Meteoroloji Uzmanı Tarih Verdi: İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?
Meteoroloji Uzmanı Tarih Verdi: İstanbul'a Kar Ne Zaman Yağacak?
İstanbul Aydın Üniversitesi Öğretim Üyesi Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, aralık ayının ikinci haftasından itibaren havaların aşırı soğuyacağını ve İstanbul'a kar yağma ihtimalinin bulunduğunu söyledi. Hadi gelin detaylara birlikte bakıyoruz 👇🏻
Kaynak: Hürriyet-İsmail Sarı
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Türkiye genelinde soğuk ve yağışlı hava etkili oluyor. Kasım ayının sonlarına doğru birden 10 ila 15 derece arasında düşen sıcaklıklar, yurdun bazı bölgelerinde kar yağışına neden oldu.
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Hürriyet'ten İsmail Sarı'ya konuşan Meteoroloji Uzmanı Dr. Güven Özdemir, İstanbul'a ne zaman kar yağacağı ile ilgili tahminlerini paylaştı.
"Aralık ayının ikinci haftasından sonra hava çok soğuyabilir" diyen Özdemir, İstanbul’da da kar ihtimalinin bulunduğunu dile getirdi.
Dr. Özdemir, İstanbul’da Aralık ayının ikinci yarısında soğuk ve yağışlı havanın etkisiyle ekstrem hava olayları görülebileceğini belirtti ve ekledi: "Aralık ayının son günlerinde düşük bir ihtimal olsa da kar alma olasılığı var. Yılbaşına karla girebiliriz.”
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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