2025'te Hangi Memur Ne Kadar Maaş Alacak? Polis, İmam, Hemşire, Doktor, Öğretmen Maaşları...

Memur - 45.062 TL

Teknisyen - 46.713 TL

Öğretmen - 52.366 TL

Hemşire - 52.891 TL

Vaiz (İmam) - 54.738 TL

Uzman öğretmen - 58.035 TL

Polis memuru - 58.308 TL

Avukat - 62.958 TL

Araştırma görevlisi - 63.196 TL

Başkomiser - 64.405 TL

Şube müdürü - 65.651 TL

Mühendis - 66.972 TL

Profesör - 95.361 TL

Uzman doktor - 108.010 TL

Maaş hesaplamalarına, bölgesel ödemeler, ek ders ücreti, vekalet ücreti, döner sermaye ödemesi ve yabancı dil tazminatı gibi ödemeler dahil edilmemiş, aile ve çocuk yardımı ödeneği ise dahil edilmiştir. Aile ve çocuk yardımı ödeneği hesabında çalışmayan eş ve 2 çocuk (0-6 yaş grubu ve diğer) esas alınmıştır.

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