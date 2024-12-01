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Samsun'da 62 Yaşındaki Kadının Estetik Kabusu! Doktor Hatasını Kabul Etti: "Başarısız Olduk"

Samsun'da 62 Yaşındaki Kadının Estetik Kabusu! Doktor Hatasını Kabul Etti: "Başarısız Olduk"

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
01.12.2024 - 14:11

Samsun’un Atakum ilçesinde kol ve karın gerdirme ameliyatı olan 62 yaşındaki Y.Ş. hayatının kabusunu yaşadı. 300 bin lira karşılığında bıçak altına yatan kadının karın bölgesinde ciddi anlamda izler kaldı. Y.Ş. ifadesinde, 'Merkezin sahibi Doktor H.A. ile görüştüm. Kendisi bana komplikasyon oluştuğunu, ameliyatın başarısız olduğunu, paramı da iade edeceklerini söyledi. Bana 200 bin liramı verdiler ama 100 bin liramı vermediler' ifadelerini kullandı. 

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Samsun’un Atakum ilçesinde 62 yaşındaki Y.Ş., 30 Eylül’de özel bir estetik merkezinde kol ve karın germe ameliyatı oldu. Tedavi gördükten sonra ameliyat olduğu bölgede dikiş izi kalan Y.Ş., 20 Kasım’da tekrar estetik merkezine gitti.

Samsun’un Atakum ilçesinde 62 yaşındaki Y.Ş., 30 Eylül’de özel bir estetik merkezinde kol ve karın germe ameliyatı oldu. Tedavi gördükten sonra ameliyat olduğu bölgede dikiş izi kalan Y.Ş., 20 Kasım’da tekrar estetik merkezine gitti.

Buradan da bir sonuç alamayan Y.Ş., son olarak polise şikayette bulundu. Y.Ş. verdiği ifadede, 300 bin lira ödeme yaptığını kendisine 10 bin liralık fiş kesildiğini söyledi. Y.Ş. ifadesinde şunları anlattı:

Buradan da bir sonuç alamayan Y.Ş., son olarak polise şikayette bulundu. Y.Ş. verdiği ifadede, 300 bin lira ödeme yaptığını kendisine 10 bin liralık fiş kesildiğini söyledi. Y.Ş. ifadesinde şunları anlattı:

"15 gün hastanede kaldım. Doktor H.A. ile görüştüm. ‘Karnımda yamuk bir dikiş var, aynı zamanda iz kaldı' dedim. Kendisi bana komplikasyon oluştuğunu, ameliyatın başarısız olduğunu, paramı da iade edeceklerini söyledi."

"15 gün hastanede kaldım. Doktor H.A. ile görüştüm. ‘Karnımda yamuk bir dikiş var, aynı zamanda iz kaldı' dedim. Kendisi bana komplikasyon oluştuğunu, ameliyatın başarısız olduğunu, paramı da iade edeceklerini söyledi."

Kendisine 200 bin lira ödeme yapıldığını 100 bin lirasının ise iade edilmediğini söyleyen H.Ş. estetik merkezinin sahibi Doktor H.A. ile çalışan 4 kişi hakkında şikayette bulundu.

Kendisine 200 bin lira ödeme yapıldığını 100 bin lirasının ise iade edilmediğini söyleyen H.Ş. estetik merkezinin sahibi Doktor H.A. ile çalışan 4 kişi hakkında şikayette bulundu.

Doktor H.A. ise 100 bin liralık iade edilmeyen ücretin kol gerdirme ameliyatına ait olduğunu ve bu operasyonda bir başarısızlık olmadığını söyledi. H.A.'nın ifadesi şöyle:

Doktor H.A. ise 100 bin liralık iade edilmeyen ücretin kol gerdirme ameliyatına ait olduğunu ve bu operasyonda bir başarısızlık olmadığını söyledi. H.A.'nın ifadesi şöyle:

“Ameliyattan sonra yarada açılma oldu. Pansumanlar yapıp, takip ettik. Buna devam ederken Y.Ş., İstanbul’a gitmesi gerektiğini söyleyip, gitti. 15 gün sonra ise tekrar geldi. 

Yarasına küçük bir operasyon yaptım sonra da yarasını kapattım. Aradan 1 yıl geçtikten sonra yarada izler olursa gerekeni yapacağımı söyledim. 

Maddi sıkıntılarının olduğunu söyleyince, 'Ameliyatta hata yok ama karın germe parasını geri alabilirsin' dedim. Muhasebecim 200 bin lirayı ona teslim etti. Y.Ş., 300 bin lira istemiş. Kol germe ameliyatıyla ilgili sorun olmadığından 100 bin lirayı ödememiş. Üzerime atılan suçlamaları kabul etmiyorum.”

Peki siz bu konuda ne düşünüyorsunuz? Hadi buyrun yorumlara 👇🏻

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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