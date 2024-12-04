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2025 Asgari Ücreti İçin 3 Rakam Öne Çıkıyor: Hangi Zam Oranında Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

2025 Asgari Ücreti İçin 3 Rakam Öne Çıkıyor: Hangi Zam Oranında Asgari Ücret Ne Kadar Olacak?

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
04.12.2024 - 12:49

İşçi, işveren ve hükümet temsilcilerinden oluşan Asgari Ücret Tespit Komisyonu, 2025'te geçerli olacak asgari ücreti belirleme çalışmaları kapsamında ilk toplantısını 10 Aralık'ta yapacak. Masa kurulmadan önce kulislerde 3 rakam öne çıkıyor. Peki asgari ücret hangi zam oranında ne kadar olacak? Buyrun detaylı hesaplamalara birlikte bakıyoruz 👇🏻

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Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.

Doğrudan 7 milyon çalışanı, dolaylı olarak ise toplumun tamamını ilgilendiren yeni asgari ücret rakamının belirlenmesi çalışmalarında takvim netleşti. Asgari Ücret Tespit Komisyonu, ilk toplantısını 10 Aralık Salı günü gerçekleştirecek.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. İşveren tarafı, döviz kurları da hesaba katıldığında rekabetçi olabilmek adına asgari ücret zammının belirli bir seviyeyi aşmaması gerektiği görüşünde.

Asgari ücret, halen bir işçi için aylık brüt 20 bin 2 lira 50 kuruş, kesintiler düştüğünde net 17 bin 2 lira 12 kuruş olarak uygulanıyor. İşveren tarafı, döviz kurları da hesaba katıldığında rekabetçi olabilmek adına asgari ücret zammının belirli bir seviyeyi aşmaması gerektiği görüşünde.

Masada ise referans olabilecek üç rakam var. Bunlardan ilki Merkez Bankası'nın 2024 yılı sonu için belirlediği yüzde 44'lük enflasyon hedefi. İkinci rakam; gelecek yılın enflasyon tahmini olan yüzde 21. Üçüncü rakam ise kulislerde de sıklıkla dile getirilen yüzde 26.

Masada ise referans olabilecek üç rakam var. Bunlardan ilki Merkez Bankası'nın 2024 yılı sonu için belirlediği yüzde 44'lük enflasyon hedefi. İkinci rakam; gelecek yılın enflasyon tahmini olan yüzde 21. Üçüncü rakam ise kulislerde de sıklıkla dile getirilen yüzde 26.

Peki asgari ücret hangi zam oranında ne kadar olacak? Rakam rakam bakıyoruz 👇🏻

Peki asgari ücret hangi zam oranında ne kadar olacak? Rakam rakam bakıyoruz 👇🏻

  • Yüzde 20 zam gelmesi halinde: 20 bin 402 lira

  • Yüzde 25 zam gelmesi halinde: 21 bin 252 lira

  • Yüzde 30 zam gelmesi halinde: 22 bin 102 lira

  • Yüzde 35 zam gelmesi halinde: 22 bin 952 lira

  • Yüzde 40 zam gelmesi halinde: 23 bin 802 lira

  • Yüzde 45 zam gelmesi halinde: 24 bin 652 lira

  • Yüzde 50 zam gelmesi halinde 25 bin 503 lira

KULİSLERDEKİ RAKAMLARA GÖRE

  • Yüzde 21 zam gelmesi halinde: 20 bin 572 TL

  • Yüzde 26 zam gelmesi halinde: 21 bin 422 TL

  • Yüzde 44 zam gelmesi halinde: 24 bin 483 TL

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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