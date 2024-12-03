2025'te Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak? Polis, İmam, Hemşire, Doktor, Öğretmen Maaşları...
2025'te Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak? Polis, İmam, Hemşire, Doktor, Öğretmen Maaşları...
Türkiye'de milyonlarca memuru ilgilendiren zam dönemi yaklaşıyor. Memurlar, maaşlarına yapılacak zammı dört gözle beklerken, bugün açıklanan enflasyon verisi ile birlikte zam oranı da netleşmeye yaklaştı. Peki, polis, öğretmen, doktor, hemşire, imam maaşı ne kadar olacak? Hadi gelin detaylara bakıyoruz 👇🏻
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Bugün açıklanan enflasyon verisine göre, memur ve memur emeklileri Aralık ayı enflasyon verisi hariç yüzde 10.40 oranında zam alacak.
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En düşük memur maaşı, Aralık ayı enflasyon verisi olmadan hesaplandığında 45 bin 61 lira olacak.
Memur Maaşları Nasıl Hesaplanıyor?
5 aylık veriye göre memurların alması beklenen yeni maaşlar 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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