deki 2 milyon 938 bin Suriyelinin yüzde 42’si, yani 1 milyon 247 bin 432’sinin Halepli, 189 bin 673’ünün İdlibli, 107 bininin Deyrizorlu olduğunu söyleyerek şunları söyledi:
Bakan Yerlikaya, bazı belediye başkanlarının terör soruşturmaları kapsamında görevden uzaklaştırılmasıyla ilgili olarak da şu ifadeleri kullandı:
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13 yıldır nasıl bi geçici statü oluyor sayın bakan
adresinde bulamadik mi. kargocumusun sen
4 milyon küsür mültecinin bu ülkede ne işi var???