Samsun'da 62 Yaşındaki Kadının Estetik Kabusu! Doktor Hatasını Kabul Etti: "Başarısız Olduk"
Samsun'da 62 Yaşındaki Kadının Estetik Kabusu! Doktor Hatasını Kabul Etti: "Başarısız Olduk"
Samsun’un Atakum ilçesinde kol ve karın gerdirme ameliyatı olan 62 yaşındaki Y.Ş. hayatının kabusunu yaşadı. 300 bin lira karşılığında bıçak altına yatan kadının karın bölgesinde ciddi anlamda izler kaldı. Y.Ş. ifadesinde, 'Merkezin sahibi Doktor H.A. ile görüştüm. Kendisi bana komplikasyon oluştuğunu, ameliyatın başarısız olduğunu, paramı da iade edeceklerini söyledi. Bana 200 bin liramı verdiler ama 100 bin liramı vermediler' ifadelerini kullandı.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Samsun’un Atakum ilçesinde 62 yaşındaki Y.Ş., 30 Eylül’de özel bir estetik merkezinde kol ve karın germe ameliyatı oldu. Tedavi gördükten sonra ameliyat olduğu bölgede dikiş izi kalan Y.Ş., 20 Kasım’da tekrar estetik merkezine gitti.
İçeriğin Devamı Aşağıda
Reklam
Buradan da bir sonuç alamayan Y.Ş., son olarak polise şikayette bulundu. Y.Ş. verdiği ifadede, 300 bin lira ödeme yaptığını kendisine 10 bin liralık fiş kesildiğini söyledi. Y.Ş. ifadesinde şunları anlattı:
"15 gün hastanede kaldım. Doktor H.A. ile görüştüm. ‘Karnımda yamuk bir dikiş var, aynı zamanda iz kaldı' dedim. Kendisi bana komplikasyon oluştuğunu, ameliyatın başarısız olduğunu, paramı da iade edeceklerini söyledi."
Kendisine 200 bin lira ödeme yapıldığını 100 bin lirasının ise iade edilmediğini söyleyen H.Ş. estetik merkezinin sahibi Doktor H.A. ile çalışan 4 kişi hakkında şikayette bulundu.
Doktor H.A. ise 100 bin liralık iade edilmeyen ücretin kol gerdirme ameliyatına ait olduğunu ve bu operasyonda bir başarısızlık olmadığını söyledi. H.A.'nın ifadesi şöyle:
Keşfet ile ziyaret ettiğin tüm kategorileri tek akışta gör!
Test
Gündem
Magazin
Video
Yorumlar ve Emojiler Aşağıda
Reklam
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
Tüm içerikleri
Yorum Yazın