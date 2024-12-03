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2025'te Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak? Polis, İmam, Hemşire, Doktor, Öğretmen Maaşları...

2025'te Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak? Polis, İmam, Hemşire, Doktor, Öğretmen Maaşları...

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
03.12.2024 - 12:41

Türkiye'de milyonlarca memuru ilgilendiren zam dönemi yaklaşıyor. Memurlar, maaşlarına yapılacak zammı dört gözle beklerken, bugün açıklanan enflasyon verisi ile birlikte zam oranı da netleşmeye yaklaştı. Peki, polis, öğretmen, doktor, hemşire, imam maaşı ne kadar olacak? Hadi gelin detaylara bakıyoruz 👇🏻

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Bugün açıklanan enflasyon verisine göre, memur ve memur emeklileri Aralık ayı enflasyon verisi hariç yüzde 10.40 oranında zam alacak.

Bugün açıklanan enflasyon verisine göre, memur ve memur emeklileri Aralık ayı enflasyon verisi hariç yüzde 10.40 oranında zam alacak.

Bu oran, Aralık ayı enflasyon verisi eklendiğinde daha da artabilir.

Türkiye İstatistik Kurumu (TÜİK), bugün kasım ayı tüketici enflasyonunu aylık bazda 2,24 yıllık bazda ise 47,09 olarak açıklamıştı.

En düşük memur maaşı, Aralık ayı enflasyon verisi olmadan hesaplandığında 45 bin 61 lira olacak.

En düşük memur maaşı, Aralık ayı enflasyon verisi olmadan hesaplandığında 45 bin 61 lira olacak.

Memur Maaşları Nasıl Hesaplanıyor?

Memur Maaşları Nasıl Hesaplanıyor?

Memur ve memur emeklisi maaş zammı hesaplamasında Temmuz-Aralık 2024 aylarının aylık enflasyon rakamları kümülatif olarak hesaplanıyor. Çıkan sonuca 2025 yılının ilk 6 ayında yapılacak zam oranı ekleniyor ve yine çıkan sonuç 2024 Ocak-Temmuz zammına bölünüyor. Ortaya çıkan formülasyon memur ve memur emeklisinin alacağı maaşı gösteriyor.

5 aylık veriye göre memurların alması beklenen yeni maaşlar 👇🏻

5 aylık veriye göre memurların alması beklenen yeni maaşlar 👇🏻

  • Memur - 45.062 TL

  • Teknisyen - 46.713 TL

  • Öğretmen - 52.366 TL

  • Hemşire - 52.891 TL

  • Vaiz (İmam) - 54.738 TL

  • Uzman öğretmen - 58.035 TL

  • Polis memuru - 58.308 TL

  • Avukat - 62.958 TL

  • Araştırma görevlisi - 63.196 TL

  • Başkomiser - 64.405 TL

  • Şube müdürü - 65.651 TL

  • Mühendis - 66.972 TL

  • Profesör - 95.361 TL

  • Uzman doktor - 108.010 TL

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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