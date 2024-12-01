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Elektronik Sigaraya Hapis Cezası Geliyor! Sarma Sigara İçin de Şartlar Değişiyor!

Elektronik Sigaraya Hapis Cezası Geliyor! Sarma Sigara İçin de Şartlar Değişiyor!

Burak Boyoglu
Burak Boyoglu - Gündem Editörü
01.12.2024 - 10:33

Hükümetin gündemine aldığı yeni yasa tasarısına göre, elektronik sigara ticareti yapan ve bulunduranlara altı yıla kadar hapis cezası geliyor. İçkinin alkol derecesini damıtarak yükseltene de üç yıl hapis öngörülüyor.

Kaynak: Türkiye Gazetesi

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Hükümet, sigara ve alkolde kayıt dışı ve kaçakçılığı engellemek için yeni yaptırımları gündeme alıyor.

Hükümet, sigara ve alkolde kayıt dışı ve kaçakçılığı engellemek için yeni yaptırımları gündeme alıyor.

Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Meclis gündemine yeni bir yasa teklifi gelecek. Tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü ürünü, yurt içerisinde ticari amaçla; üreten, satan, satışa arz eden, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilecek.

Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Meclis gündemine yeni bir yasa teklifi gelecek. Tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü ürünü, yurt içerisinde ticari amaçla; üreten, satan, satışa arz eden, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilecek.

Sigara paketlerinde olduğu gibi makaronda da yüzde 85 oranında resimli ve Türkçe yazılı uyarılar bulunacak. Oran sigara kâğıdı ve filtresi için yüzde 65 olacak. Makaron, sigara kâğıdı ve filtresi düz ve standart pakette satılacak.

Sigara paketlerinde olduğu gibi makaronda da yüzde 85 oranında resimli ve Türkçe yazılı uyarılar bulunacak. Oran sigara kâğıdı ve filtresi için yüzde 65 olacak. Makaron, sigara kâğıdı ve filtresi düz ve standart pakette satılacak.

Türkiye Gazetesi'nde yer alan habere göre, uymayanlara 50 bin lira para cezası verilecek. 

18 yaş altına tütün ve nargile yasağında caydırıcılığın arttırılması amacıyla ihlallerin beş yıl içinde üçüncü defa tekrarlanması hâlinde tütün satış belgesi veya nargile sunum belgesi iptal edilecek. İş yerleri iki yıl kapatılacak.

Kaynak

Etil alkolü amacı dışında, ticari amaçla kullananlara 100 bin liraya kadar para cezası verilecek. Etil alkole aroma katanlara bir milyon lira para cezası öngörülüyor. Şahsi tüketim için bile olsa izinsiz damıtarak alkol seviyesinin artırılması yasaklanıyor. Buna uymayanlara da üç yıla kadar hapis cezası verilmesi hükme bağlanıyor.

Etil alkolü amacı dışında, ticari amaçla kullananlara 100 bin liraya kadar para cezası verilecek. Etil alkole aroma katanlara bir milyon lira para cezası öngörülüyor. Şahsi tüketim için bile olsa izinsiz damıtarak alkol seviyesinin artırılması yasaklanıyor. Buna uymayanlara da üç yıla kadar hapis cezası verilmesi hükme bağlanıyor.

Alkol ve alkollü içki tesislerinde kullanma zorunluluğu getirilen elektronik sistemleri kurmayanlara da 10 milyon liraya kadar ceza var. 

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Burak Boyoglu
Burak Boyoglu
Gündem Editörü
2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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