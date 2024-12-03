Ankara'da 17 Erkek Öğrenci, Okul Tuvaletinde Bir Kız Öğrenciyi İstismar Etti!
Ankara'da 17 Erkek Öğrenci, Okul Tuvaletinde Bir Kız Öğrenciyi İstismar Etti!
Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir ortaokulda 17 erkek öğrenci, zorla okulun tuvaletine soktukları sınıf arkadaşları olan bir kız öğrenciyi istismar etti. Çocuklar hakkında iddianame hazırlanırken aile, okul yönetimi ve öğretmenler hakkında da suç duyurusunda bulundu. Kız öğrenci ise ifadesinde 'Bu olayları görenler bana yardım etmedi” ifadelerini kullandı.
Kaynak: Hürriyet- Burcu Purtul Uçar
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Akademisyen bir baba ve annenin tek çocuğu olan B.C. (isim kısıltması değiştirilmiştir), henüz 13 yaşında ve 7.sınıfa giderken Ankara'nın Çankaya ilçesindeki bir ortaokulda erkek öğrencilerin taciz ve istismarına uğradığını ailesine anlattı. Duyduklarıyla şoke olan anne P.B., 2023 ekim ayında polis merkezine giderek kızıyla aynı okulda okuyan 17 erkek öğrenciden şikâyetçi oldu.
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Başlatılan soruşturma kapsamında ifadesi alınan kız öğrenci B.C., Çocuk İzlem Merkezi’nde 3 kez ifade verdi. İsmini verdiği erkek öğrencilerin kendisini zorla tuvalete götürerek kendisine dokunduklarını, öptüklerini söyleyen B.C., bu dokunmaların saniyelerce sürdüğünü söyledi.
Hazırlanan iddianamede, suç tarihinde yaşları 13 olan 17 suça sürüklenen çocuk (SSÇ) hakkında ‘çocuğun nitelikli cinsel istismarı’ suçundan 7 yıla kadar hapis cezası istendi. K.Y., Y.A., Y.B., B.K. ve K.Ç. (14) hakkında ayrıca ‘tehdit’ suçundan 9 aydan 2 yıla kadar daha hapis cezası talep edildi.
Çocuğun cinsel istismarı suçundan yetişkin biri hakkında 28 yıla kadar hapis istenirken erkek öğrencilerin yaşı 15’ten küçük olduğu için kanuna göre bu suçtan haklarında 7 yıldan fazla ceza istenemiyor.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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