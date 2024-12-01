Elektronik Sigaraya Hapis Cezası Geliyor! Sarma Sigara İçin de Şartlar Değişiyor!
Elektronik Sigaraya Hapis Cezası Geliyor! Sarma Sigara İçin de Şartlar Değişiyor!
Hükümetin gündemine aldığı yeni yasa tasarısına göre, elektronik sigara ticareti yapan ve bulunduranlara altı yıla kadar hapis cezası geliyor. İçkinin alkol derecesini damıtarak yükseltene de üç yıl hapis öngörülüyor.
Kaynak: Türkiye Gazetesi
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Hükümet, sigara ve alkolde kayıt dışı ve kaçakçılığı engellemek için yeni yaptırımları gündeme alıyor.
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Bu kapsamda önümüzdeki günlerde Meclis gündemine yeni bir yasa teklifi gelecek. Tütün mamulünü taklit eder tarzda kullanılan elektronik sigara ve elektronik nargile dahil her türlü ürünü, yurt içerisinde ticari amaçla; üreten, satan, satışa arz eden, bulunduran ve nakledenlere üç yıldan altı yıla kadar hapis cezası verilecek.
Sigara paketlerinde olduğu gibi makaronda da yüzde 85 oranında resimli ve Türkçe yazılı uyarılar bulunacak. Oran sigara kâğıdı ve filtresi için yüzde 65 olacak. Makaron, sigara kâğıdı ve filtresi düz ve standart pakette satılacak.
Etil alkolü amacı dışında, ticari amaçla kullananlara 100 bin liraya kadar para cezası verilecek. Etil alkole aroma katanlara bir milyon lira para cezası öngörülüyor. Şahsi tüketim için bile olsa izinsiz damıtarak alkol seviyesinin artırılması yasaklanıyor. Buna uymayanlara da üç yıla kadar hapis cezası verilmesi hükme bağlanıyor.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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