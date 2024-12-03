Ankara'da 17 Erkek Öğrenci, Okul Tuvaletinde Bir Kız Öğrenciyi İstismar Etti!

Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir ortaokulda 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları sınıf arkadaşları olan bir kız öğrenciyi istismar etti. Çocuklar hakkında iddianame hazırlanırken aile, okul yönetimi ve öğretmenler hakkında da suç duyurusunda bulundu. Kız öğrenci ise ifadesinde 'Bu olayları görenler bana yardım etmedi” ifadelerini kullandı.

Kaynak: Hürriyet- Burcu Purtul Uçar