Donald Trump'tan BRICS Ülkelerine Dolar Tehdidi: "Gidip Başka Bir Enayi Bulabilirler"
Donald Trump'tan BRICS Ülkelerine Dolar Tehdidi: "Gidip Başka Bir Enayi Bulabilirler"
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve başlamadan önce BRICS ülkelerine yönelik sert bir uyarıda bulundu. Trump, BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmamaları durumunda ABD'nin de buna karşılık vereceğini söyledi.
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Gelişen dünyanın beş büyük ülkesi Brezilya, Rusya, Hindistan, Çin ve Güney Afrika’nın baş harfleriyle oluşan BRICS, Batı'nın tek taraflı ekonomik işbirliğine alternatif olarak ortaya çıkan ve üye ülkeler arasında hem ekonomik hem de kültürel işbirliğini amaçlayan bir organizasyon.
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Türkiye ise bir süredir BRICS görüşmelerini sürdürüyor. Son olarak Türkiye'nin partner üyeliğine davet aldığına ilişkin haberler çıkmıştı.
ABD'nin seçilmiş başkanı Donald Trump, göreve başlamadan önce BRICS ülkelerine yönelik sert bir uyarıda bulundu.
"BRICS ülkelerinin dolardan uzaklaşmaya çalışmasını kenarda durup izleme" fikrinin bittiğini söyleyen Trump, aksi takdirde yüzde 100 gümrük tarifeleriyle karşı karşıya kalacaklarını ifade etti.
Trump, Twitter hesabından yaptığı paylaşımda ayrıca, "Gidip başka bir "enayi" bulabilirler! BRICS'in Uluslararası Ticarette ABD Dolarının yerini alması için hiçbir şans yok ve bunu deneyen herhangi bir Ülke Amerika'ya elveda demeli" ifadelerini kullandı.
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2012 yılında Selçuk Üniversitesi Gazetecilik Bölümü'nden mezun oldum. 2010 yılından beri çeşitli gazete ve internet sitelerinde politika, ekonomi ve gündem editörlüğü yapıyorum. 2022 yılından beri Onedio bünyesinde Türkiye ve dünya gündeminden en sıcak ve en ilginç içerikleri sizlerle buluşturuyorum.
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dolarda bize ne .. bizim imanimiz var 😂😂
rezerv para sahibi olunca böyle posta koyarsın herkese işte a haber izleyen kitle de halepi fethettik para birimi TL olacak diye coştular yalandan çok acayip... Devamını Gör
dolar dolsa ne olur dolmasa ne olur demiştir bir devlet büyüğümüz