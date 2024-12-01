Samsun'da 62 Yaşındaki Kadının Estetik Kabusu! Doktor Hatasını Kabul Etti: "Başarısız Olduk"

“Ameliyattan sonra yarada açılma oldu. Pansumanlar yapıp, takip ettik. Buna devam ederken Y.Ş., İstanbul’a gitmesi gerektiğini söyleyip, gitti. 15 gün sonra ise tekrar geldi.

Yarasına küçük bir operasyon yaptım sonra da yarasını kapattım. Aradan 1 yıl geçtikten sonra yarada izler olursa gerekeni yapacağımı söyledim.

Maddi sıkıntılarının olduğunu söyleyince, 'Ameliyatta hata yok ama karın germe parasını geri alabilirsin' dedim. Muhasebecim 200 bin lirayı ona teslim etti. Y.Ş., 300 bin lira istemiş. Kol germe ameliyatıyla ilgili sorun olmadığından 100 bin lirayı ödememiş. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum.”

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