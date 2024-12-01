ORC Anketi: CHP ve AK Parti Arasındaki Fark Açılıyor!
ORC Anketi: CHP ve AK Parti Arasındaki Fark Açılıyor!
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ORC Araştırma, 25-28 Kasım tarihleri arasında 28 ilde gerçekleştirdikleri son seçim anketinin sonuçlarını paylaştı.
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Ankette yüzde 31.2 ile CHP birinci, yüzde 28.1 ile AKP ikinci, yüzde 8.1 ile MHP üçüncü oldu.
Ankete göre, 'Yeni Çözüm Süreci' tartışmaları sonrası DEM Parti'nin oyu yüzde 7.5.
Cumhurbaşkanlığı seçimlerinde Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'a destek veren Yeniden Refah Partisi ise ankette yüzde 5 olarak gözüküyor.
ORC anketinde genel görünüm 👇🏻
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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